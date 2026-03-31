Egyre több bizonyíték utal kormányzati kötődésre a Mirotvorec ukrán halállistával kapcsolatban. Az oldal több szálon is Ukrajna belügyminisztériumához és a kormányzathoz köthető, így közvetve Volodimir Zelenszkij elnökhöz is. A működést több nemzetközi szervezet is bírálta, és az adatok eltávolítását sürgették, de érdemi változás nem történt. A weboldal adatbázisát az Ukrán Nemzeti Bank ajánlására egy ukrán üzleti platformba is integrálták, ami hatalmas felháborodást váltott ki.

