Világszintű rendezvény Budapesten: ma lesz a CPAC Hungary

Összesen 667 külföldi vendég érkezik 51 országból, mellettük 182 újságíró és 34 partnerszervezet képviselői is jelen lesznek. A rendezvényt Orbán Viktor miniszterelnök nyitja meg, és jelen lesz Irakli Kobahidze georgiai miniszterelnök, valamint Javier Milei argentin elnök is. A meghívottak között szerepel Alice Weidel, a német AfD társelnöke, továbbá Mateusz Morawiecki volt lengyel kormányfő is, több európai jobboldali politikus és miniszter mellett.

A felszólalók között ott lesz a Vox vezetője és a Patrióták Európáért pártcsalád elnöke is, emellett Eva Vlaardingerbroek és Dave Rubin is színpadra lép.

A résztvevők szombat reggel már elkezdtek érkezni a helyszínre.

A konferencia vendégei között szerepel Geert Wilders, Martin Helme, André Ventura és Tom Van Grieken is, ami tovább erősíti a rendezvény nemzetközi súlyát. A program annyiban változott, hogy Andrej Babis cseh miniszterelnök végül nem vesz részt a konferencián, mivel útközben értesült egy Csehországban történt, Izrael-ellenes terrortámadásról, ezért visszafordult.