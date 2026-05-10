Noha kétszer is megjárta a padlót, mégis felismerhetetlenre verte ellenfelét a nehézsúly régi-új királya

Dubois a harmadik menettől egyszerűen szétverte Wardleyt Fotó: Queensberry

Az immár kétszeres világbajnok több lehetőségből választhat

Frank Warren, a világ egyik legismertebb promótere később azt nyilatkozta, a valahavolt legjobb nehézsúlyú összecsapás volt mindez két brit bunyós között, majd közölte, hogy Wardley szerződésében szerepel egy visszavágói záradék. Azaz a bokszrajongók legnagyobb örömére a két kőkemény harcos újra összecsaphat majd egymással. Chris Eubank Jr., brit középsúlyú bokszoló csak annyit mondott:

a 2026-os év meccsét Wardley és Dubois vívta egymással.

Dabiel Dubois a DNAZ-nak nyilatkozva kijelentette, igazi háború volt a ringben, ahol mindkét bunyósnak nehéz pillanatokat kellett átélnie. Nézzük mit mondott a kétszeres világbajnok a csata legfontosabb eseményeiről és ellenfeléről.

Fabio Wardley-ról: „kitűnő fickó, kitartó és nagyszerű harcos, akivel megtiszteltetés volt összecsapni."

A leütéseiről: „van szívem, egy harcos vagyok, akinek minden helyzetből fel kell állni és küzdeni."

A győzelemről: „nagyszerű érzés, hálát adok Istennek, mert minden dicsőség Istené ezért a győzelemért."

Az ütéseiről: „elő kellett vennem a zsákból, erre kellett támaszkodnom, és minden képességemet be kellett vetnem, hogy győzzek."

A jövőről: „tanulni szeretnék ebből a csatából, fejlődni, és még jobbként visszatérni, hogy bajnokként uralkodhassak."

Dubois mára kétszeres nehézsúlyú világbajnokká lett, így a lehetőségei végtelenek. Azt nehéz elképzelni, hogy harmadszor is összecsapjon Uszikkal, így könnyen lehet, hogy legközelebbi küzdelme egy visszavágó lesz Fabio Wardley-val. De az sem kizárt, hogy egy újabb brit ringháború keretein belül megütközzön a súlycsoport legnagyobb tehetségének tartott Moses Itaumával (14-0, 12 KO).



