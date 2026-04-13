Az orosz külügyminisztérium szóvivője szerint a bürokrácia és az ostobaság árát fizetik ma az emberek. Marija Zaharova szerint Európa vezetői elárulták a kontinens érdekeit, most pedig megpróbálják ezt másra kenni.

Zaharova szerint Európa magának köszönheti a válságot

A diplomata idézte Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság (EB) elnökét, aki kijelentette, hogy az Európai Unió (EU) „rendkívül magas árat fizet a külföldi energiától való függőségéért”.

„Nem. Az EU rendkívül magas árat fizet a brüsszeli bürokrácia ostobaságáért és az európai érdekek elárulásáért” – hangsúlyozta Zaharova.

Korábban von der Leyen felszólította az európai országokat, hogy fejlesszék a zöld- és az atomenergiát, hogy elkerüljék a szénhidrogén-energiaforrásoktól való függőséget. Az Európai Bizottság azonban a szankciók elfogadásával lényegében elvágta a kontinens az olcsó orosz energiahordozóktól, ami most visszaütni látszik a közel-keleti események fényében.