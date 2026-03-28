Lázadnak az olasz gazdák és fuvarozók a magas üzemanyagárak miatt

A mezőgazdaságban is rendkívül feszült a helyzet. Milánóban több száz gazda vonult traktorral a regionális közigazgatási székház elé. A mezőgazdasági szektort a legrosszabbkor érte a krízis:

a tavaszi vetési munkák idején a gépek üzemeltetése megfizethetetlenné vált.

A gazdák szerint a magas energiaárak miatt a következő szezon terményárai is az egekbe szökhetnek, ami tovább gerjeszti az inflációt. Nagy felháborodást keltett az is, hogy sokak szerint a kormány legutóbbi adókedvezményei kihagyták a mezőgazdasági szektort a legfontosabb támogatásokból.

A halászok helyzete is kritikus, mivel esetükben a gázolaj költsége a teljes üzemi kiadás 60 százalékát is kiteheti. Különösen a szicíliai kikötőkben voltak a héten tüntetések. Több halász döntött úgy, hogy ki sem hajózik a tengerre, mert a gázolaj ára egyes kikötőkben több mint 40 százalékkal emelkedett meg a hónap eleje óta. A halászok szerint a jelenlegi árak mellett teljes ráfizetés a működés.