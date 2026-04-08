Orbán Viktor: Magyarországnak olyan kormányra van szüksége, ami megvédi a családokat, a megfizethető üzemanyagot és az olcsó rezsit! + videó

Ukrán NGO toborozhat embereket a magyar választások utáni akciókra

Egy ukrán kötődésű szervezet magyarországi „közéleti és politikai projektre” keres jelentkezőket, a hirdetés pedig kifejezetten jó fizikumú, stressztűrő és akár katonai tapasztalattal rendelkező embereket céloz. A toborzás időzítése és háttere súlyos kérdéseket vet fel.

Magyar Nemzet
2026. 04. 08. 19:03
Zelenszkij bizalmasa, Andrij Jermak Fotó: AFP
Egy ukrán álláskereső felületen megjelent hirdetés szerint egy „fontos közéleti és politikai projektben” való részvételre keresnek embereket Magyarországon. A felhívás alapján előnyt jelent a jó fizikai állapot, a magas stressztűrés, valamint az is, ha valaki veszélyes helyzetekben is képes helytállni, sőt a katonai tapasztalat sem kizáró ok, hanem kifejezetten értéknek számít.

Andrij Jermak az ukrán elnök kabinetfőnöke volt. Fotó: AFP

A hirdetést egy Our Pride nevű, kevéssé ismert ukrán civil szervezethez kötik, amelynek hátterével kapcsolatban több kérdés is felmerült. A szervezetet összefüggésbe hozták Andrij Jermak korábbi tevékenységével, aki Volodimir Zelenszkij egykori kabinetfőnöke.

A toborzás részleteire Mario Nawfal is felhívta a figyelmet az X közösségi oldalon. Bejegyzésében arról írt, hogy a szervezet magyarországi projektje egybeesik a választási időszakkal, miközben a jelentkezők számára bónuszokat és különféle „jutalmakat” is ígérnek.

A felhívás szerint a kezdeményezés célja a „demokratikus értékek támogatása”, ugyanakkor a kiválasztási szempontok – különösen a fizikai alkalmasság és a katonai háttér hangsúlyozása – eltérnek a hagyományos civil projektek gyakorlatától.

A projekt időzítése különösen érzékeny: a toborzás a magyarországi választásokhoz köthető időszakban jelent meg. A nemzetközi térben eközben egyre gyakrabban merül fel a külföldi befolyásolás kérdése, különösen olyan esetekben, amikor politikai jellegű kezdeményezések jelennek meg külső szereplők részéről.

Borítókép: Zelenszkij bizalmasa, Andrij Jermak (Fotó: AFP)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu