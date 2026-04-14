IzraelLibanonHezbollah

Az izraeli külügyminiszter elmondta, hogy mi áll a libanoni béke útjában

Izrael kész lenne rendezni kapcsolatait Libanonnal, azonban a Hezbollah tevékenysége továbbra is komoly akadályt jelent a közeledésben. Gideon Szaár külügyminiszter szerint a síita milícia nemcsak Izrael biztonságát fenyegeti, hanem Libanon szuverenitását is aláássa.

Magyar Nemzet
2026. 04. 14. 22:18
Gideon Szaár izraeli külügyminiszter Forrás: AFP
Gideon Szaár izraeli külügyminiszter a jeruzsálemi tájékoztatóján hangsúlyozta: Izrael kész normalizálni viszonyát Libanonnal, ám ehhez elengedhetetlen a Hezbollah jelentette biztonsági fenyegetés kezelése. A két ország képviselői Washingtonban egyeztetnek amerikai közvetítéssel, miközben a síita milícia elutasítja a tárgyalásokat.

Izrael normalizálni szeretné a kapcsolatait Libanonnal – jelentette ki kedden Gideon Szaár izraeli külügyminiszter egy jeruzsálemi sajtótájékoztatón.

– Békét akarunk kötni, és rendezni kapcsolatainkat a libanoni állammal. Izrael és Libanon között nincsenek nagy különbségek. A problémát a Hezbollah jelenti – mondta.

Gideon Szaár szerint a Hezbollah síita milícia a libanoni kormány szándéka ellenére támadja Izraelt, ami problémát jelent egyfelől Libanon szuverenitására, másfelől pedig Izrael biztonságára nézve. Hangsúlyozta: meg kell oldani a Hezbollah okozta problémát, hogy a felek előre tudjanak lépni.

A két ország delegációi a nap folyamán tárgyaltak egymással Washingtonban nagyköveti szinten, Marco Rubio amerikai külügyminiszter közvetítésével. A Hezbollah síita milícia ellenzi a találkozót, mert értelmetlennek és kapitulációnak tartja. Március eleje óta több mint kétezer ember vesztette életét a Libanon elleni izraeli csapásokban, és több mint egymillióan kényszerültek otthonuk elhagyására.

 

Borítókép: Gideon Szaár izraeli külügyminiszter (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
