Robbanások rázták meg az orosz várost, drónokkal támadtak az ukránok

Az értesülések szerint a város repülőterét lezárták.
A város nem először került az ukrán haderő célkeresztjébe. Még március végén számos oroszországi régiót ért hatalmas drón- és rakétatámadás. Az interneten megjelentek információk szerint egy szamarai régióban található robbanóanyag-gyár és egy jaroszlavli stratégiai finomító is megsemmisült.
Az előzetes információk szerint a vállalatokat egy Flamingo rakéta találta el.
Borítókép: Ukrán drónkezelők készítenek fel egy drónt a bevetésre (Fotó: AFP)
