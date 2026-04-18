Riadóztatták a lakosságot: óriási dróntámadás érte Oroszországot

A repülőtéren úgynevezett szőnyegzárat rendeltek el, a hatóságok pedig arra kérték a lakosságot, hogy biztonságos helyen keressenek menedéket. Sérülésekről vagy károkról egyelőre nem érkezett jelentés.

Közben más térségeket is dróntámadás ért. A Krasznodari határterületen fekvő Tyihoreckben egy ipari létesítményben keletkezett tűz a támadás következtében, amelynek oltására 224 embert és 56 eszközt vezényeltek ki. Korábbi hírek szerint a légvédelmi egységek Szevasztopolnál is visszaverték az ukrán fegyveres erők támadását, és 22 pilóta nélküli repülőgépet semmisítettek meg – írja a Life.ru