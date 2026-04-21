Zelenszkij fordítva ül a lovon, az ukrán elnök beosztja, mely országok lehetnek az EU tagjai

Az ukrán elnök nyomatékosította, hogy továbbra is a blokkhoz való csatlakozás a fő céljuk. Hozzátette, hogy biztos benne, ha néhány EU-képviselő nem követ el hibákat, akkor a csatlakozás megvalósulhat.

Azzal érvelt, hogy országa már most erősíti az uniót biztonsági szempontból. Szerinte ez ma mindenki számára prioritás.

We want to be in the European Union. And I am confident that if some representatives of the EU do not make mistakes, we will be there. We are already strengthening the EU, first and foremost from a security perspective. And today, security is a priority for everyone.



A union… pic.twitter.com/qRzV9ytySC — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 21, 2026

Zelenszkij véleménye szerint az Európai Unió egy jóval erősebb szövetséggé válhatna, ha olyan országok is a részét képeznék, mint Norvégia, Ukrajna, az Egyesült Királyság és Törökország.

Úgy fogalmazott, hogy ez a négy ország hiányzik jelenleg az Európai Unióból. Azzal próbált érvelni, hogy Törökország és Ukrajna együtt katonai értelemben felülmúlják Oroszország haderejét, beleértve a Fekete-tenger és a légtér feletti ellenőrzés kérdését is.