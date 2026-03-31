Kim Dzsong Un bevetette a szuperfegyvert, nem akárkivel nézte végig a kilövést

Kim Dzsong Un ismét személyesen felügyelte egy stratégiai rakétakísérlet végrehajtását, amelyen ezúttal tinédzser lánya is jelen volt – számolt be róla az észak-koreai állami média. A beszámolók szerint a vezető egy parancsnoki központból követte nyomon a kilövéseket, miközben lánya is mellette tartózkodott, ami újabb jelzés lehet arra, hogy a fiatal lányt egyre gyakrabban vonják be a nyilvános állami eseményekbe.

Forrás: Origo2026. 03. 31. 13:42
Kim Dzsong Un észak-koreai vezető lányával nézte a rakétatesztet Forrás: KCNA/KNS
A teszt során cirkálórakétákat indítottak az ország egyik legújabb, mintegy 5000 tonnás hadihajójáról, a Choe Hyon nevű rombolóról, írja az Origo.

A rakéták a Sárga-tenger felett közel három órán keresztül repültek, mielőtt kijelölt szigetcélpontokat találtak el.

Kim Dzsong Un lánya is részt vett a teszten

A kilövéseket kedden hajtották végre, az észak-koreai vezető pedig egy parancsnoki központból, videókapcsolaton keresztül követte az eseményeket. A felvételek szerint mellette tartózkodott lánya is, akit az utóbbi időben egyre gyakrabban mutatnak nyilvános katonai eseményeken.

Az észak-koreai állami kommunikáció szerint a teszt sikeres volt, és jelentős előrelépést jelent a hadsereg harckészültségének növelésében. Kim Dzsong Un a jelentések szerint úgy fogalmazott: az elért eredmények tovább erősítették az ország stratégiai csapásmérő képességeit.

A mostani rakétateszt ismét ráirányítja a figyelmet Phenjan fegyverkezési programjára, amely az utóbbi években egyre intenzívebbé vált.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Megyeri Dávid
idezojelektisza párt

Rákosista pancser projekt

Megyeri Dávid avatarja

Magyar Péterék a kiszivárgott, brutális megszorító intézkedésekkel a kommunisták túlszárnyalására készülnek.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
