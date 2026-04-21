Ha eddig nem értette volna, hogy miért rossz ötlet gázpalack mellett rágyújtani, most megtudhatja + videó

Darabokra szakadt egy autó Virginiában, miután a bent szivárgó gáz egy pillanat alatt berobbant – írja az Origo.
Hatalmas robbanás rázta meg a virginiai Burke városát, miután egy nő vezetés közben rá akart gyújtani.
Az autóban észrevétlenül szivárgott egy propánpalack, a gáz pedig azonnal berobbant, amikor előkerült az öngyújtó.
A detonáció szinte darabokra szaggatta a járművet, roncsok több mint harminc méterre repültek, a környék házai is beleremegtek. A nő csodával határos módon túlélte a balesetet:
az útpadkán ücsörgött, karjain égési sérülésekkel.
A rendőrség szerint nincs életveszélyben.
