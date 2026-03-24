Szijjártó Péter: Elutasítunk minden olyan kísérletet, amely éket verne az anyaországi és a külhoni magyarok közé

A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter a Bata Kft. szolgáltatóipari fejlesztésének átadásán arról számolt be, hogy a cég nyolcszázmillió forint értékű beruházást hajtott végre a magyar kormányzat 320 millió forintnyi támogatásával. Gratulálunk, hogy mára a kétfős cégből egy több mint száz alkalmazottat foglalkozó vállalkozássá váltak.

Kifejtette, hogy mára családi vállalkozásból a térség egyik meghatározó nemzetközi közúti árufuvarozási vállalatává vált a Bata Kft., amely a flottáját tovább bővítve még fontosabb szerepet játszhat a Délkelet- és Nyugat-Európa közötti szállításokban és a magyar–szerb kereskedelmi kapcsolatok fejlesztésében.

Minden egyes ilyen fejlesztés a közösség megtartásához jelent segítséget, ez a legfontosabb a határon túli magyar közösségek szempontjából, meg kell tartani a közösségeket. Az ehhez vezető munkában azt tudom önöknek ígérni, hogy amíg nemzeti kormánya van Magyarországnak, addig számíthatnak ránk

– mondta.

Majd arra is kitért, hogy körülbelül három hét múlva választás lesz Magyarországon, márpedig ilyenkor sajnos mindig fellángolnak az indulatok, a határon túl élő nemzettársainkat is célozva.

Azt szeretném világossá tenni, hogy mi továbbra is úgy gondoljuk, hogy mi így vagyunk együtt a magyar nemzet. Akik az anyaországban élnek és akik a határon túl élnek, együtt. És nem fogadunk el semmifajta kísérletet arra, hogy elválasszanak minket egymástól vagy éket verjenek közénk

– szögezte le. – A határon túl élő magyar nemzeti közösség mindig számíthatott, mindig számíthat a szuverén nemzeti kormány támogatására. Igazából ez a mondat úgy helyes, ha hozzáteszem, hogy a határon túli magyarok csak a nemzeti szuverén kormány támogatására számíthatnak, és ez így lesz a jövőben is – folytatta.

Szijjártó Péter ezután kifejtette, hogy a délvidéki magyarság az elmúlt nyolcvan év során soha nem volt olyan jó helyzetben, mint napjainkban. – Ez alapvetően két ok miatt van így, szerintem. Az egyik, hogy Magyarország és Szerbia között is most a valaha legjobb a kapcsolat. A másik pedig, hogy nem akartuk újra feltalálni sem a kereket, sem a meleg vizet, hanem egész egyszerűen megkérdeztük a vajdasági magyaroktól, mi kell ahhoz, hogy a vajdasági közösséget megerősítsük, nem mi akartunk diktálni Budapestről – fogalmazott. – És Pásztor István tíz-tizenegy éve elmondta, hogy a vajdasági magyar közösség megerősítéséhez annak gazdasági erősítésén keresztül vezet az út. Ekkor indítottuk el a Vajdasági gazdaságfejlesztési programot, amelynek a keretében eddig 16 065 beruházáshoz adott a kormány támogatást, összesen 89 milliárd forintot, aminek nyomán 183 milliárd forintnyi beruházás jött létre a Vajdaságban, és ezen beruházások több tízezer munkahelyet biztosítottak be az itt élő embereknek – tette hozzá.