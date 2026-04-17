Oroszország a poklot szabadította Ukrajnára, Zelenszkij a szövetségesekhez fordult

Az elmúlt 24 órában az orosz hadsereg két hullámban 44, különböző típusú rakétával, valamint 659 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat. A csapásoknak 15 halálos áldozatuk is van, és súlyos károk keletkeztek Kijevben, Dnyipróban, Harkivban és Odesszában. Zelenszkij elnök a súlyos támadásokat követően hivatalos Telegram-csatornáján üzent a nyugati szövetségeseknek.

Magyar Nemzet
2026. 04. 17. 3:02
Oroszország elsöprő erejű támadást mért Ukrajnára Forrás: AFP
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön, a súlyos orosz támadásokat követően hivatalos Telegram-csatornáján közzétett üzenetében azt írta, hogy Kijev nemzetközi partnerei még nem teljesítettek az ukrán légvédelem megerősítését célzó számos kötelezettségvállalást, majd az orosz szankciókról is szót ejtett.

Zelenszkij szerint az elmúlt éjszaka is bizonyítja, hogy Oroszország nem érdemel semmiféle politikai engedményt, sem a szankciók feloldását
Az elmúlt éjszaka is azt bizonyítja, hogy Oroszország nem érdemel semmiféle globális politikai engedményt, sem a szankciók feloldását. Oroszország a háborúra játszik, és pontosan ilyennek kell lennie a válaszunknak is: minden erőnkkel védeni kell az életet, és a béke érdekében szintén minden erőnkkel nyomást kell gyakorolnunk

– fogalmazott. Ukrajna partnerei számos politikai kötelezettségvállalást tettek a Kijevet támogató csoport, az úgynevezett Ramstein formátum keretében és kétoldalú alapon is, de azok még nem valósultak meg – tette hozzá. Zelenszkij arról is beszámolt, hogy utasította a légierő parancsnokát, vegye fel a kapcsolatot azokkal a partnerekkel, akik korábban ígéretet tettek a Patriot légvédelmi rakétarendszerekhez és egyéb rendszerekhez szükséges rakéták szállítására vonatkozóan.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter azonnali fellépésre szólította fel az orosz támadásra adott válaszként a nemzetközi közösséget az X-en. 

Az Oroszország elleni szankciók vagy az Ukrajnát támogató intézkedéscsomagok késleltetése erkölcstelen, kontraproduktív és veszélyes

– írta a külügyi tárca vezetője, aki szerint a legmegfelelőbb válasz az, hogy az orosz terrorista rezsim vezetői számára elkerülhetetlen legyen az igazságszolgáltatás. Korábban arról is beszámoltunk, hogy háborús fenyegetés érkezett Moszkvából, európai célpontokat jelöltek meg.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
