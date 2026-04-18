orosz–ukrán háborúOroszországdróntámadás

Riadóztatták a lakosságot: óriási dróntámadás érte Oroszországot

Hajnalban robbanások rázták meg Novokujbisevszk települést, a Szamarai megyében, megzavarva a lakosok nyugalmát. A helyi beszámolók szerint dróntámadás érte a várost, amelyet a légvédelmi rendszerek visszavertek.

Magyar Nemzet
2026. 04. 18. 9:46
Katonák egy nehézbombázó drónt készítenek elő (Fotó: AFP) Fotó: DMYTRO SMOLIENKO Forrás: NurPhoto
A Telegramon terjedő beszámolók szerint a lakosok hajnali fél öt körül erős zajokra lettek figyelmesek a város keleti és északi részein. Szemtanúk hat-nyolc robbanást és az égen felvillanó fényeket észleltek, miközben megszólaltak a légvédelmi szirénák is – számolt be az Origo.

Dróntámadás rázta meg Oroszországot – illusztráció (Fotó: AFP)
Dróntámadás rázta meg Oroszországot – illusztráció (Fotó: AFP)

A repülőtéren úgynevezett szőnyegzárat rendeltek el, a hatóságok pedig arra kérték a lakosságot, hogy biztonságos helyen keressenek menedéket. Sérülésekről vagy károkról egyelőre nem érkezett jelentés.

Közben más térségeket is dróntámadás ért. A Krasznodari határterületen fekvő Tyihoreckben egy ipari létesítményben keletkezett tűz a támadás következtében, amelynek oltására 224 embert és 56 eszközt vezényeltek ki. Korábbi hírek szerint a légvédelmi egységek Szevasztopolnál is visszaverték az ukrán fegyveres erők támadását, és 22 pilóta nélküli repülőgépet semmisítettek meg – írja a Life.ru

Az előzetes adatok alapján senki sem sérült meg. 

Mihail Razvozsajev kormányzó közlése szerint a Gagarinszkij járásban keletkezett füstöt egy üzemanyagtartályban, üzemanyag-maradványok miatt kialakult tűz okozta, amelyet egy lezuhant drón idézett elő.

 Hangsúlyozta, hogy a tartályban nem volt üzemanyagkészlet, és az eset nem befolyásolja a város üzemanyag-ellátását.

Borítókép: Orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu