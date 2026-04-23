energiaválságNagy-Britanniatelekommunikációs szektor

Már a mobilszolgáltatást is elérte az energiaválság Nagy-Britanniában

Nagy-Britanniában a dráguló energiaárak miatt drasztikus lépésekre kényszerülhetnek a mobilszolgáltatók. A baloldali Munkáspárt kormánya ugyanis cserbenhagyta a telekommunikációs szektort, amely most a hálózatok korlátozásával, sebességcsökkentéssel vagy csúcsidőszaki felárakkal fenyeget.

Munkatársunktól
2026. 04. 23. 4:57
Illusztráció (Forrás: NurPhoto via AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ezek között szerepel a mobilhálózatokhoz való hozzáférés jegyrendszerszerű korlátozása, az internetes adatsebesség lassítása, sőt, a csúcsidőszakokban felszámított extra díjak bevezetése is. A legnagyobb probléma a mobiltelefon-hívások és a mobilinternet kapcsán jelentkezik, de 

a széles sávú kapcsolatok minősége is veszélybe kerülhet.

Az iparági vezetők felháborodását az váltotta ki, hogy a baloldali kormányzat egyszerűen kihagyta a távközlési cégeket abból a csomagból, amely a vállalkozásokat hivatott megvédeni a brutális energiaköltségektől. Bár a brit ipari versenyképességi rendszer (BICS) keretében 10 ezer gyártó kaphat akár 25 százalékos kedvezményt a villanyszámlából, ez a felemás intézkedés is csak 2027 áprilisában lép életbe – ami a brit üzleti szféra szerint tragikusan késő.

A távközlési szektor joggal érzi magát elárulva, hiszen kritikus nemzeti infrastruktúrát működtet. A mobilhálózatok rendkívül energiaigényesek, évente mintegy 1 terawattóra áramot fogyasztanak, ami 370 ezer háztartás éves ellátásának felel meg. Mivel a rendszereknek folyamatosan, az év minden napján működniük kell, a cégek nem tudják a fogyasztásukat az olcsóbb, csúcsidőn kívüli időszakokra időzíteni.

Az elszabadult energiaárak miatt a vállalatok arra is kényszerülhetnek, hogy visszavágják az 5G hálózatok amúgy is döcögős fejlesztését, ami leépítésekkel és munkahelyek külföldre szervezésével járhat. Ez hatalmas csapás a brit gazdaságnak, különösen úgy, hogy az Egyesült Királyság már most is az utolsó helyen áll a G7-országok között az 5G letöltési sebesség tekintetében.

A Virgin Media O2 és a VodafoneThree szóvivői hangsúlyozták: a londoni kormányzat nem várhat gazdasági növekedést és termelékenységet, ha eközben figyelmen kívül hagyja azt a digitális hálózatot, amelyre az egész ország támaszkodik.

Nem csupán Nagy-Britannia küzd az energiaválság hatásaival. Az Európai Unióban is rendkívül súlyos a helyzet. Mint arról beszámoltunk, az Európai légitársaságok közül egyre többen vezetnek be korlátozásokat, a Lufthansa például elszálló kerozinárak miatt húszezer veszteséges járat megszüntetését jelentette be a napokban. Leányvállalata, a CityLine teljes, 27 repülőgépből álló flottáját pedig a tervezettnél korábban kivonták a forgalomból az emelkedő üzemanyagárak és a szűkülő kínálat miatt.

Olaszországban az élelmiszerárak robbanásszerű növekedése okoz komoly felháborodást. Az olasz gazdák szövetségének jelentése szerint fenntarthatatlan költségekkel néznek szembe. A traktorok üzemanyagától kezdve az üvegházak fűtéséig, a műtrágya áráig minden megdrágult, és ez a láncreakció tükröződik a boltokban, ahol az alapvető élelmiszerek ára március óta átlagosan 2,4 százalékkal emelkedett.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

