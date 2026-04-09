A minisztérium közlése szerint a tárcavezető arra reagált legújabb bejegyzésében, hogy francia hivatali partnere, Jean-Noel Barrot azzal vádolta a magyar kormányt, hogy elárulta az Európai Unió tagországai között elvárt szolidaritás elvét.
Szijjártó Péter: A magyar külpolitika pragmatikus és transzparens, tartózkodjon a választási beavatkozástól!
A magyar külpolitika pragmatikus és transzparens Oroszországgal kapcsolatban is, a kormány azt képviseli a nyilvánosság előtt is, mint a tárgyalásokon, szemben a francia diplomáciával, amely stikában tárgyal az oroszokkal – reagált francia kollégája bírálatára Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön az X-en.
Szijjártó Péter a válaszában leszögezte:
A magyar külpolitika pragmatikus és transzparens. Ez jellemzi a magyar–orosz kapcsolatokat is. Azt mondjuk nyilvánosan, amit a tárgyalásokon. Szemben a francia diplomáciával, amely folyamatosan stikában tárgyal az oroszokkal. [...] Ezért kérlek, kímélj meg a kettős mércétől, és tartózkodj a magyar választásokba történő beavatkozástól.
Borítókép: Szijjártó Péter külügyminiszter (Fotó: MTI)
