Nawrocki sarokba szorította Tuskot a gazdák védelmében

Karol Nawrocki lengyel elnök levélben fordult Donald Tusk miniszterelnökhöz, amelyben azt követelte, hogy a kormány haladéktalanul nyújtson be panaszt az Európai Bírósághoz az Európai Unió és a Mercosur-országok közötti kereskedelmi megállapodás miatt. Az államfő szerint a megállapodás végrehajtásának módja elfogadhatatlan, és az ügyben azonnali jogi lépésekre van szükség – számolt be róla a Brussels Signal.

„Levelet küldök Donald Tusk miniszterelnöknek, amelyben követelem, hogy azonnal nyújtsanak be panaszt az Európai Bíróságon az Európai Unió és a Mercosur-országok közötti megállapodás ellen” – fogalmazott Nawrocki. Az elnök emlékeztette a kormányfőt arra is, hogy korábban ígéretet tettek egy ilyen lépésre, ha a megállapodást végrehajtják.

A politikus hangsúlyozta, hogy az ígéret mindmáig nem teljesült, miközben a megállapodás – Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének döntései nyomán – már életbe lépett.

Nawrocki szerint minden szükséges előkészület megtörtént a perindításhoz.

A kormány ezt ígérte. Ez az ígéret a mai napig nem teljesült. A vidék nem várhat tovább. Csatolok a levelemhez egy kész panasztervezetet. Minden elő van készítve. Már csak cselekedni kell. Minden utat és lehetőséget ki kell használni a Mercosur-megállapodás megállítására

– írta.