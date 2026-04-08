franciaIránállampolgárfogvatartotthazatér

Három és fél év után szabadult két francia Iránból + videó

Hazatérhet Franciaországba az a két francia állampolgár, akiket 2022-ben tartóztattak le Iránban, és kémkedéssel vádoltak. Emmanuel Macron közölte: Cécile Kohler és Jacques Paris több mint három és fél év fogva tartás után szabadult, és már úton vannak hazafelé.

Magyar Nemzet
2026. 04. 08. 4:00
Noémie Kohler (középen) szüleivel, Mireille és Pascal Kohlerrel egy párizsi tüntetésen, amelyet Cecile Kohler és Jacques Paris iráni fogva tartása miatt tartottak (Fotó: AFP)
A The Times of Israel beszámolója szerint a két francia állampolgár kedden hajnalban indult útnak egy diplomáciai konvojjal, a francia nagykövettel együtt. Jelenleg Azerbajdzsánban tartózkodnak, ahonnan Franciaországba utaznak tovább. 

A francia állampolgárságú Cecile Kohler és Jacques Paris szabadok és úton vannak haza, miután három és fél évet töltöttek fogva Iránban
A francia állampolgárságú Cecile Kohler és Jacques Paris szabadok és úton vannak haza, miután három és fél évet tartották őket fogva Iránban Fotó: AFP

Kohler és Paris korábban a teheráni francia nagykövetségen volt házi őrizetben, miután novemberben kiengedték őket a börtönből. Helyzetük különösen bizonytalanná vált az Iránt érő légicsapások után.

Turistaként érkeztek, kémkedéssel vádolták őket

A két tanárt – a 41 éves Cecile Kohlert és a 72 éves Jacques Parist – 2022 májusában vették őrizetbe egy iráni utazásuk végén. Családjaik szerint turistaként tartózkodtak az országban.

Egy zárt tárgyalást követően iráni bíróság súlyos ítéletet hozott: Kohler 20, Paris pedig 17 év börtönbüntetést kapott. A vád szerint Franciaországnak és Izraelnek kémkedtek, amit a hozzátartozók és támogatóik végig koholtnak neveztek.

Nemzetközi tiltakozás és megkönnyebbülés

A szabadulás híre nagy megkönnyebbülést váltott ki Franciaországban. A családtagok és támogatóik örömüknek adtak hangot, többen érzelmes nyilatkozatban reagáltak a fejleményekre. A francia külügyminiszter közölte: a két állampolgár végre szabad, és hamarosan újra találkozhat szeretteivel.

A lap szerint a két francia azon európai állampolgárok közé tartozott, akiket nyugati értelmezések szerint Irán politikai nyomásgyakorlás céljából tartott fogva. Elemzők szerint az ilyen ügyek mögött gyakran az úgynevezett túszdiplomácia áll, amelynek célja engedmények kicsikarása a nyugati országoktól.

Borítókép: Noémie Kohler (középen) szüleivel, Mireille és Pascal Kohlerrel egy párizsi tüntetésen, amelyet Cecile Kohler és Jacques Paris iráni fogva tartása miatt tartottak (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

