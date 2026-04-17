Oroszország a poklot szabadította Ukrajnára, Zelenszkij a szövetségesekhez fordult

Az elmúlt éjszaka is azt bizonyítja, hogy Oroszország nem érdemel semmiféle globális politikai engedményt, sem a szankciók feloldását. Oroszország a háborúra játszik, és pontosan ilyennek kell lennie a válaszunknak is: minden erőnkkel védeni kell az életet, és a béke érdekében szintén minden erőnkkel nyomást kell gyakorolnunk

– fogalmazott. Ukrajna partnerei számos politikai kötelezettségvállalást tettek a Kijevet támogató csoport, az úgynevezett Ramstein formátum keretében és kétoldalú alapon is, de azok még nem valósultak meg – tette hozzá. Zelenszkij arról is beszámolt, hogy utasította a légierő parancsnokát, vegye fel a kapcsolatot azokkal a partnerekkel, akik korábban ígéretet tettek a Patriot légvédelmi rakétarendszerekhez és egyéb rendszerekhez szükséges rakéták szállítására vonatkozóan.