Zelenszkij embere kikotyogta a tervet: az ukrán titkosszolgálat beavatkozik a magyar választásba

Szokolova a beszélgetésre reagálva azt mondta, nem érti, miért nem aktivizálódott korábban az Ukrán Biztonsági Szolgálat a magyar kampányban.

Megfogalmazása alapján arra lehet következtetni, hogy szerinte az ukrán titkosszolgálat már jelenleg is tevékenykedhet Magyarországon.

A vlogger jelentős eléréssel rendelkezik, műsoraiban rendszeresen foglalkozik politikai és társadalmi kérdésekkel.

A cikk szerint mindez egybeesik azzal, hogy az ukrán médiában és közéletben egyre élesebb hangvételű kijelentések jelennek meg Magyarországgal kapcsolatban. Ezek között szerepelnek Orbán Viktorral szembeni fenyegetések, Magyar Péter támogatására buzdító megszólalások, valamint Magyarország katonai megszállására utaló kijelentések is.

Az Ellenpont szerint legutóbb pedig az derült ki, hogy

külföldi titkosszolgálatok egy magyar „újságíró”, Panyi Szabolcs segítségével figyelhették meg Szijjártó Péter kommunikációját.

Egy kiszivárgott hangfelvétel szerint a Direkt36 munkatársa átadhatta a külügyminiszter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, ami lehetővé tehette a beszélgetések lehallgatását. Bár sok részlet még tisztázatlan, annyi kiderült, hogy egy közép-európai ország állhat az ügy mögött, amely együtt dolgozhatott Panyival. Többen Donald Tusk lengyel kormányfőt sejtik a háttérben, de az sem kizárt, hogy a műveletet Ukrajna irányította.