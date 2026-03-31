Friss kutatás: hatvanhat választókerületben várható Fidesz-győzelem

Az emberiség által már legyőzött betegség térhet vissza

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) legfrissebb adatai szerint minden ötödik tuberkulózisos beteg diagnosztizálatlan marad, ami komoly veszélyt jelent, mert cseppfertőzéssel viszonylag könnyen fertőz a levegőben terjedő és rendkívül ellenálló baktérium. Hazánkban az 1954 óta kötelező BCG-oltásnak hála, viszonylag alacsony az esetszám. Rusvai Miklós vírusszakértő, az MTA doktora beszélt a betegségről a Magyar Nemzetnek.

2026. 03. 31. 5:57
A légutak védelme nemcsak a levegőn múlik: bizonyos gyümölcsök belülről is tisztítják és erősítik a tüdőt
A tuberkulózis, más néven TBC az emberiség egyik legpusztítóbb betegsége, az elmúlt kétszáz évben milliók halálát okozta. Bár a fejlett országok hatékonyan küzdöttek meg vele, az oltásoknak köszönhetően visszaszorult a betegség terjedése, és a kezeléseknek hála a gyógyítás is sikeres a legtöbb esetben, de a szegény országokban – India, Indonézia, Kína, Pakisztán és a Fülöp-szigetek – továbbra is súlyos a helyzet: 2024-ben mintegy 11 millió megbetegedés fordult elő, és a páciensek közül 1,2 millióan vesztették életüket. 

Az Egészségügyi Világszervezet szerint az éves halálozási számok tekintetében a tuberkulózis továbbra is a leghalálosabb fertőző betegségek közé tartozik.

Bár az európai helyzet nem súlyos, tavalyelőtt mégis csaknem 162 ezer esetet jelentettek hivatalosan, de a TBC-fertőzöttek száma valójában a becslés szerint 204 ezer is lehet – tájékoztatott az MTI a WHO európai szervezetére hivatkozva, amely 53 országot fog össze, köztük Oroszországot és számos közép-ázsiai országot is.

Folyamatosan nő 2022 óta a frissen diagnosztizált TBC-s esetek száma Magyarországon is 

– mondta Rusvai Miklós vírusszakértő, tanszékvezető egyetemi tanár, az MTA doktora a Magyar Nemzetnek, majd hozzátette: négyszáz fölé kúszott az esetszám évente. A virológus elmondta, sajnos a TBC terjedését nem tudja az átoltottság megszüntetni. – Igaz, hogy minden újszülött, aki kórházban jön a világra, szinte azonnal megkapja még az intézményben a BCG-oltást, de sajnos 

a hajléktalanság, a rossz szociális és higiéniai körülmények, az alultápláltság, az immungyengeség és az esetleges alkoholizmus mind hajlamosít a betegségre

– hívta fel a figyelmet a virológus szakember.

Emelkedik a gyógyszerrezisztens esetek száma

A statisztikai adatokból az is kiderült, hogy Európában a globális átlagnál jóval többször fordul elő a gyógyszerrezisztens tuberkulózis (MDR-TB). Az összes fertőzés esetében ez Európában 23 százalékos, míg globálisan ez az arány 3,2 százalék. Ennek az ad különös jelentőséget, hogy az ilyen típusú TBC-s megbetegedést sokkal nehezebb gyógyítani, és gyakran halálos kimenetelű. 

A hajléktalanok közt sajnos elég magas számban diagnosztizálnak antibiotikum-rezisztens tuberkulózist

– mondta Rusvai Miklós doktor. Esetükben komoly gond az is, hogy a fertőzés továbbterjed, mert a lakcímmel nem rendelkező betegek többsége nem fejezi be a kezelést. Ez pedig hozzájárul ahhoz, hogy a TBC ellen eleve csak korlátozott számban használható antibiotikumok egyre kevésbé hatékonyak.

A WHO szerint ezek az adatok szorosan összefüggnek: 

a késve felállított diagnózis növeli a fertőzés átadásának kockázatát, és nehezíti a kezelést. 

A szélesebb körben terjedő betegség pedig további olyan esetekhez vezethet, amelyeknél a kezelés kudarcot vall vagy félbeszakad, ami a gyógyszerrezisztencia kialakulásának egyik kulcsfontosságú tényezője.

Kezelés nélkül halálos lehet a betegség

A TBC vagy tuberkulózis egy fertőző betegség, amelyet baktériumok okoznak. Ezek, ha bejutnak az emberi szervezetbe, bárhol – tüdőben, vesében, csontokban stb. – megtelepedhetnek, és ott szaporodni kezdenek, közben károsítják, pusztítják azt a szervet, ahol szaporodnak. 

A TBC leggyakrabban a tüdőt támadja meg, ezért is nevezték régebben tüdőbajnak, tüdővésznek. Az elsődleges góc mindig a tüdőben (vagy a tüdő nyirokcsomóiban) van

– mondta Rusvai doktor, hiszen levegő útján terjed a baktérium. A leghatékonyabb diagnosztikai eszköz a tüdőszűrés.

A tuberkulózis akár hónapokon keresztül tünetek nélkül fennállhat. 

Erős köhögés, mellkasi fájdalom, étvágytalanság, éjszakai izzadás szerepel a főbb panaszok között. 

A baktérium nemcsak a tüdőt, hanem más szerveket is megtámadhat. Kezelés nélkül a fertőzöttek mintegy fele belehal a betegségbe a WHO adatai szerint. A betegség kialakulását és terjedését elősegítik a rossz lakhatási körülmények, az elégtelen higiénés viszonyok, az immunhiányt okozó betegségek vagy kezelések, ezért a megelőzés elsődleges eszközéül szolgáló védőoltások mellett elengedhetetlen az évenkénti tüdőszűrés, valamint a megfelelő higiénés körülmények biztosítása – írja az Nnk.gov.hu. 

 

 


 


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Hegyi Zoltán
Nagyhét politikai cunami előtt

HETI AGYRÉMEK – A magyar néplélek plebejus, de felemelő megnyilvánulási formáját a stadionozók soha fel nem fogják.

