A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov egy interjúban úgy fogalmazott: Oroszország és Ukrajna között a területi eltérések „mindössze néhány kilométerre” korlátozódnak. Kifejtette, hogy ez a gyakorlatban a donyecki régió egy kisebb részét jelenti, amely még nem került orosz ellenőrzés alá, írja a RIA Novosztyi.
Kreml: néhány kilométeren múlik a vita – Moszkva szerint közel lehet a megállapodás
Az orosz–ukrán konfliktus egyik legélesebb kérdése továbbra is a területi vita, ugyanakkor Moszkva álláspontja szerint a nézetkülönbségek már jóval szűkebb keretek közé szorultak.
Peszkov szerint amennyiben az orosz erők elérik a régió közigazgatási határait, az lezárhatná ezt a kérdést. A szóvivő hozzátette: Vlagyimir Putyin már korábban is utalt arra, hogy a konfliktus ezen része ilyen módon rendezhető.
Korábban az Egyesült Államok alelnöke, J. D. Vance is arról beszélt, hogy a megállapodás már csupán „néhány négyzetkilométeren” áll.
Moszkva szerint a béke akár azonnal elérhető
A Kreml szóvivője hangsúlyozta: Oroszország célja egy tartós békemegállapodás. Állítása szerint ez akár rövid időn belül is megvalósulhatna, amennyiben az ukrán vezetés döntést hozna a kelet-ukrajnai területekről, különösen a Donbasz térségéről.
Peszkov ugyanakkor jelezte, hogy a hadműveletek folytatódni fognak mindaddig, amíg nem születik politikai megállapodás. Hozzátette: a húsvéti tűzszünetet követően is folytatódhatnak a harcok, ha nem történik előrelépés.
A szóvivő korábban arról is beszélt, hogy a békefolyamat megtorpanása nem kizárólag az ukrajnai helyzethez köthető, hanem a nemzetközi környezet – különösen a közel-keleti fejlemények – is befolyásolják a diplomáciai egyeztetéseket.
Tárgyalások zajlanak, de áttörés még nincs
Az év eleje óta több tárgyalási fordulóra is sor került orosz, ukrán és amerikai részvétellel.
A legutóbbi egyeztetést február közepén Genfben tartották, azonban egyelőre nem jelentettek be újabb találkozót.
Bár a felek álláspontja több kérdésben továbbra is távol áll egymástól, Moszkva kommunikációja szerint a területi vita szűkülése esélyt teremthet a megállapodásra.
Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök Dmitrij Peszkovval, a Kreml szóvivőjével beszélget (Fotó: AFP/Grigorij Szysojev)
