Zelenszkij nagyobb nyomást sürget Oroszországgal szemben a pusztító támadások után

Az ukrán elnök tájékoztatása szerint legalább száz ember megsérült, és halálos áldozatok is vannak, köztük egy gyermek. A legsúlyosabb károkat Kijevben jelentették, ahol több kerület is érintett volt.

Nemzetközi segítséget kérnek

Zelenszkij hangsúlyozta: Oroszország a háború folytatására játszik, ezért szerinte a válasznak az életek védelméről és a béke érdekében gyakorolt nagyobb nyomásról kell szólnia.

Köszönetet mondott több európai országnak – köztük Németországnak, Norvégiának és Olaszországnak – az ukrán légvédelem megerősítésére irányuló megállapodásokért. Emellett Hollandia is további szállításokról egyeztet Kijevvel.

Ukrán katonák egy Patriot légvédelmi rendszer mellett (Fotó: AFP/Sergei Supinsky)

Az ukrán vezetés a már megígért fegyverrendszerek – köztük a Patriot légvédelmi rendszer rakétáinak – mielőbbi leszállítását sürgeti.

Zelenszkij egyértelművé tette: szerinte Oroszországgal szemben nem enyhítésre, hanem további szankciókra és nemzetközi nyomásgyakorlásra van szükség.