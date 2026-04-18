Vészforgatókönyv az asztalon: élelmiszerhiánytól tart a brit kormány

Az Egyesült Királyság hatóságai szerint a közel-keleti háború elhúzódása nyárra élelmiszerhiányt idézhet elő. A brit kormány hangsúlyozza, hogy ez nem előrejelzés, hanem vészforgatókönyv. Az ágazati szereplők inkább az árak emelkedésétől tartanak, mint a tényleges hiánytól. Szakértők szerint azonban a tartósan magas energia- és műtrágyaköltségek később komolyabb ellátási problémákhoz vezethetnek, ami az egész gazdaságot megrázhatja. A nemzetközi szervezetek sem derűlátók.

Magyar Nemzet
Forrás: BBC2026. 04. 18. 5:55
Az Egyesült Királyság hatóságai szerint a közel-keleti háború elhúzódása nyárra élelmiszerhiányt idézhet elő
Az Egyesült Királyságban a legrosszabb esetre készülnek a hatóságok. A kormánytisztviselők egy olyan vészforgatókönyvet vázoltak fel, amely szerint nyárra akár élelmiszerhiány is jelentkezhet. Az előrejelzések szerint különösen a csirke- és sertéshúsból lehet hiány, ha a közel-keleti konfliktus nem csillapodik – számolt be róla a BBC.

Üres polcok jöhetnek? – Nagy-Britannia vészforgatókönyvvel készül
Üres polcok jöhetnek? – Nagy-Britannia vészforgatókönyvvel készül. Fotó: AFP

Vészforgatókönyv az asztalon

Egy kormányzati forrás szerint azzal számolnak, hogy a Hormuzi-szoros zárva marad, és ez a szén-dioxid-ellátást is megzavarhatja.

A szén-dioxid (CO2) kulcsszerepet játszik az élelmiszeriparban, például az állatok levágásánál és a tartósítási folyamatokban.

A brit minisztérium szerint ez nem jóslat, hanem csak egy lehetséges forgatókönyv. 

Az Egyesült Államok és Izrael légicsapásai után Irán gyakorlatilag lezárta a kulcsfontosságú tengeri útvonalat. Ez azonnal megemelte az olaj- és gázszállítás költségeit, ami a benzin, a dízel és a műtrágya árának drasztikus növekedéséhez vezetett.

A brit ipar már elkezdte tesztelni az ilyen helyzetekre vonatkozó forgatókönyveket. Peter Kyle miniszter ugyanakkor azt mondta, hogy a szén-dioxid-hiány „jelenleg” nem jelent problémát. 

Az élelmiszeripar szereplői egyelőre inkább az árak emelkedésétől tartanak. 

Ken Murphy, a Tesco vezérigazgatója szerint a beszállítók nem jeleztek komoly ellátási gondokat. „Nagyon jó állapotban vagyunk” – mondta, ugyanakkor hozzátette: „nem tudjuk, hogyan fog kinézni, mert egyértelműen egy ingatag, kiszámíthatatlan helyzetről van szó”. A Brit Kiskereskedelmi Konzorcium is arra számít, hogy a közel-keleti feszültség tovább növeli az inflációs nyomást. A szóvivő szerint a szektor már most is jelentős költségnövekedéssel szembesül.

Más iparági szereplők is figyelmeztetnek

Az Élelmiszer- és Italszövetség decemberre 9 százalékos élelmiszer-inflációt vetít előre, míg a Mezőgazdasági Iparágak Szövetsége a műtrágya drágulása miatt aggódik. Jo Gilberton szerint ez már az őszi vetésekre is hatással lehet. 

Élelmiszerválság akkor jöhet, ha túl drága lesz a műtrágya és az üzemanyag

– mondta. 

A gazdák már rövid távon is áremelkedésre számítanak. A Gazdák Szövetsége szerint az uborka és a paradicsom ára hat héten belül nőhet, míg más termékeknél három-hat hónapos távon várható drágulás. A brit kormány közben igyekszik felkészülni. Ideiglenesen újraindították az Ensus bioetanol-üzemet, amely CO2-t is termel. Az üzem szerint biztosítani tudják az ország ellátását a közeljövőben.

A nemzetközi szervezetek sem derűlátóak

A Nemzetközi Valutaalap arra figyelmeztetett, hogy a háború akár globális recesszióhoz is vezethet, és a fejlett gazdaságok közül az Egyesült Királyság lehet az egyik leginkább érintett. Közben zajlanak az egyeztetések. Donald Trump szerint a tárgyalások újraindulhatnak, de Rachel Reeves brit pénzügyminiszter úgy látja, az Egyesült Államok „hibát” követett el, amikor felhagyott a diplomáciai megoldások keresésével.

Az amerikai elnök nemrég bejelentette, Irán megnyitotta a Hormuzi-szorost a tűzszünet hátralévő időtartamára.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu