A támadás szombat hajnalban, 2 és 4 óra között történt a Surrey megyében található Epsomban, az Ashley Roadon, egy metodista templom előtt. A nő nem sokkal korábban hagyta el a közeli Labyrinth nevű discót, amikor egy csoport férfi követni kezdte, majd rátámadt – írja a The Telegraph.
Brutális támadás Angliában: csoportosan erőszakoltak meg egy nőt egy templom előtt
Csoportos nemi erőszak miatt nyomoz a rendőrség az angliai Epsomban, miután egy húszas éveiben járó nőt több férfi támadott meg egy templom közelében. Az áldozat egy szórakozóhelyről tartott hazafelé szombat hajnalban, amikor rátámadtak.
A Surrey Police közlése szerint az áldozat rendkívül felzaklatott állapotban volt, és jelenleg speciálisan képzett szakemberek segítik. A hatóságok egyelőre nem tudták megállapítani, hány elkövető vehetett részt a bűncselekményben.
A nyomozást vezető Aine Matthews nyomozófelügyelő „rendkívül felkavaró esetnek” nevezte a történteket, és hangsúlyozta: jelenleg is intenzív adatgyűjtés zajlik az elkövetők azonosítása érdekében. Mint fogalmazott, „jó ütemben haladnak” a nyomozással, és amint lehetséges, további részleteket is megosztanak a támadásról.
A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki a kérdéses időszakban a környéken tartózkodott, vagy bármilyen gyanús eseményt látott, jelentkezzen. Különösen várják azok jelentkezését, akik autóskamera-felvétellel rendelkezhetnek, illetve akik láthatták az áldozatot a támadás idején.
A hatóságok jelezték: a környéken fokozott rendőri jelenlétre lehet számítani a következő napokban.
Borítókép: Rendőrök Epsomban (Fotó: Facebook)
