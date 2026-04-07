Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Erős szövetség, erős Magyarország

A miniszter bejegyzésében úgy fogalmazott: a látogatás is azt erősíti meg, hogy a magyar–amerikai stratégiai partnerség szilárd alapokon áll. Hangsúlyozta, hogy két olyan nemzet együttműködéséről van szó, amelyek közös értékeket vallanak, így a nemzeti szuverenitást, a határvédelmet és a biztonságos hazát.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte, hogy a honvédelem területén különösen fontosak a kapcsolatok Magyarország és az Egyesült Államok között. Ide sorolta a Magyar Honvédség fejlesztését, a NATO-n belüli szerepvállalást, valamint a biztonságpolitikai együttműködést is.

J. D. Vance alelnök látogatása is bizonyítja, hogy Magyarország megbízható szövetséges, amellyel érdemes számolni.

– írta a honvédelmi miniszter bejegyzésében.