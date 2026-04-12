Brutális támadás Angliában: csoportosan erőszakoltak meg egy nőt egy templom előtt

Csoportos nemi erőszak miatt nyomoz a rendőrség az angliai Epsomban, miután egy húszas éveiben járó nőt több férfi támadott meg egy templom közelében. Az áldozat egy szórakozóhelyről tartott hazafelé szombat hajnalban, amikor rátámadtak.

Magyar Nemzet
2026. 04. 12. 20:28
Rendőrök Epsomban (Fotó: Facebook)
A támadás szombat hajnalban, 2 és 4 óra között történt a Surrey megyében található Epsomban, az Ashley Roadon, egy metodista templom előtt. A nő nem sokkal korábban hagyta el a közeli Labyrinth nevű discót, amikor egy csoport férfi követni kezdte, majd rátámadt – írja a The Telegraph.

Az epsomi metodista templom előtt történt a csoportos erőszak
Az epsomi metodista templom előtt történt a csoportos erőszak Forrás: Google

A Surrey Police közlése szerint az áldozat rendkívül felzaklatott állapotban volt, és jelenleg speciálisan képzett szakemberek segítik. A hatóságok egyelőre nem tudták megállapítani, hány elkövető vehetett részt a bűncselekményben.

A nyomozást vezető Aine Matthews nyomozófelügyelő „rendkívül felkavaró esetnek” nevezte a történteket, és hangsúlyozta: jelenleg is intenzív adatgyűjtés zajlik az elkövetők azonosítása érdekében. Mint fogalmazott, „jó ütemben haladnak” a nyomozással, és amint lehetséges, további részleteket is megosztanak a támadásról.

A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki a kérdéses időszakban a környéken tartózkodott, vagy bármilyen gyanús eseményt látott, jelentkezzen. Különösen várják azok jelentkezését, akik autóskamera-felvétellel rendelkezhetnek, illetve akik láthatták az áldozatot a támadás idején.

A hatóságok jelezték: a környéken fokozott rendőri jelenlétre lehet számítani a következő napokban.

Borítókép: Rendőrök Epsomban (Fotó: Facebook)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu