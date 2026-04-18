A Telegramon terjedő beszámolók szerint a lakosok hajnali fél öt körül erős zajokra lettek figyelmesek a város keleti és északi részein. Szemtanúk hat-nyolc robbanást és az égen felvillanó fényeket észleltek, miközben megszólaltak a légvédelmi szirénák is – számolt be az Origo.
Riadóztatták a lakosságot: óriási dróntámadás érte Oroszországot
Hajnalban robbanások rázták meg Novokujbisevszk települést, a Szamarai megyében, megzavarva a lakosok nyugalmát. A helyi beszámolók szerint dróntámadás érte a várost, amelyet a légvédelmi rendszerek visszavertek.
A repülőtéren úgynevezett szőnyegzárat rendeltek el, a hatóságok pedig arra kérték a lakosságot, hogy biztonságos helyen keressenek menedéket. Sérülésekről vagy károkról egyelőre nem érkezett jelentés.
Közben más térségeket is dróntámadás ért. A Krasznodari határterületen fekvő Tyihoreckben egy ipari létesítményben keletkezett tűz a támadás következtében, amelynek oltására 224 embert és 56 eszközt vezényeltek ki. Korábbi hírek szerint a légvédelmi egységek Szevasztopolnál is visszaverték az ukrán fegyveres erők támadását, és 22 pilóta nélküli repülőgépet semmisítettek meg – írja a Life.ru
További Külföld híreink
Az előzetes adatok alapján senki sem sérült meg.
Mihail Razvozsajev kormányzó közlése szerint a Gagarinszkij járásban keletkezett füstöt egy üzemanyagtartályban, üzemanyag-maradványok miatt kialakult tűz okozta, amelyet egy lezuhant drón idézett elő.
Hangsúlyozta, hogy a tartályban nem volt üzemanyagkészlet, és az eset nem befolyásolja a város üzemanyag-ellátását.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
