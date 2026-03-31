Az emberiség által már legyőzött betegség térhet vissza

A tuberkulózis, más néven TBC az emberiség egyik legpusztítóbb betegsége, az elmúlt kétszáz évben milliók halálát okozta. Bár a fejlett országok hatékonyan küzdöttek meg vele, az oltásoknak köszönhetően visszaszorult a betegség terjedése, és a kezeléseknek hála a gyógyítás is sikeres a legtöbb esetben, de a szegény országokban – India, Indonézia, Kína, Pakisztán és a Fülöp-szigetek – továbbra is súlyos a helyzet: 2024-ben mintegy 11 millió megbetegedés fordult elő, és a páciensek közül 1,2 millióan vesztették életüket.

Az Egészségügyi Világszervezet szerint az éves halálozási számok tekintetében a tuberkulózis továbbra is a leghalálosabb fertőző betegségek közé tartozik.

Bár az európai helyzet nem súlyos, tavalyelőtt mégis csaknem 162 ezer esetet jelentettek hivatalosan, de a TBC-fertőzöttek száma valójában a becslés szerint 204 ezer is lehet – tájékoztatott az MTI a WHO európai szervezetére hivatkozva, amely 53 országot fog össze, köztük Oroszországot és számos közép-ázsiai országot is.

Folyamatosan nő 2022 óta a frissen diagnosztizált TBC-s esetek száma Magyarországon is

– mondta Rusvai Miklós vírusszakértő, tanszékvezető egyetemi tanár, az MTA doktora a Magyar Nemzetnek, majd hozzátette: négyszáz fölé kúszott az esetszám évente. A virológus elmondta, sajnos a TBC terjedését nem tudja az átoltottság megszüntetni. – Igaz, hogy minden újszülött, aki kórházban jön a világra, szinte azonnal megkapja még az intézményben a BCG-oltást, de sajnos

a hajléktalanság, a rossz szociális és higiéniai körülmények, az alultápláltság, az immungyengeség és az esetleges alkoholizmus mind hajlamosít a betegségre

– hívta fel a figyelmet a virológus szakember.

Emelkedik a gyógyszerrezisztens esetek száma

A statisztikai adatokból az is kiderült, hogy Európában a globális átlagnál jóval többször fordul elő a gyógyszerrezisztens tuberkulózis (MDR-TB). Az összes fertőzés esetében ez Európában 23 százalékos, míg globálisan ez az arány 3,2 százalék. Ennek az ad különös jelentőséget, hogy az ilyen típusú TBC-s megbetegedést sokkal nehezebb gyógyítani, és gyakran halálos kimenetelű.

A hajléktalanok közt sajnos elég magas számban diagnosztizálnak antibiotikum-rezisztens tuberkulózist

– mondta Rusvai Miklós doktor. Esetükben komoly gond az is, hogy a fertőzés továbbterjed, mert a lakcímmel nem rendelkező betegek többsége nem fejezi be a kezelést. Ez pedig hozzájárul ahhoz, hogy a TBC ellen eleve csak korlátozott számban használható antibiotikumok egyre kevésbé hatékonyak.