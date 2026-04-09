Szijjártó Péter: A magyar külpolitika pragmatikus és transzparens, tartózkodjon a választási beavatkozástól!

A magyar külpolitika pragmatikus és transzparens Oroszországgal kapcsolatban is, a kormány azt képviseli a nyilvánosság előtt is, mint a tárgyalásokon, szemben a francia diplomáciával, amely stikában tárgyal az oroszokkal – reagált francia kollégája bírálatára Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön az X-en.

Magyar Nemzet
2026. 04. 09. 21:09
Szijjártó Péter külügyminiszter Forrás: MTI
A minisztérium közlése szerint a tárcavezető arra reagált legújabb bejegyzésében, hogy francia hivatali partnere, Jean-Noel Barrot azzal vádolta a magyar kormányt, hogy elárulta az Európai Unió tagországai között elvárt szolidaritás elvét.

France's Foreign Affairs Minister Jean-Noel Barrot addresses a national defence council meeting on Middle East war at The Elysee Presidential Palace in Paris on April 8, 2026. French nationals, who spent more than three years in an Iranian prison on espionage charges, headed home from the war-stricken country on April, 7, 2026 Macron said. (Photo by Tom Nicholson / POOL / AFP)
Fotó: AFP

Szijjártó Péter a válaszában leszögezte: 

A magyar külpolitika pragmatikus és transzparens. Ez jellemzi a magyar–orosz kapcsolatokat is. Azt mondjuk nyilvánosan, amit a tárgyalásokon. Szemben a francia diplomáciával, amely folyamatosan stikában tárgyal az oroszokkal. [...] Ezért kérlek, kímélj meg a kettős mércétől, és tartózkodj a magyar választásokba történő beavatkozástól.

 

Borítókép: Szijjártó Péter külügyminiszter (Fotó: MTI)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

