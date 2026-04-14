Marco RubioIzraelEgyesült Államok

„Egy tűzszünet lehetőségénél több az izraeli–libanoni béketárgyalás”

Marco Rubio amerikai külügyminiszter „egy tűzszünet lehetőségénél többnek” nevezte kedden az Izrael és Libanon között Washingtonban kezdett hivatalos, nagyköveti szintű béketárgyalást.

Magyar Nemzet
2026. 04. 14. 23:59
Marco Rubio Fotó: ANDREW HARNIK Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A miniszternek a tanácskozás előtt ismertetett állásfoglalása szerint cél, hogy véget vessenek az Irán által támogatott Hezbollah fegyveres szervezet befolyásának Libanonban, és hosszútávú, tartós békét kössenek.

Úgy vélte, hogy a síita iszlamista szervezet tevékenysége nem pusztán Izrael számára káros, de a libanoni embereknek is károkat okoz, valamint kifejtette, hogy a libanoni polgárok, a Hezbollahon keresztül, egy iráni agresszió áldozatai, amelyet meg kell állítani.

Az amerikai külügyminiszter részvételével Washingtonban két órán át tárgyalt a konfliktusban álló két szomszédos közel-keleti ország nagykövete, ami évtizedek óta az első közvetlen kapcsolatfelvétel Izrael és Libanon között.

A találkozót követően Yechiel Leiter, Izrael nagykövete méltatta libanoni kollégájának a hozzáállását és együttműködését, ami annak ellenére történt meg, hogy a Hezbollah követelte a libanoni diplomata távolmaradását.

Az izraeli–libanoni tárgyalás amerikai közvetítéssel azután jött létre, hogy Izrael hetek óta tartó katonai offenzívát folytat a Hezbollah létesítményei ellen Libanon területén.

Irán az elmúlt napokban többször követelte, hogy az Egyesült Államokkal kötött tűzszünet idejére Izrael a Hezbollah-célpontok elleni támadásokat is állítsa le, aminek Izrael nem tett eleget, mondván, hogy az nem része a múlt héten életbe lépett kéthetes iráni–amerikai tűzszünetnek.

Borítókép: Marco Rubio (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekorbán viktor

Megbukott a baloldal egyik legnagyobb kamuja, kiderült az igazság

Csépányi Balázs avatarja

Ennyit erről.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.