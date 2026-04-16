Zelenszkijtorosz támadásUkrajnalégvédelem

Zelenszkij nagyobb nyomást sürget Oroszországgal szemben a pusztító támadások után

Volodimir Zelenszkij fokozott nemzetközi fellépést sürgetett Oroszországgal szemben, miután az ukrán beszámolók szerint nagyszabású drón- és rakétatámadás érte az ország több városát.

Magyar Nemzet
Forrás: Kyiv Post2026. 04. 16. 15:33
Az orosz rakétatámadás után tűzoltók oltják a tüzet Forrás: Telegram/Volodimir Zelenszkij
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közlése szerint az éjszaka folyamán csaknem 700 drónt, valamint 19 ballisztikus és cirkálórakétát indítottak, amelyek fő célpontja Kijev volt. A támadások több nagyvárost is érintettek, köztük Odessza és Dnyipro térségét, számolt be róla a Kyiv Post.

Zelenszkij
Brutális orosz támadás érte Ukrajnát (Forrás: Telegram/Volodimir Zelenszkij)

Jelentős károk és áldozatok

A hatóságok szerint a légvédelem a támadóeszközök jelentős részét elfogta, ugyanakkor nem mindet sikerült megsemmisíteni. A becsapódások lakóépületekben és infrastruktúrában is károkat okoztak.

Az ukrán elnök tájékoztatása szerint legalább száz ember megsérült, és halálos áldozatok is vannak, köztük egy gyermek. A legsúlyosabb károkat Kijevben jelentették, ahol több kerület is érintett volt.

Nemzetközi segítséget kérnek

Zelenszkij hangsúlyozta: Oroszország a háború folytatására játszik, ezért szerinte a válasznak az életek védelméről és a béke érdekében gyakorolt nagyobb nyomásról kell szólnia.

Köszönetet mondott több európai országnak – köztük Németországnak, Norvégiának és Olaszországnak – az ukrán légvédelem megerősítésére irányuló megállapodásokért. Emellett Hollandia is további szállításokról egyeztet Kijevvel.

Ukrán katonák egy Patriot légvédelmi rendszer mellett (Fotó: AFP/Sergei Supinsky)

Az ukrán vezetés a már megígért fegyverrendszerek – köztük a Patriot légvédelmi rendszer rakétáinak – mielőbbi leszállítását sürgeti.

Zelenszkij egyértelművé tette: szerinte Oroszországgal szemben nem enyhítésre, hanem további szankciókra és nemzetközi nyomásgyakorlásra van szükség.

Borítókép: Az orosz rakétatámadás után tűzoltók oltják a tüzet (Telegram/Volodimir Zelenszkij) 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

ifj. Lomnici Zoltán
idezojelekMagyar Péter

El a kezekkel a közjogi méltóságoktól!

ifj. Lomnici Zoltán avatarja

Rendkívül kockázatos Magyar Péter azon szándéka, hogy a köztársasági elnököt mandátumának letelte előtt elmozdítsa.

