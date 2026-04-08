A választás tisztasága a tét: megszólalt a nemzetközi megfigyelő

– Miért érkeznek nemzetközi választási megfigyelők Magyarországra, mint a Liberty Coalition? Választási csalástól kell tartani?

– A választások nagyon fontosak egy ország életében, az emberek ezen keresztül gyakorolják a népszuverenitást. Gyakorlat, hogy nemzetközi megfigyelői missziók – nemzetközi szervezetek, független civil megfigyelők – érkeznek a különböző választásokra, hogy ezzel is garantálják választási szabályok érvényesülését, azt, hogy az urnák végeredménye valóban a választók akaratát fejezzék ki. Ezért alakult a Liberty Coalition is (megj.: Szabadság Koalíció a szabad és törvényes választásokért) közel száz megfigyelővel, központi szakértői csapattal és két társelnökkel. Európából, az amerikai kontinensről és még Afrikából is érkeztek velünk megfigyelők, többen nagynevű tudományos intézeteket, think-tankeket képviselnek, de vannak egyetemi tanárok és újságírók is.

Többen már korábban is részt vettek választási megfigyelésben, jómagam pár kollégámmal együtt a négy évvel ezelőtti választást is megfigyeltük, így már van ismeretünk Magyarországról és a magyar választási rendszerről.

Jerzy Kwasniewski, a Liberty Coalition for a Free and Fair Election társelnöke. Fotó: Liberty Coalition for a Free and Fair Election

– Miért döntöttek a Liberty Coalition létrehozása mellett?

– Egy egyszeri kezdeményezésről van szó. Azt láttuk, hogy sok nemzetközi választási megfigyelői delegáció tendenciózus értékeléseket készít Magyarországról, például az EBESZ, vagy legutóbb az Európa Tanács tényfeltáró missziója. Ráadásul többünk is jelentkezett az EBESZ magyarországi missziójába, és hiába a több évtizedes szakmai, jogi, alapjogvédelmi tapasztalat, nem fogadták el a jelentkezésünket. Az EBESZ tevékenységét korábban is érték kritikák, de az elmúlt hetekben politikai oldalaktól függetlenül súlyos kétségek merültek fel a magyarországi missziójuk elfogultsága kapcsán. Ezért is tartottuk fontosnak, hogy létrehozzuk ezt a pártatlan választási megfigyelői missziót.