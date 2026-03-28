Botrány: a Hamász támogatására szólított fel egy brit orvos

A brit orvost korábban letartóztatták, azonban megszegte az óvadék feltételeit, így csütörtökön ismét bíróság elé állt. Dr. Rahmeh Aladwan a vádak szerint többek között a Hamász támogatására szólította fel követőit a közösségi médiában – írja az Origo.

A brit orvos több alkalommal is a Hamász támogatására szólított fel a bíróságon bemutatott bizonyítékok alapján

A 31 éves nő a westminsteri bíróságon tagadta a Hamász támogatására való felszólításhoz kapcsolódó vádpontokat, ahogy a korábbi letartóztatása során felhozott két rendbeli faji gyűlöletkeltés vádját is. A londoni rendőrség közlése szerint a 2000-es terrorizmus elleni törvény alapján emeltek vádat a nő ellen, miután az eddigi adatok alapján támogatást kért egy tiltott szervezetnek, nevezetesen a Hamásznak, négy különböző időpontban, tavaly július és december között.