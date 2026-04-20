Szakadékba zuhant egy busz Kasmírban, több mint húszan meghaltak + videó

Lezuhant egy busz az Indiához tartozó Kasmír egyik hegyi útszakaszán – közölték a helyi hatóságok. A baleset a Dzsammu és Kasmír állambeli Udampur körzetben történt, mintegy 220 kilométerre délre Szrínagartól, Kasmír székhelyétől.

A beszámolók szerint a busz vezetője egy kanyargós, hegyi útszakaszon elvesztette uralmát a jármű fölött, elsodort egy motoros riksát, majd a hegyoldalon legurulva orral előre egy alacsonyabban fekvő útszakaszra zuhant.

A busz több helyi forrás szerint is túlzsúfolt volt.

A Kashmir Observer című helyi lap 21 halottról és 29 sérültről számolt be, a Hszinhua kínai állami hírügynökség

21 halálos áldozatról és 61 sérültről értesült.

Több sérült állapota súlyos, így az áldozatok száma még emelkedhet.

A mentést a helyiek kezdték meg, később a hatóságok is a helyszínre érkeztek. A sérülteket közeli kórházakba szállították.

A hatóságok vizsgálják a baleset körülményeit.

