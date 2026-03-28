Négy héttel az internetleállítás után az iráni lakosság nagy része továbbra sem fér hozzá a nem állami hírforrásokhoz, és a külvilággal való kapcsolata is erősen korlátozott – közölte szombaton az internet globális elérhetőségét figyelő NetBlocks nevű szervezet. Az iráni hatóságok a héten 466 embert tartóztattak le nemzetbiztonságot veszélyeztető internetes tevékenység miatt.

Az iráni felhasználók nagy többsége nem fér hozzá a külvilágból érkező hírekhez

Pontosan egy hónappal ezelőtt szüntették meg az iráni hatóságok a globális internethez való hozzáférést – írta a NetBlocks az X-en, hozzátéve, hogy az azóta is tartó leállás sérti az irániak kommunikációhoz és tájékozódáshoz való jogát.

Az internetblokád Irán történetének eddigi leghosszabb, megszakítás nélküli leállása.

A február 28-i izraeli és amerikai támadások óta a legtöbb iráni csak az internet korlátozott, iráni részéhez férhet hozzá, amelyen kizárólag államilag jóváhagyott tartalmak jelennek meg. Ezzel szemben a katonaság és a kormányzó hatóságok egy szűk köre továbbra is korlátozás nélkül használja az internetet. Az iráni médiumok a Telegramon és az X-en is közzéteszik híreiket, ezek azonban az országon belül nem érhetők el.