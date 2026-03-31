Az ukrán halállista a kormányhoz kötődik, Tusk pártját pedofil botrány rázta meg

Egyre nyilvánvalóbb az ukrán halállista kötődése a kormányhoz. A lengyel miniszterelnök pártját pedofil botrány rázta meg. Ukrajna elnézést kért Finnországtól az ott lezuhant ukrán drón miatt, amelyen robbanófej is volt – íme a nap legfontosabb külpolitikai hírei.

Munkatársunktól
2026. 03. 31. 1:02
Donald Tusk lengyel miniszterelnök Fotó: NurPhoto via AFP
Egyre több bizonyíték utal kormányzati kötődésre a Mirotvorec ukrán halállistával kapcsolatban. Az oldal több szálon is Ukrajna belügyminisztériumához és a kormányzathoz köthető, így közvetve Volodimir Zelenszkij elnökhöz is. A működést több nemzetközi szervezet is bírálta, és az adatok eltávolítását sürgették, de érdemi változás nem történt. A weboldal adatbázisát az Ukrán Nemzeti Bank ajánlására egy ukrán üzleti platformba is integrálták, ami hatalmas felháborodást váltott ki.

Ukrajna elnézést kért Finnországtól az utóbbi területén lezuhant ukrán drón miatt

Robbanófej is volt a Finnország területén március 29-én lezuhant ukrán drónon – közölte hétfőn a finn rendőrség. Ukrajna bocsánatot kért az incidensért Finnországtól. A finn hatóságok szerint a robbanófej nem lépett működésbe, a harceszközt, amelyet egy 6,7 méter fesztávú ukrán AN196 drónként azonosítottak, ellenőrzött robbantással megsemmisítették.

Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn hivatalában fogadta Hrisztijan Mickoszkit, az Észak-macedóniai Köztársaság miniszterelnökét – tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály. Az északmacedón miniszterelnök látogatása során részt vesz a Hungary–North-Macedonia Business Cooperation Day elnevezésű üzleti fórumon, és előad a Mathias Corvinus Collegium eseményén.

Súlyos botrányok rázták meg a lengyel kormánypárt, a Polgári Koalíció környezetét: több ügyben is olyan pártközeli személyek érintettsége merült fel, akiket pedofíliával és más, megrázó bűncselekményekkel kapcsolatban ítéltek el vagy vádoltak meg. A pártot vezető miniszterelnök, Donald Tusk visszautasítja a politikai felelősséget.

Az Európai Bizottság közölte, hogy kibertámadás érte felhőalapú rendszereinek egy részét, és sajtóinformációk szerint a támadók akár több száz gigabájtnyi adatot is megszerezhettek. A testület hangsúlyozta, hogy a belső rendszerek nem sérültek, a történtek kivizsgálása azonban még tart.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Tisza vezetői beismerik, hogy intézkedéseik hatására az energia- és üzemanyagárak 2-2,5-szeresére emelkednének.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
