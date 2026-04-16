Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a hadköteles korú férfiak hazatéréséről szólva hangsúlyozta: ez a méltányosság és a jog betartásának kérdése. Kiemelte, hogy sokan ideiglenes távozás után tartósan külföldön maradtak, egy részük ráadásul az ukrán törvényeket megsértve hagyta el az országot. Az államfő szerint a fronton szolgáló katonák tehermentesítése érdekében minden hadra fogható állampolgárnak ki kell vennie a részét a felelősségből – számolt be róla a Pravda.
Zelenszkij: A külföldön élő ukrán férfiaknak haza kell térniük
Volodimir Zelenszkij szerint a külföldön tartózkodó, hadköteles korú ukrán férfiak hazatérése a méltányosság és a jog érvényesítésének kérdése. Az ukrán elnök a Friedrich Merz német kancellárral tartott közös berlini sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy sokan közülük jogsértő módon hagyták el az országot, és az illetékes hatóságoknak foglalkozniuk kell az ügyükkel. Kiemelte, hogy a fronton harcoló katonák rotációra szorulnak, ezért a felelősséget minden hadra fogható állampolgárnak viselnie kell.
Ami azokat a fiatalokat illeti, akik jelenleg nem Ukrajnában, hanem külföldön tartózkodnak: több csoportról beszélhetünk. Egyetértek önnel azokkal kapcsolatban, akik hadköteles korukban hagyták el Ukrajnát. Ideiglenesen távoztak, de végül évekig külföldön maradtak. Közülük sokan az ukrán törvények megsértésével hagyták el az országot. Ezzel a kérdéssel az illetékes hatóságoknak mindkét országban foglalkozniuk kell
– magyarázta Zelenszkij, aki szerint a hadköteles korú férfiak visszatérése Ukrajnába „a méltányosság és a törvény kérdése”. Hozzátette:
Fegyveres erőink természetesen szeretnék, ha visszatérnének. Mert ez a méltányosság kérdése. Vannak embereink, katonáink a frontvonalon, akiknek rotációra van szükségük. Ezek az ukrán katonák olyan erősek, mint a vas, de legyünk őszinték: családjuk van; az otthonukat védik, és ennél is többet – az egész államot. De ezt a felelősséget minden olyan személynek viselnie kell, aki Ukrajna állampolgára, és képes erre. Ez alkotmányos kötelezettség, és a hadköteles korhoz is kapcsolódik.
Március 25-én Ukrajna védelmi minisztere, Mihajlo Fedorov közölte, hogy a védelmi minisztérium egyik csapata a mozgósítási folyamat módosításán, az engedély nélküli távolléttel kapcsolatos döntéseken, valamint a rohamcsapatok és a gyalogság szolgálati idejére és pénzügyi támogatására vonatkozó konkrét megközelítéseken dolgozik. Ugyanakkor a minisztérium hangsúlyozta, hogy nem igazak azok a hírek, amelyek szerint a mozgósítási folyamat április 1-jétől új adminisztratív szakaszba lépne.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)
