RomániakormányIlie Bolojan

Kormányválság küszöbén Románia: már a miniszterelnök bukása is szóba került

Széteshet Románia kormánykoalíciója, és már a miniszterelnök sorsa is bizonytalanná vált. Nicușor Dan szerint azonban nincs más út: a négy Európai Unió-párti pártnak együtt kell folytatnia a kormányzást, még akkor is, ha a legerősebb politikai szereplő hamarosan a kormányfő távozását követelheti.

Magyar Nemzet
2026. 04. 18. 1:00
Román parlament épülete Bukarestben (Fotó: AFP)
Románia baloldali Szociáldemokrata Pártja (PSD) várhatóan hétfőn szavaz arról, hogy megvonja támogatását a reformpárti liberális miniszterelnöktől, Ilie Bolojantól, ami akár politikai válságot is kiválthat – írja a Reueters.

Nicusor Dan, Románia elnöke (Fotó: AFP)
Nicusor Dan, Románia elnöke  (Fotó: AFP)

A koalíciós kormány tíz hónapja került hatalomra egy rendkívül megosztó elnökválasztást követően, amelyet eredetileg orosz beavatkozás gyanúja miatt – egy jobboldali jelölt javára – érvénytelenítettek, majd tavaly májusban megismételték, és azt a centrista Dan nyerte meg.

Akkor a négy párt megállapodott abban, hogy 2027 tavaszán rotációs rendszerben adják át a miniszterelnöki posztot Bolojantól a Szociáldemokrata Pártnak (PSD). A PSD azonban többször is összetűzésbe került Bolojannal a kiadáscsökkentések miatt, és a hétfői belső szavazás ellentétes a tíz hónappal ezelőtt aláírt koalíciós megállapodással.

„A végén ugyanazoknak a pártoknak kell együtt kormányozniuk Romániát, nincs más lehetőség” – mondta Dan csütörtök késő este az Europa FM rádiónak. 

Koalícióra van szükség, megegyezésre ezek között a pártok között, és nem akarok egyik oldalra sem állni, megpróbálom közvetíteni ezt a mindenki számára látható törést

– fogalmazott.

Elnökként Dan jelöli ki a miniszterelnököt, és tavaly határozott támogatója volt Bolojannak.

A Reuters forrásai szerint a Szociáldemokraták hajlandók lehetnek elállni a miniszterelnöki rotáció tervétől, ha a liberálisok Bolojan helyett más jelöltet állítanak. Bolojan ugyanakkor kijelentette, hogy nem tervezi a lemondását.

Európa-párti kormánytöbbség nem jöhet létre a parlament legnagyobb pártjának számító Szociáldemokrata Párt nélkül, amely ugyanakkor jelenleg jelentősen elmarad a közvélemény-kutatásokban az ellenzéki jobbtól.

Romániában 2028-ban tartanak parlamenti választásokat.

A hitelminősítő intézetek Romániát továbbra is a befektetési kategória alsó szintjén tartják, miután Bolojan kormánya adóemeléseket vezetett be és megkezdte az Európai Unió legnagyobb költségvetési hiányának csökkentését, ugyanakkor figyelmeztettek: az ország legnagyobb kockázatát a politikai instabilitás jelenti.

Borítókép: Román parlament épülete Bukarestben (Fotó: AFP)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu