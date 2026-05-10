Noha kétszer is megjárta a padlót, mégis felismerhetetlenre verte ellenfelét a nehézsúly régi-új királya

Ha csak egyetlen szakember mondatával szeretnénk jellemezni a szombat éjszakai brit ringháborút, akkor mindenképpen a világ egyik legismertebb promótere Frank Warren szavait idéznénk: ez volt a valaha látott legjobb nehézsúlyú meccs, amit látott. És valóban, hiszen a manchesteri éjszakában Daniel Dubois vert helyzetből felállva – az első három menetben kétszer is le volt ütve – úgy megverte a WBO címvédőjét, Fabio Wardleyt, hogy utóbbit a 11 menetben leléptette a bíró, ugyanis ellenfele felismerhetetlenné verte. Ezzel Dubois kétszeres világbajnokká vált, és bebizonyította, igenis képes vesztett helyzetből is nyerni.

Molnár László
2026. 05. 10. 5:05
Minden idők egyik legjobb nehézsúlyú csatáját vívta Wardley és Dubois Forrás: Queensberry
Dubois a harmadik menettől egyszerűen szétverte Wardleyt     Fotó: Queensberry

Az immár kétszeres világbajnok több lehetőségből választhat 

Frank Warren, a világ egyik legismertebb promótere később azt nyilatkozta, a valahavolt legjobb nehézsúlyú összecsapás volt mindez két brit bunyós között, majd közölte, hogy Wardley szerződésében szerepel egy visszavágói záradék. Azaz a bokszrajongók legnagyobb örömére a két kőkemény harcos újra összecsaphat majd egymással. Chris Eubank Jr., brit középsúlyú bokszoló csak annyit mondott: 

a 2026-os év meccsét Wardley és Dubois vívta egymással.

Dabiel Dubois a DNAZ-nak nyilatkozva kijelentette, igazi háború volt a ringben, ahol mindkét bunyósnak nehéz pillanatokat kellett átélnie. Nézzük mit mondott a kétszeres világbajnok a csata legfontosabb eseményeiről és ellenfeléről.

  • Fabio Wardley-ról: „kitűnő fickó, kitartó és nagyszerű harcos, akivel megtiszteltetés volt összecsapni."
  • A leütéseiről: „van szívem, egy harcos vagyok, akinek minden helyzetből fel kell állni és küzdeni."
  • A győzelemről: „nagyszerű érzés, hálát adok Istennek, mert minden dicsőség Istené ezért a győzelemért."
  • Az ütéseiről: „elő kellett vennem a zsákból, erre kellett támaszkodnom, és minden képességemet be kellett vetnem, hogy győzzek."
  • A jövőről: „tanulni szeretnék ebből a csatából, fejlődni, és még jobbként visszatérni, hogy bajnokként uralkodhassak."

Dubois mára kétszeres nehézsúlyú világbajnokká lett, így a lehetőségei végtelenek. Azt nehéz elképzelni, hogy harmadszor is összecsapjon Uszikkal, így könnyen lehet, hogy legközelebbi küzdelme egy visszavágó lesz Fabio Wardley-val. De az sem kizárt, hogy egy újabb brit ringháború keretein belül megütközzön a súlycsoport legnagyobb tehetségének tartott Moses Itaumával (14-0, 12 KO).


 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

