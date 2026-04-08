Nawrocki sarokba szorította Tuskot a gazdák védelmében

Nawrocki sarokba szorította Tuskot a gazdák védelmében

Karol Nawrocki lengyel elnök bírálta a kormányt a Mercosur-megállapodás miatt, és felszólította Donald Tusk miniszterelnököt, hogy azonnal indítson pert az Európai Bíróságon. Nawrocki szerint a lengyel gazdák védelme nem tűr halasztást.

Sebők Barbara
2026. 04. 08. 19:43
Nawrocki szerint a lengyel vidék helyzete egyre nehezebb Forrás: AFP
Karol Nawrocki lengyel elnök levélben fordult Donald Tusk miniszterelnökhöz, amelyben azt követelte, hogy a kormány haladéktalanul nyújtson be panaszt az Európai Bírósághoz az Európai Unió és a Mercosur-országok közötti kereskedelmi megállapodás miatt. Az államfő szerint a megállapodás végrehajtásának módja elfogadhatatlan, és az ügyben azonnali jogi lépésekre van szükség – számolt be róla a Brussels Signal.

Fotó: AFP

„Levelet küldök Donald Tusk miniszterelnöknek, amelyben követelem, hogy azonnal nyújtsanak be panaszt az Európai Bíróságon az Európai Unió és a Mercosur-országok közötti megállapodás ellen” – fogalmazott Nawrocki. Az elnök emlékeztette a kormányfőt arra is, hogy korábban ígéretet tettek egy ilyen lépésre, ha a megállapodást végrehajtják.

A politikus hangsúlyozta, hogy az ígéret mindmáig nem teljesült, miközben a megállapodás – Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének döntései nyomán – már életbe lépett. 

Nawrocki szerint minden szükséges előkészület megtörtént a perindításhoz.

A kormány ezt ígérte. Ez az ígéret a mai napig nem teljesült. A vidék nem várhat tovább. Csatolok a levelemhez egy kész panasztervezetet. Minden elő van készítve. Már csak cselekedni kell. Minden utat és lehetőséget ki kell használni a Mercosur-megállapodás megállítására

– írta.

Nawrocki szerint a lengyel vidék helyzete egyre nehezebb

Az elnök külön kitért a lengyel mezőgazdaság helyzetére is, hangsúlyozva, hogy a gazdák támogatása kulcsfontosságú. Mint fogalmazott: 

Az igazság egyszerű és időtlen: Nincs erős állam erős mezőgazdaság nélkül. Nincs szuverenitás élelmezésbiztonság nélkül. És nincs jövő azok tisztelete nélkül, akik ezt a jövőt saját kezükkel, napi fáradságos munkájukkal, hajnaltól alkonyatig dolgozva művelik.

Nawrocki szerint a lengyel vidék helyzete egyre nehezebb. Úgy látja, hogy a gazdák egyszerre küzdenek 

  • a növekvő termelési költségekkel, 
  • a drága üzemanyaggal és műtrágyával, 
  • a piaci bizonytalansággal, 
  • valamint az olcsó import jelentette nyomással. 

A kormánykoalíció egyik tagja, a Lengyel Néppárt (PSL) szintén nyomást gyakorol a kabinetre, hogy indítson pert a megállapodás ellen. A Mercosur-egyezmény megnyitja az uniós piacokat a latin-amerikai élelmiszerek előtt.

Donald Tusk ugyanakkor nem támogatja a megállapodás bírósági megtámadását, annak ellenére, hogy Lengyelország Franciaországgal együtt korábban ellenezte azt. 

Az ellenzéki Jog és Igazságosság (PiS) párt azzal vádolja a miniszterelnököt, hogy Németországgal működik együtt, amely a megállapodás egyik fő támogatója.

Borítókép: Karol Nawrocki lengyel elnök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

