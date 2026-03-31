Az ukrán halállista a kormányhoz kötődik, Tusk pártját pedofil botrány rázta meg

Egyre több bizonyíték utal kormányzati kötődésre a Mirotvorec ukrán halállistával kapcsolatban. Az oldal több szálon is Ukrajna belügyminisztériumához és a kormányzathoz köthető, így közvetve Volodimir Zelenszkij elnökhöz is. A működést több nemzetközi szervezet is bírálta, és az adatok eltávolítását sürgették, de érdemi változás nem történt. A weboldal adatbázisát az Ukrán Nemzeti Bank ajánlására egy ukrán üzleti platformba is integrálták, ami hatalmas felháborodást váltott ki.
Egyre nyilvánvalóbb az ukrán halállista kötődése a kormányhoz. A lengyel miniszterelnök pártját pedofil botrány rázta meg. Ukrajna elnézést kért Finnországtól az ott lezuhant ukrán drón miatt, amelyen robbanófej is volt – íme a nap legfontosabb külpolitikai hírei.
Robbanófej is volt a Finnország területén március 29-én lezuhant ukrán drónon – közölte hétfőn a finn rendőrség. Ukrajna bocsánatot kért az incidensért Finnországtól. A finn hatóságok szerint a robbanófej nem lépett működésbe, a harceszközt, amelyet egy 6,7 méter fesztávú ukrán AN196 drónként azonosítottak, ellenőrzött robbantással megsemmisítették.
Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn hivatalában fogadta Hrisztijan Mickoszkit, az Észak-macedóniai Köztársaság miniszterelnökét – tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály. Az északmacedón miniszterelnök látogatása során részt vesz a Hungary–North-Macedonia Business Cooperation Day elnevezésű üzleti fórumon, és előad a Mathias Corvinus Collegium eseményén.
Súlyos botrányok rázták meg a lengyel kormánypárt, a Polgári Koalíció környezetét: több ügyben is olyan pártközeli személyek érintettsége merült fel, akiket pedofíliával és más, megrázó bűncselekményekkel kapcsolatban ítéltek el vagy vádoltak meg. A pártot vezető miniszterelnök, Donald Tusk visszautasítja a politikai felelősséget.
Az Európai Bizottság közölte, hogy kibertámadás érte felhőalapú rendszereinek egy részét, és sajtóinformációk szerint a támadók akár több száz gigabájtnyi adatot is megszerezhettek. A testület hangsúlyozta, hogy a belső rendszerek nem sérültek, a történtek kivizsgálása azonban még tart.
Borítókép: Donald Tusk lengyel miniszterelnök (Fotó: NurPhoto via AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
