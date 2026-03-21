A kifizetés a kötelező állami társadalombiztosítási rendszer keretében történik, és nem befolyásolja az egyéb támogatásokra való jogosultságot, írja a fakty.ua.
Ukrajnában jelentősen, több mint a duplájára emelték a temetési segély mértékét
Az intézkedés értelmében a korábbi 4100 hrivnyáról 8500 hrivnyára emelkedett az a támogatás, amely az elhunyt biztosított személy, illetve eltartott családtagja temetéséhez vehető igénybe.
Kik jogosultak a támogatásra?
A szabályozás szerint az eltartottnak minősülő családtagok köre széles: ide tartozik a házastárs, a kiskorú gyermekek, testvérek és unokák, valamint azok a 18 év felettiek, akik már fiatalkorukban fogyatékossá váltak. A nappali tagozatos hallgatók 23 éves korukig szintén jogosultak lehetnek, ahogyan a szülők és nagyszülők is.
Fontos feltétel azonban, hogy az érintettek teljes mértékben az elhunyt eltartásában álljanak, és ne rendelkezzenek saját jövedelemmel. A támogatást azonban nemcsak a családtagok, hanem bárki megkaphatja, aki ténylegesen megszervezte és kifizette a temetést.
A kifizetés jellemzően az elhunyt munkahelyén keresztül történik, mivel a munkáltató minősül biztosítónak. Bizonyos esetekben – például ha az elhunyt nyugdíjas, munkanélküli volt, vagy munkahelyi baleset következtében hunyt el – közvetlenül a nyugdíjalaphoz kell fordulni. Az igénylés alapja egy hivatalos kérelem, amelyet rövid határidőn belül kell benyújtani, akár elektronikusan is. A hatóságok szerint a dokumentum elfogadását követően néhány munkanapon belül megtörténik a finanszírozás.
Egyéb kötelezettségek is érintik az állampolgárokat
A hatóságok emlékeztettek arra is, hogy az Ukrajnából külföldre távozott vagy a megszállt területeken tartózkodó nyugdíjasoknak ismét azonosítaniuk kell magukat. Emellett 2026. április 1-ig nyilatkozniuk kell arról, hogy nem részesülnek orosz nyugdíjkifizetésekben.
Borítókép: Ukrán katonák sírjai a Licsakiv katonatemetőben Lvivben, Ukrajnában (Fotó: Anadolu/AFP/Michael Sorrow)
