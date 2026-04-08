A választás tisztasága a tét: megszólalt a nemzetközi megfigyelő

Jerzy Kwasniewski, a Liberty Coalition for a Free and Fair Election társelnöke a vele készült interjúban a nemzetközi választási megfigyelők magyarországi jelenlétének okairól és szerepéről beszélt. Kifejette, hogy szervezetük egy pártatlan megfigyelői misszióként jött létre, válaszul a korábbi nemzetközi értékelésekkel kapcsolatos kritikákra, és részletesen ismertette a Magyarországon végzett munkájukat. Az interjúban kitért arra is, hogy a választási rendszer működését alapvetően stabilnak látják, ugyanakkor aggályokat fogalmazott meg a külföldi beavatkozás lehetőségével kapcsolatban.

2026. 04. 08. 17:23
– Miért érkeznek nemzetközi választási megfigyelők Magyarországra, mint a Liberty Coalition? Választási csalástól kell tartani?

– A választások nagyon fontosak egy ország életében, az emberek ezen keresztül gyakorolják a népszuverenitást. Gyakorlat, hogy nemzetközi megfigyelői missziók – nemzetközi szervezetek, független civil megfigyelők – érkeznek a különböző választásokra, hogy ezzel is garantálják választási szabályok érvényesülését, azt, hogy az urnák végeredménye valóban a választók akaratát fejezzék ki. Ezért alakult a Liberty Coalition is (megj.: Szabadság Koalíció a szabad és törvényes választásokért) közel száz megfigyelővel, központi szakértői csapattal és két társelnökkel. Európából, az amerikai kontinensről és még Afrikából is érkeztek velünk megfigyelők, többen nagynevű tudományos intézeteket, think-tankeket képviselnek, de vannak egyetemi tanárok és újságírók is. 

Többen már korábban is részt vettek választási megfigyelésben, jómagam pár kollégámmal együtt a négy évvel ezelőtti választást is megfigyeltük, így már van ismeretünk Magyarországról és a magyar választási rendszerről.

 

Jerzy Kwasniewski, a Liberty Coalition for a Free and Fair Election társelnöke. Fotó: Liberty Coalition for a Free and Fair Election

– Miért döntöttek a Liberty Coalition létrehozása mellett?

– Egy egyszeri kezdeményezésről van szó. Azt láttuk, hogy sok nemzetközi választási megfigyelői delegáció tendenciózus értékeléseket készít Magyarországról, például az EBESZ, vagy legutóbb az Európa Tanács tényfeltáró missziója. Ráadásul többünk is jelentkezett az EBESZ magyarországi missziójába, és hiába a több évtizedes szakmai, jogi, alapjogvédelmi tapasztalat, nem fogadták el a jelentkezésünket. Az EBESZ tevékenységét korábban is érték kritikák, de az elmúlt hetekben politikai oldalaktól függetlenül súlyos kétségek merültek fel a magyarországi missziójuk elfogultsága kapcsán. Ezért is tartottuk fontosnak, hogy létrehozzuk ezt a pártatlan választási megfigyelői missziót.

– Milyen munkát végez a Liberty Coalition Magyarországon?

– Követjük a nemzetközi választási megfigyelői sztenderdeket a munkánk során. Már egy ideje jelen vagyunk Magyarországon, tanulmányozzuk a jogszabályokat, azok érvényesülését, a választással kapcsolatos gyakorlatokat. Konzultációkat folytatunk a választási szervekkel, a főbb alkotmányos intézményekkel (Alkotmánybíróság, Kúria stb.), de sajtóorgánumokkal, gondolkodókkal, egyetemi emberekkel is egyeztetünk. 

Nemcsak a választási jogszabályok érdekelnek bennünket, hanem a választás teljes folyamatát vizsgáljuk, a média helyzetével és a civil szféra helyzetével együtt.

Találkozót kezdeményeztünk a főbb politikai pártokkal is, kormányoldalról és ellenzéki oldalról egyaránt. A lehető legtöbb szereplő meghallgatásával alakítjuk majd ki a választásról a véleményünket.

– Mik az első tapasztalatok, milyen választásra számíthatunk?

– Tényleges értékelést értelemszerűen a választásokat követően tudunk megfogalmazni. Amit elöljáróban látunk, az az, hogy van egy választási rendszer, amellyel már több választást rendben, demokratikus módon megrendeztek, és sem a választási rendszert, sem a választások eredményét, sem pedig a választási szervek munkáját érdemben senki nem kérdőjelezte meg korábban. Azt látjuk, hogy a választást lebonyolító szervek, munkatársak professzionálisan dolgoznak és készítik elő a választásokat, lelkiismeretesen készülnek április 12-re. A demokratikus választás feltételei tehát adottak. 

Nagyon aggódunk ugyanakkor a külföldi beavatkozás lehetősége miatt. Az ukrán részről tapasztalható nyomáshoz, beavatkozási kísérletekhez hasonlót nem nagyon láttunk még Európában.

Ezért is tájékozódunk különös figyelemmel ebben a témában.

