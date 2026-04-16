Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közlése szerint az éjszaka folyamán csaknem 700 drónt, valamint 19 ballisztikus és cirkálórakétát indítottak, amelyek fő célpontja Kijev volt. A támadások több nagyvárost is érintettek, köztük Odessza és Dnyipro térségét, számolt be róla a Kyiv Post.
Zelenszkij nagyobb nyomást sürget Oroszországgal szemben a pusztító támadások után
Volodimir Zelenszkij fokozott nemzetközi fellépést sürgetett Oroszországgal szemben, miután az ukrán beszámolók szerint nagyszabású drón- és rakétatámadás érte az ország több városát.
Jelentős károk és áldozatok
A hatóságok szerint a légvédelem a támadóeszközök jelentős részét elfogta, ugyanakkor nem mindet sikerült megsemmisíteni. A becsapódások lakóépületekben és infrastruktúrában is károkat okoztak.
További Külföld híreink
Az ukrán elnök tájékoztatása szerint legalább száz ember megsérült, és halálos áldozatok is vannak, köztük egy gyermek. A legsúlyosabb károkat Kijevben jelentették, ahol több kerület is érintett volt.
Nemzetközi segítséget kérnek
Zelenszkij hangsúlyozta: Oroszország a háború folytatására játszik, ezért szerinte a válasznak az életek védelméről és a béke érdekében gyakorolt nagyobb nyomásról kell szólnia.
Köszönetet mondott több európai országnak – köztük Németországnak, Norvégiának és Olaszországnak – az ukrán légvédelem megerősítésére irányuló megállapodásokért. Emellett Hollandia is további szállításokról egyeztet Kijevvel.
Az ukrán vezetés a már megígért fegyverrendszerek – köztük a Patriot légvédelmi rendszer rakétáinak – mielőbbi leszállítását sürgeti.
Zelenszkij egyértelművé tette: szerinte Oroszországgal szemben nem enyhítésre, hanem további szankciókra és nemzetközi nyomásgyakorlásra van szükség.
További Külföld híreink
Borítókép: Az orosz rakétatámadás után tűzoltók oltják a tüzet (Telegram/Volodimir Zelenszkij)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!