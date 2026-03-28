Lázadnak az olasz gazdák és fuvarozók a magas üzemanyagárak miatt

Tüntetnek az olasz fuvarozók és gazdák az elszállt üzemanyagárak miatt. A szállítmányozás, a mezőgazdaság és a halászat számára tarthatatlanná váltak a megemelkedett árak. Ezekben a szektorokban az elkövetkező hetekben leállásokra lehet számítani, a kormány azonnali beavatkozását sürgetik.

Jánosi Dalma (Róma)
2026. 03. 28. 17:25
Olasz gazdák tüntettek – illusztráció Forrás: AFP
Összehangolt tiltakozásba kezdtek az olasz fuvarozók az egekbe szökő üzemanyagárak miatt. Umbria régióban indult a mozgalom, ahol mintegy 2000 vállalkozást mozgósítottak. Az elkövetkező napokban várhatóan egész Olaszországra kitejednek a tiltakozások, sőt autópálya-blokádokra is lehet majd számítani. A tiltakozás oka, hogy a gázolaj literenkénti átlagára stabilan átlépte a kéteurós küszöböt. Ez a logisztikai szektor számára azt jelenti, hogy a fuvarozás költségei magasabbak, mint a kialkudott fuvardíjak, így veszteséget termelnek. A legkritikusabb helyzet a déli szigeteken alakult ki. A szicíliai kikötőkben már ezen a héten megkezdődtek az önálló fuvarozók demonstrációi. A helyi szakszervezetek azt üzenték a kormánynak, hogy ha április közepéig nem érkezik érdemi állami beavatkozás vagy adócsökkentés, akkor Szicília teljes logisztikai hálózatát leállítják. Ez azt jelentheti, hogy a tavasszal betakarított termények jelentős része a raktárakban fog tönkremenni.  

Fotó: AFP

A mezőgazdaságban is rendkívül feszült a helyzet. Milánóban több száz gazda vonult traktorral a regionális közigazgatási székház elé. A mezőgazdasági szektort a legrosszabbkor érte a krízis: 

a tavaszi vetési munkák idején a gépek üzemeltetése megfizethetetlenné vált. 

A gazdák szerint a magas energiaárak miatt a következő szezon terményárai is az egekbe szökhetnek, ami tovább gerjeszti az inflációt. Nagy felháborodást keltett az is, hogy sokak szerint a kormány legutóbbi adókedvezményei kihagyták a mezőgazdasági szektort a legfontosabb támogatásokból.

A halászok helyzete is kritikus, mivel esetükben a gázolaj költsége a teljes üzemi kiadás 60 százalékát is kiteheti. Különösen a szicíliai kikötőkben voltak a héten tüntetések. Több halász döntött úgy, hogy ki sem hajózik a tengerre, mert a gázolaj ára egyes kikötőkben több mint 40 százalékkal emelkedett meg a hónap eleje óta. A halászok szerint a jelenlegi árak mellett teljes ráfizetés a működés.

A Meloni-kormány március 18-án vészhelyzeti intézkedést fogadott el, amely 25 centtel csökkentette az üzemanyagok jövedéki adóját, de a rendelet csak 20 napig érvényes. A tüntetők szerint ez csak látszatintézkedés volt, mert a világpiaci árak emelkedése napok alatt felemésztette a kedvezményt, és nem jelentett valós segítséget az autósoknak. A fogyasztóvédelmi szervezetek adatai szerint egy átlagos olasz családnak idén több mint 670 euróval nőnek a kiadásai a drágulások miatt. Korábban arról is beszámoltunk, hogy üzemanyaghiány alakult ki egyes olasz régiókban a pánikszerű felvásárlás miatt.

