Az iráni lakosság nagy része továbbra sem fér hozzá a nem állami hírforrásokhoz

Az ország eddigi történetének leghosszabb folyamatos internetblokádja már több mint négy hete tart, a lakosság pedig továbbra sem fér hozzá a hírekhez. Bármilyen módszer, amely segítené a külvilággal való kapcsolatteremtést, illegális, ami miatt a héten 466 embert tartóztattak le az iráni hatóságok.

2026. 03. 28. 22:18
Fotó: JONATHAN RAA Forrás: NurPhoto
Négy héttel az internetleállítás után az iráni lakosság nagy része továbbra sem fér hozzá a nem állami hírforrásokhoz, és a külvilággal való kapcsolata is erősen korlátozott – közölte szombaton az internet globális elérhetőségét figyelő NetBlocks nevű szervezet. Az iráni hatóságok a héten 466 embert tartóztattak le nemzetbiztonságot veszélyeztető internetes tevékenység miatt. 

Az iráni felhasználók nagy többsége nem fér hozzá a külvilágból érkező hírekhez
Fotó: JONATHAN RAA/NurPhoto

Pontosan egy hónappal ezelőtt szüntették meg az iráni hatóságok a globális internethez való hozzáférést – írta a NetBlocks az X-en, hozzátéve, hogy az azóta is tartó leállás sérti az irániak kommunikációhoz és tájékozódáshoz való jogát.

Az internetblokád Irán történetének eddigi leghosszabb, megszakítás nélküli leállása.

A február 28-i izraeli és amerikai támadások óta a legtöbb iráni csak az internet korlátozott, iráni részéhez férhet hozzá, amelyen kizárólag államilag jóváhagyott tartalmak jelennek meg. Ezzel szemben a katonaság és a kormányzó hatóságok egy szűk köre továbbra is korlátozás nélkül használja az internetet. Az iráni médiumok a Telegramon és az X-en is közzéteszik híreiket, ezek azonban az országon belül nem érhetők el.

Mások időszakosan virtuális magánhálózatok (VPN) vagy Starlink-terminálok segítségével tudnak csatlakozni a világhálóhoz, de ezek használata tilos, birtoklásuk pedig börtönbüntetést von maga után. Iránban a héten 466 embert tartóztattak le a hatóságok „nemzetbiztonságot veszélyeztető internetes tevékenység” vádjával. Iráni sajtóhírek szerint az utóbbi egy hónapban több mint ezer embert tartóztattak le a többi között arra hivatkozva, hogy kormányellenes tartalmat osztottak meg online vagy „együttműködtek az ellenséggel”.

A kommunikáció megszakadása miatt gyakorlatilag az online kereskedelem is összeomlott. Az internetblokád több százezer olyan vállalkozást érint, amelyek az Instagramhoz hasonló közösségimédia-platformokon népszerűsítik termékeiket és szolgáltatásaikat.

Borítókép: A NetBlock ábrája az iráni felhasználók számának bezuhanását mutatja (Fotó: AFP)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
