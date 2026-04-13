Marija Zaharova

Európa saját politikájának az árát fizeti

Az európai országok a saját elhibázott politikájuk árát fizetik meg – reagált az orosz külügyminisztérium szóvivője Ursula von der Leyen kijelentéseire. Marija Zaharova szerint az Európai Bizottság elnöke elárulta Európa érdekeit, és most ennek a következményeit fizeti a kontinens a magas energiaárak formájában.

Magyar Nemzet
2026. 04. 13. 20:22
Fotó: SELCUK ACAR Forrás: ANADOLU
Az orosz külügyminisztérium szóvivője szerint a bürokrácia és az ostobaság árát fizetik ma az emberek. Marija Zaharova szerint Európa vezetői elárulták a kontinens érdekeit, most pedig megpróbálják ezt másra kenni. 

Zaharova szerint Európa magának köszönheti a válságot
A diplomata idézte Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság (EB) elnökét, aki kijelentette, hogy az Európai Unió (EU) „rendkívül magas árat fizet a külföldi energiától való függőségéért”.

„Nem. Az EU rendkívül magas árat fizet a brüsszeli bürokrácia ostobaságáért és az európai érdekek elárulásáért” – hangsúlyozta Zaharova.

Korábban von der Leyen felszólította az európai országokat, hogy fejlesszék a zöld- és az atomenergiát, hogy elkerüljék a szénhidrogén-energiaforrásoktól való függőséget. Az Európai Bizottság azonban a szankciók elfogadásával lényegében elvágta a kontinens az olcsó orosz energiahordozóktól, ami most visszaütni látszik a közel-keleti események fényében. 

Mint arról lapunk is beszámolt, a Hormuzi-szoros lezárása óriási felfordulást okozott az energiaellátás terén, miután a globális olajkereskedelem egy jelentős része ezen a szoroson keresztül zajlott. 

Az Öböl menti országok által biztosított földgáz és kőolaj hiányát azonban a kontinens egyelőre biztosan nem tudja pótolni megújuló energiaforrásokból. Ez azonban azt jelenti, hogy Európa lesz az, ahol a válság leginkább érezteti majd a hatását. 

Várhatóan a napokban futnak majd be az utolsó olajszállító hajók, amelyek még a szoros lezárása előtt indultak el, a szakemberek szerint ezután már gyorsan száguldunk majd lefelé a lépcsőn. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vezetője Fatih Birol nemrég például arról beszélt, hogy az április akár „fekete hónappá” is válhat az olaj- és gázellátás szempontjából. 

Borítókép:  Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Vida Ákos
idezojelekfriedrich merz

Merz, a német Pinokkió

Vida Ákos avatarja

A jelenlegi kancellár azért bukik el, mert ígéreteit nemcsak megszegi, hanem az ellenkezőjét csinálja.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
