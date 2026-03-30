Brit diplomatát utasítottak ki Oroszországból kémkedésre hivatkozva

A tárca közleménye szerint az ügyvezető számára külön kiemelték: Moszkva nem tűri el a brit titkosszolgálatok be nem jelentett alkalmazottainak tevékenységét Oroszország területén, és kompromisszumot nem tűrő álláspontját ebben a kérdésben továbbra is az orosz nemzetbiztonsági érdekeknek megfelelően fogja megfogalmazni. A brit felet arra figyelmeztették, hogy ha London az eszkaláció útjára lép, akkor az orosz fél haladéktalanul meg fogja adni a szükséges választ – írja az MTI.

Oroszország, Moszkva – Vlagyimir Putyin elnök az FSZB ülésén; az asztalnál Alekszandr Bortnyikov, a Szövetségi Biztonsági Szolgálat vezetője (Fotó: AFP)