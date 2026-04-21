felrobbantcigarettázóautó

Ha eddig nem értette volna, hogy miért rossz ötlet gázpalack mellett rágyújtani, most megtudhatja + videó

Egyetlen szikra elég volt: a szivárgó propángáz azonnal felrobbant, amikor a nő rá akart gyújtani vezetés közben.

Magyar Nemzet
2026. 04. 21. 7:06
Darabokra szakadt egy autó Virginiában, miután a bent szivárgó gáz egy pillanat alatt berobbant – írja az Origo.

Hatalmas robbanás rázta meg a virginiai Burke városát, miután egy nő vezetés közben rá akart gyújtani. 

Az autóban észrevétlenül szivárgott egy propánpalack, a gáz pedig azonnal berobbant, amikor előkerült az öngyújtó.

A detonáció szinte darabokra szaggatta a járművet, roncsok több mint harminc méterre repültek, a környék házai is beleremegtek. A nő csodával határos módon túlélte a balesetet: 

az útpadkán ücsörgött, karjain égési sérülésekkel.

A rendőrség szerint nincs életveszélyben.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)

               
       
       
       

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu