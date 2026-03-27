Ukrajna, Irán és az energiabiztonság – sűrű nap a nemzetközi politikában

Mozgalmas napot hozott a nemzetközi politika, amelynek középpontjában továbbra is az ukrajnai háború, az ahhoz kapcsolódó diplomáciai feszültségek és a közel-keleti válság álltak. Az Osztrák Szabadságpárt főtitkára, Harald Vilimsky nyíltan kiállt Orbán Viktor mellett, és elfogadhatatlannak nevezte Volodimir Zelenszkij kijelentéseit. Az FPÖ szerint az Európai Uniónak is világosan állást kell foglalnia az erőszakos hangvétellel szemben.
Eközben Oroszország több régióját újabb összehangolt ukrán dróntámadás érte. A moszkvai tájékoztatás szerint a légvédelem 85 pilóta nélküli eszközt semmisített meg az éjszaka folyamán, többek között a Fekete-tenger, a Krím, valamint több oroszországi térség felett.
