Kim Dzsong Un bevetette a szuperfegyvert, nem akárkivel nézte végig a kilövést

A rakéták a Sárga-tenger felett közel három órán keresztül repültek, mielőtt kijelölt szigetcélpontokat találtak el.

Kim Dzsong Un lánya is részt vett a teszten

A kilövéseket kedden hajtották végre, az észak-koreai vezető pedig egy parancsnoki központból, videókapcsolaton keresztül követte az eseményeket. A felvételek szerint mellette tartózkodott lánya is, akit az utóbbi időben egyre gyakrabban mutatnak nyilvános katonai eseményeken.

Az észak-koreai állami kommunikáció szerint a teszt sikeres volt, és jelentős előrelépést jelent a hadsereg harckészültségének növelésében. Kim Dzsong Un a jelentések szerint úgy fogalmazott: az elért eredmények tovább erősítették az ország stratégiai csapásmérő képességeit.

A mostani rakétateszt ismét ráirányítja a figyelmet Phenjan fegyverkezési programjára, amely az utóbbi években egyre intenzívebbé vált.