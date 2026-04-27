A mindig finnyás brüsszelitáknak nem csípi a szemét az ukrán neonácik kultuszépítése

A varsói Centrum Uslug Prawnych nevű jogszolgáltató központ szerint „Ukrajna tele van neonácikkal”.

2026. 04. 27. 10:18
Ukrán ultranacionalisták tüntetnek Lvivben a 14. SS-önkéntes hadosztály, a "Galícia" megalapításának 73. évfordulója alkalmából Fotó: Yuriy Dyachyshyn Forrás: AFP
Ukrajna kultuszt épít Bandera köré

A Szovjetunió bukása után, különösen Nyugat-Ukrajnában (Galícia) kialakult a „Bandera-kultusz”: utcákat, múzeumokat, emlékműveket neveztek el róla, és január 1-jén születésnapját ünneplik. Ez a kultusz szelektív emlékezést tükröz: Banderát anti-szovjet szabadságharcosként ábrázolják, miközben a holokausztban és etnikai tisztogatásokban játszott szerepét bagatellizálják vagy tagadják. A jelenség nem egyedi Ukrajnában, de jelentősen eltér a kelet-ukrajnai, orosz ajkú lakosság emlékezetpolitikájától, ahol Bandera a náci kollaboráns szimbóluma maradt.

Nemzetközi kritikák és az EU csatlakozási feltételrendszere

Már a 2010-es évek végén több nemzetközi szervezet hívta fel a figyelmet a jelenségre. A Freedom House 2018-as jelentése egyenesen „az ukrán demokráciát fenyegető szélsőjobboldali extremizmusról” beszélt, hangsúlyozva a választási marginalitás ellenére a társadalmi és erőszakos hatást. Az OSCE ODIHR rendszeresen monitorozza a gyűlölet-bűncselekményeket és antiszemita incidenseket Ukrajnában, amelyek száma a 2010-es évek végén emelkedett. Hasonló aggodalmakat fogalmazott meg az ECRI, valamint akadémikus elemzések. Ezek az elemzések már jóval a 2022-es invázió előtt rámutattak a történelmi revízió és a szélsőjobboldali csoportok kockázataira.

Mindeközben az Európai Unió viszonylag visszafogottan, szinte „hallgatva” kezelte ezeket a kérdéseket, miközben Ukrajna az EU tagja akar lenni.

A Koppenhágai kritériumok (1993) és a csatlakozási folyamat 23. fejezete (Bíróságok és alapvető jogok) egyértelműen előírják a demokrácia, a jogállamiság, az alapvető jogok és a kisebbségek védelmének garantálását – ideértve a rasszizmus, xenofóbia és antiszemitizmus elleni hatékony fellépést is. Az EU 2021–2030-as Antiszemitizmus-ellenes Stratégiája is kötelező referenciapont az ukrán jogalkotás számára; Kijev 2025–2026-ban több törvényjavaslatot is beterjesztett ennek megfelelően (pl. külön antiszemitizmus-ellenes koordinátor kijelölése). 

Kritikusok szerint azonban a geopolitikai prioritások (az orosz agresszióval szembeni egység) miatt az EU nem hangsúlyozza kellő mértékben ezeket a feltételeket, holott azok teljesítése elengedhetetlen a teljes jogú tagsághoz.

Borítókép: Ukrán ultranacionalisták tüntetnek Lembergben a 14. SS-önkéntes hadosztály, a „Galícia” megalapításának 73. évfordulója alkalmából (Fotó: AFP/uriy Dyachyshyn)

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu