Ukrajnában jelentősen, több mint a duplájára emelték a temetési segély mértékét

Az intézkedés értelmében a korábbi 4100 hrivnyáról 8500 hrivnyára emelkedett az a támogatás, amely az elhunyt biztosított személy, illetve eltartott családtagja temetéséhez vehető igénybe.

Magyar Nemzet
Forrás: Fakty.ua2026. 03. 21. 4:02
Ukrán katonák sírjai a Licsakiv katonatemetőben Lvivben, Ukrajnában Fotó: Michael Sorrow Forrás: Anadolu/AFP
A kifizetés a kötelező állami társadalombiztosítási rendszer keretében történik, és nem befolyásolja az egyéb támogatásokra való jogosultságot, írja a fakty.ua.

Jelentős számú ukrán katona veszti életét a frontvonalakon (Fotó: Anadolu/AFP/Jose Colon)

Kik jogosultak a támogatásra?

A szabályozás szerint az eltartottnak minősülő családtagok köre széles: ide tartozik a házastárs, a kiskorú gyermekek, testvérek és unokák, valamint azok a 18 év felettiek, akik már fiatalkorukban fogyatékossá váltak. A nappali tagozatos hallgatók 23 éves korukig szintén jogosultak lehetnek, ahogyan a szülők és nagyszülők is.

Fontos feltétel azonban, hogy az érintettek teljes mértékben az elhunyt eltartásában álljanak, és ne rendelkezzenek saját jövedelemmel. A támogatást azonban nemcsak a családtagok, hanem bárki megkaphatja, aki ténylegesen megszervezte és kifizette a temetést. 

A kifizetés jellemzően az elhunyt munkahelyén keresztül történik, mivel a munkáltató minősül biztosítónak. Bizonyos esetekben – például ha az elhunyt nyugdíjas, munkanélküli volt, vagy munkahelyi baleset következtében hunyt el – közvetlenül a nyugdíjalaphoz kell fordulni. Az igénylés alapja egy hivatalos kérelem, amelyet rövid határidőn belül kell benyújtani, akár elektronikusan is. A hatóságok szerint a dokumentum elfogadását követően néhány munkanapon belül megtörténik a finanszírozás.

A protester holds a Ukrainian flag in front of a photograph of the funeral of a soldier killed in action during a demonstration in support of Ukraine on the fourth anniversary of the start of the Russian invasion at Brest in Brittany in France on February 28 2026. (Photo by Vincent Feuray / Hans Lucas via AFP)
Egy háború ellen tüntető ukrán zászlót tart egy fénykép előtt, amely egy harcban elesett katona temetéséről készült (Fotó: Hans Lucas/AFP/Vincent Feuray)

Egyéb kötelezettségek is érintik az állampolgárokat

A hatóságok emlékeztettek arra is, hogy az Ukrajnából külföldre távozott vagy a megszállt területeken tartózkodó nyugdíjasoknak ismét azonosítaniuk kell magukat. Emellett 2026. április 1-ig nyilatkozniuk kell arról, hogy nem részesülnek orosz nyugdíjkifizetésekben.

Borítókép: Ukrán katonák sírjai a Licsakiv katonatemetőben Lvivben, Ukrajnában (Fotó: Anadolu/AFP/Michael Sorrow) 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
