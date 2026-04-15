Rendkívüli

baktériumrezisztensEgyesült Államokantibiotikumjárvány

Riasztó a járvány: antibiotikumoknak ellenálló baktérium támad

Egyre súlyosabb közegészségügyi fenyegetés bontakozik ki az Egyesült Államokban: az antibiotikumoknak ellenálló baktériumok terjedése már most komoly megbetegedéseket okoz, és a szakértők szerint a helyzet gyorsan romolhat.

Magyar Nemzet
Forrás: Fox News2026. 04. 15. 13:55
A Shigella baktérium illusztrációja, amely a shigellózisért, a bakteriális hasmenés egy súlyos formájáért felelős Forrás: Science Photo Library/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az amerikai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központok (CDC) friss jelentése szerint a Shigella nevű baktérium olyan változatai jelentek meg, amelyek a leggyakrabban alkalmazott antibiotikumokra sem reagálnak, írja a Fox News.

baktérium
A képen látható baktériumminta a Shigella sonnei, egy bakteriális fertőzést okozó kórokozó. Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Leonie Asendorpf

A fertőzés súlyos, sok esetben véres hasmenéssel, lázzal és erős hasi fájdalommal jár.

A kutatók több mint 16 ezer Shigella-mintát elemeztek, antibiotikum-rezisztenciát tesztelve, hogy megállapítsák, hány esetben nem reagálnak a gyakran használt antibiotikumokra.

 

Baktérium: drámai növekedés egy évtized alatt

A vizsgálatok több mint 16 ezer mintát elemeztek, és megdöbbentő eredményre jutottak: míg 2011-ben még egyetlen súlyosan gyógyszer rezisztens esetet sem regisztráltak, addig 2023-ra már a fertőzések mintegy 8,5 százaléka ebbe a kategóriába tartozott.

A baktérium ellenáll az olyan széles körben használt antibiotikumoknak, mint az ampicillin, az azitromicin vagy a ciprofloxacin. A hatóságok szerint jelenleg nincs olyan szájon át szedhető, engedélyezett gyógyszer, amely hatékonyan kezelné ezeket az eseteket.

A fertőzöttek jelentős része súlyos állapotba kerül: minden harmadik beteg kórházi ellátásra szorul. A betegség általában öt-hét napig tart, de egyes esetekben hetekig is elhúzódhat.

Ritkán, de súlyos szövődmények is kialakulhatnak, például véráramfertőzés, idegrendszeri problémák vagy akár veseelégtelenséghez vezető állapotok.

Woman suffering from abdominal pain. Paris, France GARO/PHANIE (Photo by GARO / Phanie via AFP)
Illusztráció. Fotó: AFP

A fertőzések többsége nem külföldről származik: az érintettek több mint nyolcvan százaléka nem utazott az elmúlt időszakban, ami arra utal, hogy a baktérium az Egyesült Államokon belül terjed. A leginkább veszélyeztetett csoportok közé tartoznak a kisgyermekek, az utazók, valamint a legyengült immunrendszerű emberek.

 

A megelőzés kulcsa a higiénia

A Shigella rendkívül fertőző: már minimális higiéniai hiányosság is elegendő a terjedéséhez. A baktérium leggyakrabban szennyezett kézen, élelmiszeren vagy felületeken keresztül jut a szervezetbe, de fertőzött víz is okozhat megbetegedést. A szakértők szerint a védekezés alapja a megfelelő higiénia: a rendszeres és alapos kézmosás, a szennyezett víz elkerülése, valamint az élelmiszer-biztonsági szabályok betartása. A hatóságok hangsúlyozzák: aki tüneteket észlel, maradjon otthon, és mielőbb forduljon orvoshoz.

 

Borítókép: A Shigella baktérium  illusztrációja, amely a shigellózisért, a bakteriális hasmenés egy súlyos formájáért felelős (Fotó: Science Photo Library/AFP) 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu