Rendkívüli

Fordulat a magyar kriminalisztika egyik legnagyobb drogügyében

adatokbűnözésNémetországAfD

Döbbenetes németországi adatok: a körözött erőszakos bűnözők többsége külföldi

Újabb, komoly aggodalomra okot adó számok érkeztek Németország északkeleti tartományából. Mecklenburg–Elő-Pomerániában több mint ezer, elfogatóparancs alatt álló személy tartózkodik még mindig szabadon – és jelentős részüknek nincs német állampolgársága.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2026. 04. 29. 10:44
Illusztráció migránsok Németországban Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az adatok lesújtó képet mutatnak

A számok még súlyosabb képet mutatnak az erőszakos bűncselekmények esetében. 

Itt a körözött személyek csaknem kilencven százaléka nem német állampolgár. A 83 érintettből 74 külföldi, köztük kiemelkedő számban tunéziaiak, lengyelek, valamint marokkóiak és oroszok.

További aggasztó részlet, hogy sok esetben nem egyszeri ügyről van szó: mintegy száz külföldi személy ellen két elfogatóparancs van érvényben, 29 esetben három, míg hat személynél ennél is több.

Politikai vita robbant ki

Az adatok közlését kezdeményező AfD politikusa Nikolaus Kramer élesen bírálta a helyzetet. Szerinte a külföldi elkövetők jelentős mértékben hozzájárulnak a bűnözéshez a tartományban.

Nikolaus Kramer, az AfD parlamenti frakcióvezetője Mecklenburg–Elő-Pomeránia tartományi parlamentjében (Fotó: DPA/AFP/Jens Büttner)

Álláspontja szerint a jelenség mögött több tényező állhat, köztük a magasabb erőszakhajlam, valamint a jogrend és a társadalmi normák elutasítása. A politikus úgy véli, egyes elkövetők könnyebben elkerülhetik a felelősségre vonást azzal, hogy visszatérnek származási országukba, vagy párhuzamos közösségekben rejtőznek el.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Csépányi Balázs
idezojelekgelencsér ferenc

Csépányi Balázs avatarja

Ennyit az emberi tartásról és a méltóságról.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
