Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön, a súlyos orosz támadásokat követően hivatalos Telegram-csatornáján közzétett üzenetében azt írta, hogy Kijev nemzetközi partnerei még nem teljesítettek az ukrán légvédelem megerősítését célzó számos kötelezettségvállalást, majd az orosz szankciókról is szót ejtett.
Oroszország a poklot szabadította Ukrajnára, Zelenszkij a szövetségesekhez fordult
Az elmúlt 24 órában az orosz hadsereg két hullámban 44, különböző típusú rakétával, valamint 659 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat. A csapásoknak 15 halálos áldozatuk is van, és súlyos károk keletkeztek Kijevben, Dnyipróban, Harkivban és Odesszában. Zelenszkij elnök a súlyos támadásokat követően hivatalos Telegram-csatornáján üzent a nyugati szövetségeseknek.
Az elmúlt éjszaka is azt bizonyítja, hogy Oroszország nem érdemel semmiféle globális politikai engedményt, sem a szankciók feloldását. Oroszország a háborúra játszik, és pontosan ilyennek kell lennie a válaszunknak is: minden erőnkkel védeni kell az életet, és a béke érdekében szintén minden erőnkkel nyomást kell gyakorolnunk
– fogalmazott. Ukrajna partnerei számos politikai kötelezettségvállalást tettek a Kijevet támogató csoport, az úgynevezett Ramstein formátum keretében és kétoldalú alapon is, de azok még nem valósultak meg – tette hozzá. Zelenszkij arról is beszámolt, hogy utasította a légierő parancsnokát, vegye fel a kapcsolatot azokkal a partnerekkel, akik korábban ígéretet tettek a Patriot légvédelmi rakétarendszerekhez és egyéb rendszerekhez szükséges rakéták szállítására vonatkozóan.
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter azonnali fellépésre szólította fel az orosz támadásra adott válaszként a nemzetközi közösséget az X-en.
Az Oroszország elleni szankciók vagy az Ukrajnát támogató intézkedéscsomagok késleltetése erkölcstelen, kontraproduktív és veszélyes
– írta a külügyi tárca vezetője, aki szerint a legmegfelelőbb válasz az, hogy az orosz terrorista rezsim vezetői számára elkerülhetetlen legyen az igazságszolgáltatás. Korábban arról is beszámoltunk, hogy háborús fenyegetés érkezett Moszkvából, európai célpontokat jelöltek meg.
Borítókép: Oroszország elsöprő erejű támadást mért Ukrajnára (Fotó: AFP)
