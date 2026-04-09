A Junge Freiheit beszámolója szerint drámai mértékben romlott Friedrich Merz német kancellár megítélése. Az RTL/ntv Trendbarometer felmérése alapján a megkérdezettek 78 százaléka elégedetlen a munkájával, miközben mindössze 20 százalék látja úgy, hogy megfelelően végzi feladatait. A kutatás 1503 fő megkérdezésével készült március végén és április elején. Az adatok különösen annak fényében figyelemre méltók, hogy 2025 nyarán még 42 százalékos volt az elégedettség, ami azt jelenti, hogy kevesebb mint egy év alatt gyakorlatilag megfeleződött a támogatottság.
Soha nem voltak ennyire elégedetlenek Friedrich Merzzel a németek
Történelmi mélypontra süllyedt Friedrich Merz megítélése: a németek túlnyomó többsége elégedetlen a kancellár teljesítményével. A friss közvélemény-kutatások szerint a politikai erőviszonyok is átrendeződhetnek, eközben egyes pártok komoly visszaesést szenvednek el.
A saját táborban is nő az elégedetlenség
A visszaesés nemcsak a teljes lakosság körében érzékelhető. A CDU/CSU szavazóinak körében is megosztottá vált Merz megítélése: bár 57 százalék még támogatja, már 42 százalék elégedetlen vele.
A legélesebb kritikát az ellenzéki táborból kapja. Az Alternative für Deutschland (AfD) szavazóinak, valamint a baloldali pártok híveinek elsöprő többsége elutasítja a politikáját, de a Zöldek és a szociáldemokraták körében is magas az elégedetlenség aránya.
Átrendeződő párterőviszonyok
A közvélemény-kutatások a pártok támogatottságában is változásokat jeleznek. A CDU/CSU jelenleg 26 százalékon áll, miközben az AfD egy százalékponttal erősödve gyakorlatilag felzárkózott.
Ezzel szemben a kisebb pártok nehéz helyzetbe kerültek: az FDP és a BSW támogatottsága három százalék alá csökkent, ami már az „egyéb” kategóriába sorolja őket.
Növekvő politikai bizonytalanság
A számok azt mutatják, hogy a német belpolitikai tér egyre inkább átalakul. A kancellár személyes megítélésének romlása nemcsak a kormány stabilitására, hanem a teljes pártrendszerre is hatással lehet a következő időszakban.
Borítókép: Friedrich Merz német kancellár (Fotó: AFP)
