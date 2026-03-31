Moszkva elutasította a húsvéti tűzszünetet

Zelenszkij szerint Ukrajna nyitott „bármilyen formátumra”, legyen szó teljes harcászati leállásról vagy korlátozottabb megállapodásról. Úgy vélte, egy rövid ideig tartó tűzszünet nem adna lehetőséget Oroszországnak arra, hogy érdemben megerősítse katonai pozícióit, írja a The Kyiv Independent.

Moszkva nem enged

A Kreml azonban gyorsan elutasította a felvetést. Dmitrij Peszkov az orosz állami médiának nyilatkozva azt mondta: az ukrán elnök kijelentése nem tekinthető „világos kezdeményezésnek”, így Moszkva nem lát okot a tárgyalásra.

Peszkov hozzátette: Oroszország nem érdekelt ideiglenes tűzszünetekben, és továbbra is egy átfogó békemegállapodást tart szükségesnek.

Eltérő feltételek, távoli álláspontok

A felek közötti alapvető nézetkülönbségek továbbra is fennállnak.

Ukrajna szerint a jelenlegi frontvonalak befagyasztása jelentheti a legreálisabb kiindulópontot egy tűzszünethez, míg Oroszország azt követeli, hogy az ukrán erők vonuljanak ki a donbaszi térség egyes részeiről, ezt Kijev elutasítja.

A helyzetet bonyolítja, hogy az Egyesült Államok csak egy átfogó békemegállapodás esetén hajlandó biztonsági garanciákat nyújtani Ukrajnának, így ezek a kérdések szorosan összekapcsolódnak a területi vitákkal is.