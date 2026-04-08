A német benzinárstop csúfos kudarcot vallott

Németország árkorlátozó intézkedése látványosan visszafelé sült el: a várt csökkenés helyett meredek drágulás indult a kutakon. Az új német szabályozás beszűkítette az árképzés rugalmasságát, ami inkább az érte el, hogy a kutak előremenekülve, az árak emelésébe kezdjenek.

2026. 04. 08. 11:23
Friedrich Merz német kancellár Forrás: AFP
Németországban gyors ütemű üzemanyag-drágulás indult el azt követően, hogy a hatóságok új szabályozást vezettek be a benzinkutaknál tapasztalható erős ármozgások visszaszorítására. A berlini döntéshozók célja az autósok terheinek enyhítése volt, azonban a lépés végül ellentétes eredményt hozott – számolt be cikkében az Origo.

Az ADAC adatai alapján az E10-es benzin átlagos literára kezdetben 2,099 euró (818 forint) volt, majd az intézkedés életbe lépését követően rövid időn belül 2,175 euróra (848 forint) emelkedett. A dízel esetében hasonló tendencia rajzolódott ki: az ár 2,301 euróról (897 forint) 2,376 euróra (928 forint) nőtt. Egy héttel a korlátozás bevezetése után az E10 átlagosan 2,25 euróba (878 forint), a dízel pedig 2,44 euróba (952 forint) került literenként. 

A rendelkezést az Egyesült Államokat, Izraelt és Iránt érintő háborús helyzet nyomán kialakult áremelkedésekre reagálva vezették be. Az előírás szerint a töltőállomások naponta egy alkalommal, délben növelhetik áraikat, miközben a nap többi részében szabadon csökkenthetik azokat. A kabinet értelmezése szerint ez fokozhatja a versenyt és mérsékelheti a fogyasztók terheit.

Az ADAC ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy a korlátozottabb árképzési mozgástér arra késztetheti az energiacégeket, hogy előre beépítsék a várható kockázatokat az áraikba.

Ezzel egy időben a német versenyhatóság, a Bundeskartellamt jelezte, hogy külön egységet hoz létre az üzemanyag- és olajpiac ellenőrzésére az új szabályozás betartásának felügyelete érdekében.

A hivatal közlése szerint az új részleg valós időben figyeli majd mintegy 15 ezer töltőállomás árait országszerte. Az üzemeltetőknek minden árváltozást öt percen belül jelenteniük kell, a szabályok megszegése pedig akár 100 ezer eurós (39 millió forintos) bírságot is maga után vonhat. Az ADAC statisztikái szerint a február 28-án kirobbant háború óta a benzin literenként legalább 0,36 euróval (140 forint) drágult, míg a dízel ára több mint 0,59 euróval (230 forint) emelkedett.

