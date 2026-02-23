ukránZelenszkijlégvédelemorosz-ukrán háború

Kimerülhetnek a készletek: tavaszig sem biztosított az ukrán légvédelem

Bár újabb szállítmányok érkeztek külföldről, az ukrán légvédelem helyzete továbbra sem megnyugtató. Egy kijevi elemző szerint a jelenlegi készletek valószínűleg nem biztosítanak stabil védelmet a tél végéig.

Magyar Nemzet
2026. 02. 23. 18:23
Illusztráció: Rakétarendszer Forrás: AFP
Az ukrán légvédelem helyzete egy kicsit javult, mert újabb rakéták érkeztek külföldről. Ez azonban nem jelenti azt, hogy hosszú távon is biztosított lenne az ország védelme. A jelenlegi készletek „a tél végéig valószínűleg nem lesznek elegendőek a stabil védelemhez”, ezért Kijev új módszerekkel próbálkozik, hogy kevesebb drága elfogórakétát kelljen kilőni az ellenséges célpontokra – erről beszélt egy elemző az Ukrán Rádióban, írja az Origo a ZN-re hivatkozva. 

Ukrán katonák lőnek egy MRLS BM-21 „Grad” rakétával az orosz állások felé – képünk illusztráció
Ukrán katonák lőnek egy MRLS BM-21 „Grad” rakétával az orosz állások felé – képünk illusztráció Fotó: OLEG PETRASIUK / 24th Mechanized Brigade of Ukrai

Kérdéses, hogy tavaszig elegendőek lesznek-e a légvédelmi rakéták Ukrajnának

Dmitro Zsmailo, az Ukrán Biztonsági és Együttműködési Központ (USCC) ügyvezető igazgatója a légvédelem jelenlegi állapotát értékelve arról beszélt, hogy bár Ukrajna rendelkezik bizonyos rakétatartalékokkal – elsősorban a Buk légvédelmi rendszerekhez –, ezek mennyisége korántsem tekinthető jelentősnek. Véleménye szerint a szállítások továbbra sem zökkenőmentesek.

Megkaptunk egy bizonyos adagot, de a logisztikai görbe nagymértékben ingadozik. Gyakran befolyásolják külső tényezők, beleértve a nemzetközi tárgyalásokat is, amikor a partnerek késleltetik a segélyek eljuttatását

– mondta. Hozzátette: a katonai támogatás nem kizárólag technikai kérdés, hanem politikai körülményektől is függ. Zsmailo szerint a helyzet ugyan javult az elmúlt hetekben, de továbbra sem megnyugtató.

„Van elég rakétánk? Nincs. Van elég rakétánk a tél végéig? Ez egy nyitott kérdés. De a helyzet mindenképpen jobb, mint néhány héttel ezelőtt” – fogalmazott.

Közben az Ukrán Védelmi Erők igyekeznek visszafogni a drága elfogórakéták felhasználását. A beszámolók alapján a „Shaheed” drónok ellen már költséghatékonyabb megoldásokat is alkalmaznak, például elfogó drónokat vetnek be. 

Emellett zajlik a légvédelmi rendszerek korszerűsítése, és lézerfegyverek bevezetésén is dolgoznak annak érdekében, hogy hatékonyabban tudjanak fellépni az orosz támadásokkal szemben.

A várakozások szerint a Patriot rendszerekhez kapcsolódó, ballisztikus rakéták elfogására alkalmas PAC–3 rakéták is érkezhetnek.

Ugyanakkor a NATO egyes tisztviselői azt állítják, hogy a Patriot rakéták szállítása a PURL program keretében késedelem nélkül zajlott. A kép tehát összetett: miközben az ellátás javult a korábbi hetekhez képest, az ukrán fél maga is elismeri, hogy a készletek továbbra is szűkösek.

Borítókép (illusztráció): Rakétarendszer  (Fotó: AFP)

Fontos híreink

