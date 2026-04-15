Családok haltak meg Dnyipróban a súlyos orosz támadás után + videó

Helyi idő szerint 13.56-kor a Dnyipropetrovszki terület kormányzója, Olekszandr Hanzsa közölte, hogy 21 sérültet kórházba szállítottak, közülük tízen súlyos állapotban vannak. Mintegy egy órával később arról számolt be, hogy egy 40 éves férfi meghalt, így az áldozatok száma ötre emelkedett.

A korábbi beszámolók szerint a sérültek száma a nap folyamán folyamatosan nőtt; a támadás idején utcán tartózkodó, illetve járművekben ülő emberek is megsérültek.

A csapás polgári infrastruktúrában és több járműben is károkat okozott. Egy közeli benzinkút is találatot kapott, a helyszínen tűz keletkezett – közölték a mentőszolgálatok – írja a The Kyiv Independent.