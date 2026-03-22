– Magyarország soha nem lesz ukrán gyarmat. Zelenszkij itt nem parancsol! – jelentette ki Orbán Viktor egy hete közzétett videójában. A kormányfő azt kifogásolta, hogy Kijev továbbra sem nyitotta meg a Barátság kőolajvezetéket, miközben „pontosan tudja, hogy az létfontosságú Magyarország és Szlovákia számára”. Mindebből pedig az következik, hogy Zelenszkij így próbál meg nyomást gyakorolni Magyarországra az áprilisi választás előtt – számolt be róla az Ellenpont. Ráadásul egy ukrán parancsnok nyíltan elkezdett kampányolni a Tisza mellett.
Előbb halálosan megfenyegette Orbán Viktort, most a Tisza támogatására szólított fel az ukrán parancsnok
Arra szólította fel a magyar szavazókat az Ukrán Önkéntes Hadsereg parancsnoka, Dmitro Jaros, hogy szavazzanak Magyar Péterre és ezzel „állítsák vissza a baráti viszonyt az ukránokkal”. Dmitro Jaros januárban halálosan megfenyegette Orbán Viktort. Katonai vezetőként közeli kapcsolatban van az ukrán kormányzattal. Szoros barátságban van az ukrán titkosszolgálat, az SZBU korábbi vezetőjével, és tanácsadója volt annak a Valerij Zaluzsnijnak, aki ukrán vezérkari főnökként utasítást adott az Északi Áramlat felrobbantására, és akit Ruszin-Szendi Romulusz a barátjának nevezett. Vagyis a legmagasabb körökhöz tartozó, Zelenszkijhez közeli ukrán katonai vezető szólította fel a magyarokat arra, hogy szavazzanak a kétarcú Magyar Péterre.
Magyar Pétert szeretné hatalmon látni
Dmitro Jaros, az Ukrán Önkéntes Hadsereg parancsnoka egy ingerült posztban reagált a magyar miniszterelnök szavaira. Kezdésként „megszállott ártányhoz” hasonlította Orbán Viktort, aki szerinte könnyelműen dobálózik a szavakkal. Majd nyíltan kampányolni kezdett Magyar Péter mellett. Minden eddigi ukrán megszólalónál egyértelműbb felhívást intézett a magyar választókhoz: áprilisban cseréljék le a jelenlegi kormányt, és olyan kormányfőt válasszanak, aki jó viszonyban van Kijevvel. Értelemszerűen ezzel a Tiszára és Magyar Péterre célzott – hiszen más ellenzéki pártnak nincs semmi esélye:
Felszólítom a magyarokat, hogy váltsák le szégyenteljes kormányukat, emlékezzenek az 1956-os felkelők becsületére és vitézségére, szakítsanak meg minden kapcsolatot a kremli bábokkal, és állítsák vissza a baráti viszonyt az ukránokkal!
Végül még azt is hozzátette, hogy egy kormányváltás „jó lesz Magyarországnak, jó lesz Ukrajnának és Európa nemzetállamainak is”. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Ukrajna megfigyelőket küldene a magyar választások ellenőrzésére.
Borítókép: Az ukránok kormányváltást akarnak Magyarországon (Fotó: Ellenpont)
