Románia baloldali Szociáldemokrata Pártja (PSD) várhatóan hétfőn szavaz arról, hogy megvonja támogatását a reformpárti liberális miniszterelnöktől, Ilie Bolojantól, ami akár politikai válságot is kiválthat – írja a Reueters.
Kormányválság küszöbén Románia: már a miniszterelnök bukása is szóba került
Széteshet Románia kormánykoalíciója, és már a miniszterelnök sorsa is bizonytalanná vált. Nicușor Dan szerint azonban nincs más út: a négy Európai Unió-párti pártnak együtt kell folytatnia a kormányzást, még akkor is, ha a legerősebb politikai szereplő hamarosan a kormányfő távozását követelheti.
A koalíciós kormány tíz hónapja került hatalomra egy rendkívül megosztó elnökválasztást követően, amelyet eredetileg orosz beavatkozás gyanúja miatt – egy jobboldali jelölt javára – érvénytelenítettek, majd tavaly májusban megismételték, és azt a centrista Dan nyerte meg.
Akkor a négy párt megállapodott abban, hogy 2027 tavaszán rotációs rendszerben adják át a miniszterelnöki posztot Bolojantól a Szociáldemokrata Pártnak (PSD). A PSD azonban többször is összetűzésbe került Bolojannal a kiadáscsökkentések miatt, és a hétfői belső szavazás ellentétes a tíz hónappal ezelőtt aláírt koalíciós megállapodással.
„A végén ugyanazoknak a pártoknak kell együtt kormányozniuk Romániát, nincs más lehetőség” – mondta Dan csütörtök késő este az Europa FM rádiónak.
Koalícióra van szükség, megegyezésre ezek között a pártok között, és nem akarok egyik oldalra sem állni, megpróbálom közvetíteni ezt a mindenki számára látható törést
– fogalmazott.
Elnökként Dan jelöli ki a miniszterelnököt, és tavaly határozott támogatója volt Bolojannak.
A Reuters forrásai szerint a Szociáldemokraták hajlandók lehetnek elállni a miniszterelnöki rotáció tervétől, ha a liberálisok Bolojan helyett más jelöltet állítanak. Bolojan ugyanakkor kijelentette, hogy nem tervezi a lemondását.
Európa-párti kormánytöbbség nem jöhet létre a parlament legnagyobb pártjának számító Szociáldemokrata Párt nélkül, amely ugyanakkor jelenleg jelentősen elmarad a közvélemény-kutatásokban az ellenzéki jobbtól.
Romániában 2028-ban tartanak parlamenti választásokat.
A hitelminősítő intézetek Romániát továbbra is a befektetési kategória alsó szintjén tartják, miután Bolojan kormánya adóemeléseket vezetett be és megkezdte az Európai Unió legnagyobb költségvetési hiányának csökkentését, ugyanakkor figyelmeztettek: az ország legnagyobb kockázatát a politikai instabilitás jelenti.
Borítókép: Román parlament épülete Bukarestben (Fotó: AFP)
