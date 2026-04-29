Döbbenetes németországi adatok: a körözött erőszakos bűnözők többsége külföldi

Az adatok lesújtó képet mutatnak
A számok még súlyosabb képet mutatnak az erőszakos bűncselekmények esetében.
Itt a körözött személyek csaknem kilencven százaléka nem német állampolgár. A 83 érintettből 74 külföldi, köztük kiemelkedő számban tunéziaiak, lengyelek, valamint marokkóiak és oroszok.
További aggasztó részlet, hogy sok esetben nem egyszeri ügyről van szó: mintegy száz külföldi személy ellen két elfogatóparancs van érvényben, 29 esetben három, míg hat személynél ennél is több.
Politikai vita robbant ki
Az adatok közlését kezdeményező AfD politikusa Nikolaus Kramer élesen bírálta a helyzetet. Szerinte a külföldi elkövetők jelentős mértékben hozzájárulnak a bűnözéshez a tartományban.
Álláspontja szerint a jelenség mögött több tényező állhat, köztük a magasabb erőszakhajlam, valamint a jogrend és a társadalmi normák elutasítása. A politikus úgy véli, egyes elkövetők könnyebben elkerülhetik a felelősségre vonást azzal, hogy visszatérnek származási országukba, vagy párhuzamos közösségekben rejtőznek el.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!