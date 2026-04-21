Erre nem kellett sokat várni Magyar Péteréknek: Brüsszel bírósága elkaszálta a magyar gyermekvédelmi törvényt

Zelenszkij fordítva ül a lovon, az ukrán elnök beosztja, mely országok lehetnek az EU tagjai

Az ukrán elnök a United News televíziónak adott interjúban úgy nyilatkozott, mintha Európa jövőjének alakításában is irányt szabhatna, és kijelölte, szerinte mely országokkal válhatna erősebbé az Európai Unió. Zelenszkij sejtelmesen utalt arra is, hogy bizonyos uniós döntéshozók „helyes” lépései esetén Ukrajna csatlakozása megvalósulhat, miközben hangsúlyozta: Kijev már most is erősíti a blokk biztonságát.

Magyar Nemzet
2026. 04. 21. 12:50
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Forrás: AFP
Volodimir Zelenszkij a United News televíziónak adott interjúja során, egyszeriben Európa szakértővé avanzsált. Az ukrán elnök sokat sejtető kijelentéseket tett országa uniós csatlakozása kapcsán, majd bizonyos EU-képviselőket emlegetett, akik, ha megfelelően cselekszenek, akkor Ukrajna tervei megvalósulhatnak. Zelenszkij már odáig merészkedett, hogy meghatározza, kik legyenek a blokk tagjai.

Az ukrán elnök nyomatékosította, hogy továbbra is a blokkhoz való csatlakozás a fő céljuk. Hozzátette, hogy biztos benne, ha néhány EU-képviselő nem követ el hibákat, akkor a csatlakozás megvalósulhat.

Azzal érvelt, hogy országa már most erősíti az uniót biztonsági szempontból. Szerinte ez ma mindenki számára prioritás.

Zelenszkij véleménye szerint az Európai Unió egy jóval erősebb szövetséggé válhatna, ha olyan országok is a részét képeznék, mint Norvégia, Ukrajna, az Egyesült Királyság és Törökország.

Úgy fogalmazott, hogy ez a négy ország hiányzik jelenleg az Európai Unióból. Azzal próbált érvelni, hogy Törökország és Ukrajna együtt katonai értelemben felülmúlják Oroszország haderejét, beleértve a Fekete-tenger és a légtér feletti ellenőrzés kérdését is.

Hozzátette, tisztában van azzal, hogy Törökországgal kapcsolatban vannak vitás kérdések, az Egyesült Királyság pedig kilépett az Európai Unióból, míg Norvégia különböző együttműködési és gazdasági kapcsolatokat ápol az EU-val. 

Ennek ellenére továbbra is úgy véli, hogy e négy ország részvétele a világ legerősebb uniójává tenné az Európai Uniót, amely egyben a világ legjobb biztonsági rendszerével is rendelkezne. 

Végezetül hangsúlyozta, hogy nem alternatívát keresnek, hanem meggyőződése szerint ez a négy ország rendkívül erős, és jelentősen növelné az Európai Unió erejét, sőt önmagukban is egy nagyon erős szövetséget alkotnának.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelektörténelem

Vita a történelemmel és az ellenállás iránya – a háborúkról (1. rész)

Bayer Zsolt avatarja

A régi Benesnek a birodalmat kellett széthordania az Antant megbízásából, a mi Benesünknek a maradékot kell behordania a birodalomba Brüsszel és Berlin megbízásából.

