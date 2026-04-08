Egy ukrán álláskereső felületen megjelent hirdetés szerint egy „fontos közéleti és politikai projektben” való részvételre keresnek embereket Magyarországon. A felhívás alapján előnyt jelent a jó fizikai állapot, a magas stressztűrés, valamint az is, ha valaki veszélyes helyzetekben is képes helytállni, sőt a katonai tapasztalat sem kizáró ok, hanem kifejezetten értéknek számít.
Ukrán NGO toborozhat embereket a magyar választások utáni akciókra
Egy ukrán kötődésű szervezet magyarországi „közéleti és politikai projektre” keres jelentkezőket, a hirdetés pedig kifejezetten jó fizikumú, stressztűrő és akár katonai tapasztalattal rendelkező embereket céloz. A toborzás időzítése és háttere súlyos kérdéseket vet fel.
A hirdetést egy Our Pride nevű, kevéssé ismert ukrán civil szervezethez kötik, amelynek hátterével kapcsolatban több kérdés is felmerült. A szervezetet összefüggésbe hozták Andrij Jermak korábbi tevékenységével, aki Volodimir Zelenszkij egykori kabinetfőnöke.
A toborzás részleteire Mario Nawfal is felhívta a figyelmet az X közösségi oldalon. Bejegyzésében arról írt, hogy a szervezet magyarországi projektje egybeesik a választási időszakkal, miközben a jelentkezők számára bónuszokat és különféle „jutalmakat” is ígérnek.
További Külföld híreink
A felhívás szerint a kezdeményezés célja a „demokratikus értékek támogatása”, ugyanakkor a kiválasztási szempontok – különösen a fizikai alkalmasság és a katonai háttér hangsúlyozása – eltérnek a hagyományos civil projektek gyakorlatától.
A projekt időzítése különösen érzékeny: a toborzás a magyarországi választásokhoz köthető időszakban jelent meg. A nemzetközi térben eközben egyre gyakrabban merül fel a külföldi befolyásolás kérdése, különösen olyan esetekben, amikor politikai jellegű kezdeményezések jelennek meg külső szereplők részéről.
További Külföld híreink
Borítókép: Zelenszkij bizalmasa, Andrij Jermak (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
