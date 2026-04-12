Kreml: néhány kilométeren múlik a vita – Moszkva szerint közel lehet a megállapodás

Peszkov szerint amennyiben az orosz erők elérik a régió közigazgatási határait, az lezárhatná ezt a kérdést. A szóvivő hozzátette: Vlagyimir Putyin már korábban is utalt arra, hogy a konfliktus ezen része ilyen módon rendezhető.

Korábban az Egyesült Államok alelnöke, J. D. Vance is arról beszélt, hogy a megállapodás már csupán „néhány négyzetkilométeren” áll.

Moszkva szerint a béke akár azonnal elérhető

A Kreml szóvivője hangsúlyozta: Oroszország célja egy tartós békemegállapodás. Állítása szerint ez akár rövid időn belül is megvalósulhatna, amennyiben az ukrán vezetés döntést hozna a kelet-ukrajnai területekről, különösen a Donbasz térségéről.

Peszkov ugyanakkor jelezte, hogy a hadműveletek folytatódni fognak mindaddig, amíg nem születik politikai megállapodás. Hozzátette: a húsvéti tűzszünetet követően is folytatódhatnak a harcok, ha nem történik előrelépés.

A szóvivő korábban arról is beszélt, hogy a békefolyamat megtorpanása nem kizárólag az ukrajnai helyzethez köthető, hanem a nemzetközi környezet – különösen a közel-keleti fejlemények – is befolyásolják a diplomáciai egyeztetéseket.

A háborús felek között zajlanak az egyeztetések

Tárgyalások zajlanak, de áttörés még nincs

Az év eleje óta több tárgyalási fordulóra is sor került orosz, ukrán és amerikai részvétellel.

A legutóbbi egyeztetést február közepén Genfben tartották, azonban egyelőre nem jelentettek be újabb találkozót.

Bár a felek álláspontja több kérdésben továbbra is távol áll egymástól, Moszkva kommunikációja szerint a területi vita szűkülése esélyt teremthet a megállapodásra.