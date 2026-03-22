Magyar PéterUkrajnaVálasztás 2026Tisza

Előbb halálosan megfenyegette Orbán Viktort, most a Tisza támogatására szólított fel az ukrán parancsnok

Arra szólította fel a magyar szavazókat az Ukrán Önkéntes Hadsereg parancsnoka, Dmitro Jaros, hogy szavazzanak Magyar Péterre és ezzel „állítsák vissza a baráti viszonyt az ukránokkal”. Dmitro Jaros januárban halálosan megfenyegette Orbán Viktort. Katonai vezetőként közeli kapcsolatban van az ukrán kormányzattal. Szoros barátságban van az ukrán titkosszolgálat, az SZBU korábbi vezetőjével, és tanácsadója volt annak a Valerij Zaluzsnijnak, aki ukrán vezérkari főnökként utasítást adott az Északi Áramlat felrobbantására, és akit Ruszin-Szendi Romulusz a barátjának nevezett. Vagyis a legmagasabb körökhöz tartozó, Zelenszkijhez közeli ukrán katonai vezető szólította fel a magyarokat arra, hogy szavazzanak a kétarcú Magyar Péterre.

Magyar Nemzet
2026. 03. 22. 8:40
Az ukránok kormányváltást akarnak Magyarországon Forrás: Ellenpont
– Magyarország soha nem lesz ukrán gyarmat. Zelenszkij itt nem parancsol! – jelentette ki Orbán Viktor egy hete közzétett videójában. A kormányfő azt kifogásolta, hogy Kijev továbbra sem nyitotta meg a Barátság kőolajvezetéket, miközben „pontosan tudja, hogy az létfontosságú Magyarország és Szlovákia számára”. Mindebből pedig az következik, hogy Zelenszkij így próbál meg nyomást gyakorolni Magyarországra az áprilisi választás előtt – számolt be róla az Ellenpont. Ráadásul egy ukrán parancsnok nyíltan elkezdett kampányolni a Tisza mellett.

Egy ukrán parancsnok arra szólította fel a magyarokat, hogy áprilisban cseréljék le a jelenlegi kormányt
Egy ukrán parancsnok arra szólította fel a magyarokat, hogy áprilisban cseréljék le a jelenlegi kormányt
Magyar Pétert szeretné hatalmon látni

Dmitro Jaros, az Ukrán Önkéntes Hadsereg parancsnoka egy ingerült posztban reagált a magyar miniszterelnök szavaira. Kezdésként „megszállott ártányhoz” hasonlította Orbán Viktort, aki szerinte könnyelműen dobálózik a szavakkal. Majd nyíltan kampányolni kezdett Magyar Péter mellett. Minden eddigi ukrán megszólalónál egyértelműbb felhívást intézett a magyar választókhoz: áprilisban cseréljék le a jelenlegi kormányt, és olyan kormányfőt válasszanak, aki jó viszonyban van Kijevvel. Értelemszerűen ezzel a Tiszára és Magyar Péterre célzott – hiszen más ellenzéki pártnak nincs semmi esélye:

​Felszólítom a magyarokat, hogy váltsák le szégyenteljes kormányukat, emlékezzenek az 1956-os felkelők becsületére és vitézségére, szakítsanak meg minden kapcsolatot a kremli bábokkal, és állítsák vissza a baráti viszonyt az ukránokkal!

 

​Végül még azt is hozzátette, hogy egy kormányváltás „jó lesz Magyarországnak, jó lesz Ukrajnának és Európa nemzetállamainak is”.  Ahogy arról lapunk is beszámolt, Ukrajna megfigyelőket küldene a magyar választások ellenőrzésére.

A teljes cikk ide kattintva olvasható.

Orbán Viktort éltetik a német kommentelők

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Átláthatóság vagy homály

Mindent összevetve egy normális és valamelyest tájékozott embernek látnia kell, hogy illene véget vetni a kettős mércének, az illegális és korlátlan bevándorlással megbirkózni nem tudó tehetségtelenek uralmának, az európai értékek semmibevételének.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu