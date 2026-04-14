Az izraeli külügyminiszter elmondta, hogy mi áll a libanoni béke útjában

Izrael normalizálni szeretné a kapcsolatait Libanonnal – jelentette ki kedden Gideon Szaár izraeli külügyminiszter egy jeruzsálemi sajtótájékoztatón.

– Békét akarunk kötni, és rendezni kapcsolatainkat a libanoni állammal. Izrael és Libanon között nincsenek nagy különbségek. A problémát a Hezbollah jelenti – mondta.

Gideon Szaár szerint a Hezbollah síita milícia a libanoni kormány szándéka ellenére támadja Izraelt, ami problémát jelent egyfelől Libanon szuverenitására, másfelől pedig Izrael biztonságára nézve. Hangsúlyozta: meg kell oldani a Hezbollah okozta problémát, hogy a felek előre tudjanak lépni.

A két ország delegációi a nap folyamán tárgyaltak egymással Washingtonban nagyköveti szinten, Marco Rubio amerikai külügyminiszter közvetítésével. A Hezbollah síita milícia ellenzi a találkozót, mert értelmetlennek és kapitulációnak tartja. Március eleje óta több mint kétezer ember vesztette életét a Libanon elleni izraeli csapásokban, és több mint egymillióan kényszerültek otthonuk elhagyására.

