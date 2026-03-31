A teszt során cirkálórakétákat indítottak az ország egyik legújabb, mintegy 5000 tonnás hadihajójáról, a Choe Hyon nevű rombolóról, írja az Origo.
Kim Dzsong Un bevetette a szuperfegyvert, nem akárkivel nézte végig a kilövést
Kim Dzsong Un ismét személyesen felügyelte egy stratégiai rakétakísérlet végrehajtását, amelyen ezúttal tinédzser lánya is jelen volt – számolt be róla az észak-koreai állami média. A beszámolók szerint a vezető egy parancsnoki központból követte nyomon a kilövéseket, miközben lánya is mellette tartózkodott, ami újabb jelzés lehet arra, hogy a fiatal lányt egyre gyakrabban vonják be a nyilvános állami eseményekbe.
A rakéták a Sárga-tenger felett közel három órán keresztül repültek, mielőtt kijelölt szigetcélpontokat találtak el.
Kim Dzsong Un lánya is részt vett a teszten
A kilövéseket kedden hajtották végre, az észak-koreai vezető pedig egy parancsnoki központból, videókapcsolaton keresztül követte az eseményeket. A felvételek szerint mellette tartózkodott lánya is, akit az utóbbi időben egyre gyakrabban mutatnak nyilvános katonai eseményeken.
Az észak-koreai állami kommunikáció szerint a teszt sikeres volt, és jelentős előrelépést jelent a hadsereg harckészültségének növelésében. Kim Dzsong Un a jelentések szerint úgy fogalmazott: az elért eredmények tovább erősítették az ország stratégiai csapásmérő képességeit.
A mostani rakétateszt ismét ráirányítja a figyelmet Phenjan fegyverkezési programjára, amely az utóbbi években egyre intenzívebbé vált.
Borítókép: Kim Dzsong Un észak-koreai vezető lányával nézte a rakétatesztet (Fotó: KCNA/KNS)
