Világszintű rendezvény Budapesten: ma lesz a CPAC Hungary

Szombaton Budapesten tartják meg a Konzervatív Politikai Akció Konferencia (CPAC) Hungary idei rendezvényét, amely 2022 óta már az ötödik alkalom. Az amerikai konzervatív mozgalom mintájára létrejött esemény mára a nemzetközi jobboldal egyik meghatározó találkozóhelyévé nőtte ki magát. Az idei konferencia jelmondata: „Fel győzelemre!”. Szombat reggel a rendezvény helyszínére már elkezdtek érkezni a vendégek.

2026. 03. 21. 8:34
CPAC Hungary (Fotó: Mirkó István)
A CPAC Hungary eseményen jelen lesz hivatalban lévő és korábbi miniszterelnök, államfő, több miniszter, kongresszusi képviselők, valamint európai jobboldali pártcsaládok vezetői és pártelnökök is részt vesznek rajta. A konferencián mindhárom európai jobboldali pártcsalád képviselteti magát – írja az Origo.

Szánthó Miklós, a CPAC Hungary rendezvény főszervezője (Fotó: Mirkó István)
Szánthó Miklós, a CPAC Hungary rendezvény főszervezője (Fotó: Mirkó István)

Összesen 667 külföldi vendég érkezik 51 országból, mellettük 182 újságíró és 34 partnerszervezet képviselői is jelen lesznek. A rendezvényt Orbán Viktor miniszterelnök nyitja meg, és jelen lesz Irakli Kobahidze georgiai miniszterelnök, valamint Javier Milei argentin elnök is. A meghívottak között szerepel Alice Weidel, a német AfD társelnöke, továbbá Mateusz Morawiecki volt lengyel kormányfő is, több európai jobboldali politikus és miniszter mellett.

A felszólalók között ott lesz a Vox vezetője és a Patrióták Európáért pártcsalád elnöke is, emellett Eva Vlaardingerbroek és Dave Rubin is színpadra lép.

A résztvevők szombat reggel már elkezdtek érkezni a helyszínre.

A konferencia vendégei között szerepel Geert Wilders, Martin Helme, André Ventura és Tom Van Grieken is, ami tovább erősíti a rendezvény nemzetközi súlyát. A program annyiban változott, hogy Andrej Babis cseh miniszterelnök végül nem vesz részt a konferencián, mivel útközben értesült egy Csehországban történt, Izrael-ellenes terrortámadásról, ezért visszafordult.

A szervezők szerint az eset is rámutat arra, hogy Európában egyre gyakoribbak az ilyen támadások, miközben Magyarországon továbbra is biztonság és stabilitás van, amit a jobboldali politika eredményének tartanak.

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója úgy véli, a rendezvény azt bizonyítja, hogy a magyar jobboldal nem elszigetelt, hanem egy globális, migrációellenes, család- és békepárti többség része.

Szánthó Miklós szerint a CPAC Hungary nemcsak a konzervatív és jobboldali erők, hanem a „józan ész és a normalitás” képviselőinek találkozóhelye is. Mint mondta, ma nem ideológiai kérdés, hanem a józan ész döntése, hogy valaki nemet mond a migrációra és a genderideológiára, miközben támogatja a nemzetet, a családot és a békét.

Kiemelte, hogy az elmúlt hónapokban egyre inkább érzékelhető: Magyarországot nyomás alá helyezik, és „bele akarják zsarolni” az ukrajnai háborúba, annak finanszírozásába és katonai támogatásába. Szerinte Brüsszel és Kijev politikai és gazdasági eszközökkel – például az energiapolitikán keresztül – próbál nyomást gyakorolni.

Ezzel szemben – fogalmazott – a CPAC Hungary a béke, a szuverenitás és a konzervatív értékek mellett áll ki, és azt üzeni, hogy a patrióta erőknek össze kell fogniuk és győzniük kell, amit a konferencia „Fel, győzelemre!” szlogenje is kifejez.

CPAC Hungary 2026
CPAC Hungary 2026
CPAC Hungary 2026

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu