Botrány: a Hamász támogatására szólított fel egy brit orvos

Dr. Rahmeh Aladwan nemrég azért került a hatóságok látóterébe, mert több közösségi médiában közzétett bejegyzésében is antiszemitizmust szított, valamint radikális szervezetek támogatására szólított fel. Az egyik ilyen szervezet volt a Hamász, azonban a brit orvos a bíróságon tagadta a vádakat.

Magyar Nemzet
2026. 03. 28. 10:54
Fotó: ADRIAN DENNIS Forrás: AFP
A brit orvost korábban letartóztatták, azonban megszegte az óvadék feltételeit, így csütörtökön ismét bíróság elé állt. Dr. Rahmeh Aladwan a vádak szerint többek között a Hamász támogatására szólította fel követőit a közösségi médiában – írja az Origo

A brit orvos több alkalommal is a Hamász támogatására szólított fel a bíróságon bemutatott bizonyítékok alapján
A brit orvos több alkalommal is a Hamász támogatására szólított fel a bíróságon bemutatott bizonyítékok alapján 
Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

A 31 éves nő a westminsteri bíróságon tagadta a Hamász támogatására való felszólításhoz kapcsolódó vádpontokat, ahogy a korábbi letartóztatása során felhozott két rendbeli faji gyűlöletkeltés vádját is. A londoni rendőrség közlése szerint a 2000-es terrorizmus elleni törvény alapján emeltek vádat a nő ellen, miután az eddigi adatok alapján támogatást kért egy tiltott szervezetnek, nevezetesen a Hamásznak, négy különböző időpontban, tavaly július és december között.

Az egyik bejegyzésben a nő Ephraim Mirvist főrabbit „népirtó gyilkosnak” nevezte. 

John McGrava, a kerületi bíró azt mondta, egyértelműen nagyon jelentős közérdek fűződik ehhez az ügyhöz. Tavaly novemberben az Orvosok Bírósága 15 hónapra eltiltotta a sebészként dolgozó nőt az orvosi gyakorlattól, amíg az Általános Orvosi Tanács teljes körű vizsgálatot nem folytat.

A testület arra a következtetésre jutott, hogy hosszú távú tilalomra van szükség „miután mérlegelték a lakosság védelmének kockázatát, a közérdeket és az orvos érdekeit”.

 

Aladwant egyébként már korábban letartóztatták, azonban a rendőrség óvadék ellenében, feltételek mellett szabadlábra bocsátotta a tényleges tárgyalásig. A nő azonban megsértette az óvadék feltételeit, amelyek között szerepelt, hogy maximum egy elektronikai kommunikációs eszköze lehet és maximum egy közösségimédia-profilt üzemeltethet, így várhatóan a továbbiakban őrizetben marad. 

Borítókép: A westminsteri bíróság épülete (Fotó: AFP)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu