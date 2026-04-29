A long-stalled reshuffle of senior roles within the European Commission is taking place, thanks to an internal workaround that allows a key official to move from her current post.
Trükkös átszervezés zajlik Brüsszelben, egy kulcsember távozik a pozíciójából
Belső átszervezés zajlik az Európai Bizottságon belül. Mivel nem volt elég pozíció a fontos tisztviselőknek, mesterségesen létrehoztak egyet, amellyel „félreállították” a kereskedelmi vezetőt, így Ursula von der Leyen bizalmasai új, kulcsfontosságú pozíciókba kerülhettek a brüsszeli bürokráciában.
Forrás: Politico2026. 04. 29. 6:18
Ezzel viszont az energiaügyi területen keletkezett űr, amelyet Céline Gauer tölt majd be a jövőben. Gauert Von der Leyen közeli szövetségeseként tartják számon.
A bonyolult csere azzal zárult, hogy Gauer megüresedett korábbi helyét Declan Costello veszi át, aki a gazdasági és pénzügyi főosztályról érkezik.
Borítókép: Roberta Metsola és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
