Kormányválság küszöbén Románia: már a miniszterelnök bukása is szóba került

A koalíciós kormány tíz hónapja került hatalomra egy rendkívül megosztó elnökválasztást követően, amelyet eredetileg orosz beavatkozás gyanúja miatt – egy jobboldali jelölt javára – érvénytelenítettek, majd tavaly májusban megismételték, és azt a centrista Dan nyerte meg.

Akkor a négy párt megállapodott abban, hogy 2027 tavaszán rotációs rendszerben adják át a miniszterelnöki posztot Bolojantól a Szociáldemokrata Pártnak (PSD). A PSD azonban többször is összetűzésbe került Bolojannal a kiadáscsökkentések miatt, és a hétfői belső szavazás ellentétes a tíz hónappal ezelőtt aláírt koalíciós megállapodással.

„A végén ugyanazoknak a pártoknak kell együtt kormányozniuk Romániát, nincs más lehetőség” – mondta Dan csütörtök késő este az Europa FM rádiónak.

Koalícióra van szükség, megegyezésre ezek között a pártok között, és nem akarok egyik oldalra sem állni, megpróbálom közvetíteni ezt a mindenki számára látható törést

– fogalmazott.