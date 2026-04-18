Vészforgatókönyv az asztalon: élelmiszerhiánytól tart a brit kormány

Az Egyesült Királyságban a legrosszabb esetre készülnek a hatóságok. A kormánytisztviselők egy olyan vészforgatókönyvet vázoltak fel, amely szerint nyárra akár élelmiszerhiány is jelentkezhet. Az előrejelzések szerint különösen a csirke- és sertéshúsból lehet hiány, ha a közel-keleti konfliktus nem csillapodik – számolt be róla a BBC.

Vészforgatókönyv az asztalon

Egy kormányzati forrás szerint azzal számolnak, hogy a Hormuzi-szoros zárva marad, és ez a szén-dioxid-ellátást is megzavarhatja.

A szén-dioxid (CO2) kulcsszerepet játszik az élelmiszeriparban, például az állatok levágásánál és a tartósítási folyamatokban.

A brit minisztérium szerint ez nem jóslat, hanem csak egy lehetséges forgatókönyv.