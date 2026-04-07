„Erős szövetség, erős Magyarország” – írta közösségi oldalán Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter annak kapcsán, hogy hamarosan Budapestre érkezik J. D. Vance, az Amerikai Egyesült Államok alelnöke.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Erős szövetség, erős Magyarország
Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint J. D. Vance budapesti látogatása is megerősíti a magyar–amerikai stratégiai partnerség szilárdságát.
A miniszter bejegyzésében úgy fogalmazott: a látogatás is azt erősíti meg, hogy a magyar–amerikai stratégiai partnerség szilárd alapokon áll. Hangsúlyozta, hogy két olyan nemzet együttműködéséről van szó, amelyek közös értékeket vallanak, így a nemzeti szuverenitást, a határvédelmet és a biztonságos hazát.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte, hogy a honvédelem területén különösen fontosak a kapcsolatok Magyarország és az Egyesült Államok között. Ide sorolta a Magyar Honvédség fejlesztését, a NATO-n belüli szerepvállalást, valamint a biztonságpolitikai együttműködést is.
J. D. Vance alelnök látogatása is bizonyítja, hogy Magyarország megbízható szövetséges, amellyel érdemes számolni.
– írta a honvédelmi miniszter bejegyzésében.
Borítókép: J. D. Vance (Fotó: AFP)
