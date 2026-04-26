Robbanások rázták meg az orosz várost, drónokkal támadtak az ukránok

Az értesülések szerint a város repülőterét lezárták.

A város nem először került az ukrán haderő célkeresztjébe. Még március végén számos oroszországi régiót ért hatalmas drón- és rakétatámadás. Az interneten megjelentek információk szerint egy szamarai régióban található robbanóanyag-gyár és egy jaroszlavli stratégiai finomító is megsemmisült.

Az előzetes információk szerint a vállalatokat egy Flamingo rakéta találta el.

Borítókép: Ukrán drónkezelők készítenek fel egy drónt a bevetésre (Fotó: AFP)