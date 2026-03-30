A tárca közleménye szerint az ügyvezető számára külön kiemelték: Moszkva nem tűri el a brit titkosszolgálatok be nem jelentett alkalmazottainak tevékenységét Oroszország területén, és kompromisszumot nem tűrő álláspontját ebben a kérdésben továbbra is az orosz nemzetbiztonsági érdekeknek megfelelően fogja megfogalmazni. A brit felet arra figyelmeztették, hogy ha London az eszkaláció útjára lép, akkor az orosz fél haladéktalanul meg fogja adni a szükséges választ – írja az MTI.
Brit diplomatát utasítottak ki Oroszországból kémkedésre hivatkozva
Bekérették hétfőn az orosz külügyminisztériumba a moszkvai brit nagykövetség ideiglenes ügyvivőjét, akinek a tárca határozott tiltakozását fejezte ki az egyik brit diplomata „felforgató és kémtevékenysége” miatt, akit emiatt kiutasítottak Oroszországból.
Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) azt közölte, hogy kémtevékenységre utaló jeleket tárt fel a brit nagykövetség 29 éves második titkára, Albertus Gerardus Janse van Rensburg esetében. A diplomata akkreditációját visszavonták, és két héten belül el kell hagynia Oroszországot.
Az FSZB szerint Rensburg az Oroszországba való belépési engedélyének megszerzésekor szándékosan hamis adatokat adott meg, megsértve az orosz jogszabályokat. A szolgálat közölte, hogy a diplomata az ország biztonságát fenyegető kém- és felforgató tevékenységet folytatott, valamint rögzítettek esetében olyan kísérleteket is, amelyek során érzékeny információk megszerzésére törekedett, amikor orosz gazdasági szakértőkkel nem hivatalos formában találkozott.
Az FSZB azt tanácsolta az orosz állampolgároknak, hogy a negatív következmények, akár a büntetőjogi felelősségre vonás elkerülése érdekében tartózkodjanak brit diplomatákkal való olyan találkozóktól, amelyeket nem egyeztettek az orosz külügyminisztériummal. A szerv szerint a hivatalos diplomáciai tisztségek titkosszolgálati ügynököket rejthetnek.
Danae Dholakia brit ideiglenes ügyvivő mintegy 15 percig tartózkodott a minisztériumban, ahonnan kommentár nélkül távozott. Ebben az évben Moszkva utasított már ki brit diplomatát: január közepén a nagykövetség adminisztratív-gazdasági osztályának második titkárát minősítették nemkívánatos személlyé.
Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)
