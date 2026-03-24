Magyar Pétert félti és tajtékzik Tusk a lengyel elnök budapesti útja miatt

A Karol Nawrocki és Orbán Viktor közötti találkozó zárt ajtók mögött zajlott. A lengyel elnök a találkozó előtt hangsúlyozta álláspontját, miszerint Putyin háborús bűnös, és a közösségi médiában azt írta: „A lengyelek szeretik a magyarokat, de gyűlölik Putyint.”

Nawrocki, aki korábban a lengyel Nemzeti Emlékezet Intézetének vezetője volt – amely a második világháborús és a kommunista időszak bűneinek kivizsgálására jött létre –, Oroszország körözési listáján szerepel, mivel állítólag szerepet játszott a Szovjetuniót és a Vörös Hadsereget dicsőítő emlékművek lebontásában Lengyelországban.

Az ukrajnai háború már a PiS-kormány idején is lehűtötte a magyar–lengyel kapcsolatokat, bár Orbán Viktor és a PiS továbbra is egyetértett az Európai Unión belüli nemzeti szuverenitás védelmében, és mindketten Donald Trump amerikai elnök szövetségesei – írja a lap.

A lengyel–magyar kapcsolatok jelentősen romlottak a Tusk-kormány 2023 végi hivatalba lépése után: Magyarország megakadályozta, hogy Lengyelország kompenzációs uniós forrásokhoz jusson Ukrajna támogatásáért, emellett konfliktus alakult ki amiatt is, hogy a magyar hatóságok menedékjogot adtak két ellenzéki lengyel politikusnak.

Nawrocki újságíróknak azt mondta, hogy bár Lengyelország és Magyarország több kérdésben – például egyes klíma-, migrációs és kereskedelmi politikák ügyében – közös álláspontot képvisel az Európai Unión belül, más ügyekben eltérnek, különösen Oroszország tekintetében.

Annak ellenére, hogy Nawrocki világossá tette: nem ért egyet Orbán Viktor Putyinnal kapcsolatos álláspontjával, Tusk kormánya mégis támadta őt a budapesti út miatt.

A kormány azt állította, hogy Nawrocki Orbán Viktort támogatja néhány nappal a magyar országgyűlési választások előtt, ahol Orbán Viktor komoly kihívóval néz szembe a Magyar Péter vezette Tisza Párt részéről.