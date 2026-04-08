A német benzinárstop csúfos kudarcot vallott

Az ADAC adatai alapján az E10-es benzin átlagos literára kezdetben 2,099 euró (818 forint) volt, majd az intézkedés életbe lépését követően rövid időn belül 2,175 euróra (848 forint) emelkedett. A dízel esetében hasonló tendencia rajzolódott ki: az ár 2,301 euróról (897 forint) 2,376 euróra (928 forint) nőtt. Egy héttel a korlátozás bevezetése után az E10 átlagosan 2,25 euróba (878 forint), a dízel pedig 2,44 euróba (952 forint) került literenként.

🇩🇪 Germany has logged a third straight day of record-high diesel prices following a new government measure introduced earlier this week: ADAC automobile association said.#oott — THE GLOBAL WATCHDOG (@glwatchdog) April 5, 2026

A rendelkezést az Egyesült Államokat, Izraelt és Iránt érintő háborús helyzet nyomán kialakult áremelkedésekre reagálva vezették be. Az előírás szerint a töltőállomások naponta egy alkalommal, délben növelhetik áraikat, miközben a nap többi részében szabadon csökkenthetik azokat. A kabinet értelmezése szerint ez fokozhatja a versenyt és mérsékelheti a fogyasztók terheit.

Az ADAC ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy a korlátozottabb árképzési mozgástér arra késztetheti az energiacégeket, hogy előre beépítsék a várható kockázatokat az áraikba.

Ezzel egy időben a német versenyhatóság, a Bundeskartellamt jelezte, hogy külön egységet hoz létre az üzemanyag- és olajpiac ellenőrzésére az új szabályozás betartásának felügyelete érdekében.