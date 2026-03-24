Karol Nawrocki lengyel elnök és a Donald Tusk miniszterelnök vezette balközép kormány összetűzésbe került amiatt, hogy a lengyel államfő látogatást tett Orbán Viktor magyar miniszterelnöknél. A lengyel államfő március 23-án Budapesten találkozott Orbán Viktorral, amikor a két ország a barátság napját ünnepelte egy olyan találkozón, amelyet még a tavaly decemberi időpontról halasztottak el – számolt be cikkében a Brussels Signal.
Magyar Pétert félti és tajtékzik Tusk a lengyel elnök budapesti útja miatt
Karol Nawrockit a budapesti látogatása miatt támadja a Donald Tusk vezette lengyel kormány, amely bírálta az államfő találkozóját Orbán Viktorral. Donald Tusk ugyanakkor több ponton is vitatható állításokat fogalmazott meg a lengyel államfő látogatásával kapcsolatban. A varsói kormány kommunikációja politikai befolyásolásnak próbál beállítani egy diplomáciai eseményt.
A Karol Nawrocki és Orbán Viktor közötti találkozó zárt ajtók mögött zajlott. A lengyel elnök a találkozó előtt hangsúlyozta álláspontját, miszerint Putyin háborús bűnös, és a közösségi médiában azt írta: „A lengyelek szeretik a magyarokat, de gyűlölik Putyint.”
Nawrocki, aki korábban a lengyel Nemzeti Emlékezet Intézetének vezetője volt – amely a második világháborús és a kommunista időszak bűneinek kivizsgálására jött létre –, Oroszország körözési listáján szerepel, mivel állítólag szerepet játszott a Szovjetuniót és a Vörös Hadsereget dicsőítő emlékművek lebontásában Lengyelországban.
Az ukrajnai háború már a PiS-kormány idején is lehűtötte a magyar–lengyel kapcsolatokat, bár Orbán Viktor és a PiS továbbra is egyetértett az Európai Unión belüli nemzeti szuverenitás védelmében, és mindketten Donald Trump amerikai elnök szövetségesei – írja a lap.
A lengyel–magyar kapcsolatok jelentősen romlottak a Tusk-kormány 2023 végi hivatalba lépése után: Magyarország megakadályozta, hogy Lengyelország kompenzációs uniós forrásokhoz jusson Ukrajna támogatásáért, emellett konfliktus alakult ki amiatt is, hogy a magyar hatóságok menedékjogot adtak két ellenzéki lengyel politikusnak.
Nawrocki újságíróknak azt mondta, hogy bár Lengyelország és Magyarország több kérdésben – például egyes klíma-, migrációs és kereskedelmi politikák ügyében – közös álláspontot képvisel az Európai Unión belül, más ügyekben eltérnek, különösen Oroszország tekintetében.
Annak ellenére, hogy Nawrocki világossá tette: nem ért egyet Orbán Viktor Putyinnal kapcsolatos álláspontjával, Tusk kormánya mégis támadta őt a budapesti út miatt.
A kormány azt állította, hogy Nawrocki Orbán Viktort támogatja néhány nappal a magyar országgyűlési választások előtt, ahol Orbán Viktor komoly kihívóval néz szembe a Magyar Péter vezette Tisza Párt részéről.
A hétvégén, miután kiderült, hogy Nawrocki hétfőn Orbán Viktorhoz látogat, Tusk elítélte a döntést, és azt végzetes hibának, valamint egy veszélyes stratégia megerősítésének nevezte, amely az Európai Unió gyengítését és Putyin erősítését szolgálja.
Tusk azt is tévesen állította, hogy Nawrocki részt vesz Orbán Viktor európai jobboldali szövetségeseinek – például Marine Le Pennek és Matteo Salvininek – csúcstalálkozóján, az I. Patrióta Nagygyűlésen, amely az elnöki látogatás napján zajlott.
Valójában a budapesti útja során Nawrocki nem tett nyilvános támogatói nyilatkozatot Orbán Viktor mellett, és nem vett részt olyan eseményen sem, ahol ilyen támogatás elhangzott volna.
Orbán Viktor 2025 tavaszán nyilvánosan támogatta Nawrockit a lengyel elnökválasztáson.
Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter bírálta Nawrockit amiatt, hogy olyan vezetőt támogat, aki blokkolta az Oroszország elleni uniós szankciókat, és akinek kampányát állítólag orosz ügynökök segítik.
Borítókép: Donald Tusk lengyel kormányfő (Fotó: AFP)
