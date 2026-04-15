Riasztó a járvány: antibiotikumoknak ellenálló baktérium támad

A fertőzés súlyos, sok esetben véres hasmenéssel, lázzal és erős hasi fájdalommal jár.

A kutatók több mint 16 ezer Shigella-mintát elemeztek, antibiotikum-rezisztenciát tesztelve, hogy megállapítsák, hány esetben nem reagálnak a gyakran használt antibiotikumokra.

Baktérium: drámai növekedés egy évtized alatt

A vizsgálatok több mint 16 ezer mintát elemeztek, és megdöbbentő eredményre jutottak: míg 2011-ben még egyetlen súlyosan gyógyszer rezisztens esetet sem regisztráltak, addig 2023-ra már a fertőzések mintegy 8,5 százaléka ebbe a kategóriába tartozott.

A baktérium ellenáll az olyan széles körben használt antibiotikumoknak, mint az ampicillin, az azitromicin vagy a ciprofloxacin. A hatóságok szerint jelenleg nincs olyan szájon át szedhető, engedélyezett gyógyszer, amely hatékonyan kezelné ezeket az eseteket.

A fertőzöttek jelentős része súlyos állapotba kerül: minden harmadik beteg kórházi ellátásra szorul. A betegség általában öt-hét napig tart, de egyes esetekben hetekig is elhúzódhat.

Ritkán, de súlyos szövődmények is kialakulhatnak, például véráramfertőzés, idegrendszeri problémák vagy akár veseelégtelenséghez vezető állapotok.

Illusztráció. Fotó: AFP

A fertőzések többsége nem külföldről származik: az érintettek több mint nyolcvan százaléka nem utazott az elmúlt időszakban, ami arra utal, hogy a baktérium az Egyesült Államokon belül terjed. A leginkább veszélyeztetett csoportok közé tartoznak a kisgyermekek, az utazók, valamint a legyengült immunrendszerű emberek.

A megelőzés kulcsa a higiénia

A Shigella rendkívül fertőző: már minimális higiéniai hiányosság is elegendő a terjedéséhez. A baktérium leggyakrabban szennyezett kézen, élelmiszeren vagy felületeken keresztül jut a szervezetbe, de fertőzött víz is okozhat megbetegedést. A szakértők szerint a védekezés alapja a megfelelő higiénia: a rendszeres és alapos kézmosás, a szennyezett víz elkerülése, valamint az élelmiszer-biztonsági szabályok betartása. A hatóságok hangsúlyozzák: aki tüneteket észlel, maradjon otthon, és mielőbb forduljon orvoshoz.