Kimerülhetnek a készletek: tavaszig sem biztosított az ukrán légvédelem

Az ukrán légvédelem helyzete egy kicsit javult, mert újabb rakéták érkeztek külföldről. Ez azonban nem jelenti azt, hogy hosszú távon is biztosított lenne az ország védelme. A jelenlegi készletek „a tél végéig valószínűleg nem lesznek elegendőek a stabil védelemhez”, ezért Kijev új módszerekkel próbálkozik, hogy kevesebb drága elfogórakétát kelljen kilőni az ellenséges célpontokra – erről beszélt egy elemző az Ukrán Rádióban, írja az Origo a ZN-re hivatkozva.

Ukrán katonák lőnek egy MRLS BM-21 „Grad” rakétával az orosz állások felé – képünk illusztráció Fotó: OLEG PETRASIUK / 24th Mechanized Brigade of Ukrai

Kérdéses, hogy tavaszig elegendőek lesznek-e a légvédelmi rakéták Ukrajnának

Dmitro Zsmailo, az Ukrán Biztonsági és Együttműködési Központ (USCC) ügyvezető igazgatója a légvédelem jelenlegi állapotát értékelve arról beszélt, hogy bár Ukrajna rendelkezik bizonyos rakétatartalékokkal – elsősorban a Buk légvédelmi rendszerekhez –, ezek mennyisége korántsem tekinthető jelentősnek. Véleménye szerint a szállítások továbbra sem zökkenőmentesek.

Megkaptunk egy bizonyos adagot, de a logisztikai görbe nagymértékben ingadozik. Gyakran befolyásolják külső tényezők, beleértve a nemzetközi tárgyalásokat is, amikor a partnerek késleltetik a segélyek eljuttatását

– mondta. Hozzátette: a katonai támogatás nem kizárólag technikai kérdés, hanem politikai körülményektől is függ. Zsmailo szerint a helyzet ugyan javult az elmúlt hetekben, de továbbra sem megnyugtató.