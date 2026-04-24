MedvegyevhitelvisszafizetésUkrajnaEurópai Unióorosz-ukrán háború

Medvegyev röhög az uniós vezetőkön: Brüsszel soha nem kapja vissza a pénzét

Éles kritikát fogalmazott meg az Európai Unió Ukrajnának szánt, mintegy 90 milliárd eurós hitelcsomagjával kapcsolatban az Orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese. Dmitrij Medvegyev szerint a pénz valójában az európai adófizetők zsebéből származik, és soha nem fogják visszakapni.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2026. 04. 24. 10:35
Dmitrij Medvegyev, Oroszország volt elnöke, az Orosz Biztonsági Tanács alelnöke Fotó: Yekaterina Shtukina Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Medvegyev szkeptikus

Állítása szerint Brüsszel arra számít, hogy a költségeket végül Oroszország viseli majd, ami szerinte irreális elképzelés.

Élvezzétek, hogy újra átvernek benneteket, európaiak – ez 90 milliárd euró a zsebetekből!

– írta az X-en.

Az Európai Unió Tanácsa korábban bejelentette, hogy lezárta a 2026–2027-es időszakra szánt, Ukrajnának nyújtandó finanszírozás jóváhagyását. A csomag célja, hogy támogassa Kijevet az Oroszországgal folytatott háborúban.

A brüsszeli tervek szerint a hitel visszafizetése részben az Oroszországtól remélt jóvátételekből történhetne, amit egyesek már most is bizonytalannak tartanak. A konstrukció így nemcsak politikai, hanem gazdasági vitákat is kiváltott Európa-szerte.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
