Már a mobilszolgáltatást is elérte az energiaválság Nagy-Britanniában

Ezek között szerepel a mobilhálózatokhoz való hozzáférés jegyrendszerszerű korlátozása, az internetes adatsebesség lassítása, sőt, a csúcsidőszakokban felszámított extra díjak bevezetése is. A legnagyobb probléma a mobiltelefon-hívások és a mobilinternet kapcsán jelentkezik, de

a széles sávú kapcsolatok minősége is veszélybe kerülhet.

Az iparági vezetők felháborodását az váltotta ki, hogy a baloldali kormányzat egyszerűen kihagyta a távközlési cégeket abból a csomagból, amely a vállalkozásokat hivatott megvédeni a brutális energiaköltségektől. Bár a brit ipari versenyképességi rendszer (BICS) keretében 10 ezer gyártó kaphat akár 25 százalékos kedvezményt a villanyszámlából, ez a felemás intézkedés is csak 2027 áprilisában lép életbe – ami a brit üzleti szféra szerint tragikusan késő.

A távközlési szektor joggal érzi magát elárulva, hiszen kritikus nemzeti infrastruktúrát működtet. A mobilhálózatok rendkívül energiaigényesek, évente mintegy 1 terawattóra áramot fogyasztanak, ami 370 ezer háztartás éves ellátásának felel meg. Mivel a rendszereknek folyamatosan, az év minden napján működniük kell, a cégek nem tudják a fogyasztásukat az olcsóbb, csúcsidőn kívüli időszakokra időzíteni.