Bukott, sértett egykori nemzetbiztonságiak környékezték meg Magyar Péteréket

Zelenszkij embere kikotyogta a tervet: az ukrán titkosszolgálat beavatkozik a magyar választásba

Az Ellenpont egy olyan felvételre hívta fel a figyelmet, amelyben egy ismert, Zelenszkijt támogató ukrán youtuber egy litván diplomatával arról beszél, hogy az ukrán titkosszolgálat Moldovában és Romániában is beavatkozott a választásokba, és Magyarországon is szerepet vállalhat. Janina Szokolova arról is beszélt, hogy az Ukrán Biztonsági Szolgálat túl későn aktivizálódott a magyar politikai térben, szavaiból pedig az következik, hogy akár már jelenleg is folyhatnak műveletek Magyarországon. A kijelentések azért is figyelemre méltók, mivel időközben kirobbant egy Magyar Péterhez köthető botrány, amely szerint a Tisza Párt egy magyar újságírón keresztül kapcsolatba kerülhetett külföldi titkosszolgálatokkal.

2026. 03. 24. 7:39
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Tusk lengyel miniszterelnök (Fotó: AFP)
Az Ellenpont egy felvételre hívja fel a figyelmet, amelyen Janina Szokolova ukrán youtuber egy litván diplomatával, Zygimantas Pavilionisszal beszélget. A diplomata arról beszél, hogy az ukrán hírszerzés Moldovában és Romániában is képes volt befolyásolni a választásokat, és szerinte Magyarországon is hasonló hatékonysággal tudna fellépni. Hangsúlyozta, hogy még a választások előtt kell cselekedni.

Az ukrán titkosszolgálat beavatkozik a magyar választásba (Fotó: AFP)

Szokolova a beszélgetésre reagálva azt mondta, nem érti, miért nem aktivizálódott korábban az Ukrán Biztonsági Szolgálat a magyar kampányban. 

Megfogalmazása alapján arra lehet következtetni, hogy szerinte az ukrán titkosszolgálat már jelenleg is tevékenykedhet Magyarországon.

 A vlogger jelentős eléréssel rendelkezik, műsoraiban rendszeresen foglalkozik politikai és társadalmi kérdésekkel.

A cikk szerint mindez egybeesik azzal, hogy az ukrán médiában és közéletben egyre élesebb hangvételű kijelentések jelennek meg Magyarországgal kapcsolatban. Ezek között szerepelnek Orbán Viktorral szembeni fenyegetések, Magyar Péter támogatására buzdító megszólalások, valamint Magyarország katonai megszállására utaló kijelentések is.

Az Ellenpont szerint legutóbb pedig az derült ki, hogy 

külföldi titkosszolgálatok egy magyar „újságíró”, Panyi Szabolcs segítségével figyelhették meg Szijjártó Péter kommunikációját.

Egy kiszivárgott hangfelvétel szerint a Direkt36 munkatársa átadhatta a külügyminiszter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, ami lehetővé tehette a beszélgetések lehallgatását. Bár sok részlet még tisztázatlan, annyi kiderült, hogy egy közép-európai ország állhat az ügy mögött, amely együtt dolgozhatott Panyival. Többen Donald Tusk lengyel kormányfőt sejtik a háttérben, de az sem kizárt, hogy a műveletet Ukrajna irányította.

Panyi Szabolcs a kiszivárgott felvételen arról is beszél, hogy együtt dolgozik Orbán Anitával, Magyar Péter külügyi tanácsadójával, akit „kvázi barátjának” nevezett. 

Orbán Anita korábban a Globsec vezetésében dolgozott, és nemzetközi kapcsolatai révén a szöveg szerint olyan szereplő lehet, aki összekötőként jelenhetett meg a külföldi körök és a hazai politikai szereplők között.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Hegyi Zoltán
idezojelekválasztás

Mindenki hozzon még négy embert!

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – „Itt vagyok, szívem!” Ez mindent visz, egyszerre szól a kislánynak, a hazának és a jövőnek.

