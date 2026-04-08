Három és fél év után szabadult két francia Iránból + videó

Kohler és Paris korábban a teheráni francia nagykövetségen volt házi őrizetben, miután novemberben kiengedték őket a börtönből. Helyzetük különösen bizonytalanná vált az Iránt érő légicsapások után.

Turistaként érkeztek, kémkedéssel vádolták őket

A két tanárt – a 41 éves Cecile Kohlert és a 72 éves Jacques Parist – 2022 májusában vették őrizetbe egy iráni utazásuk végén. Családjaik szerint turistaként tartózkodtak az országban.

Egy zárt tárgyalást követően iráni bíróság súlyos ítéletet hozott: Kohler 20, Paris pedig 17 év börtönbüntetést kapott. A vád szerint Franciaországnak és Izraelnek kémkedtek, amit a hozzátartozók és támogatóik végig koholtnak neveztek.