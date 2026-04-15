orosz–ukrán háborúDnyiprotámadás

Családok haltak meg Dnyipróban a súlyos orosz támadás után + videó

A húsvéti tűzszünet emléke gyorsan szertefoszlott Dnyipróban: egy orosz rakétacsapás öt ember életét követelte, legalább huszonheten megsérültek, miközben a támadás a város civil területeit is súlyosan érintette.

Magyar Nemzet
2026. 04. 15. 10:00
Lakosok sétálnak el egy dróntámadás által megrongált lakóépület mellett az ukrajnai Szumiban (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A városban robbanás történt, miközben Ukrajna légereje arról adott ki figyelmeztetést, hogy egy rakéta tart Dnyipró irányába – számolt be az Origo.

Egy orosz támadás öt ember életét követelte, legalább huszonheten megsérültek (Fotó: AFP)
Helyi idő szerint 13.56-kor a Dnyipropetrovszki terület kormányzója, Olekszandr Hanzsa közölte, hogy 21 sérültet kórházba szállítottak, közülük tízen súlyos állapotban vannak. Mintegy egy órával később arról számolt be, hogy egy 40 éves férfi meghalt, így az áldozatok száma ötre emelkedett.

A korábbi beszámolók szerint a sérültek száma a nap folyamán folyamatosan nőtt; a támadás idején utcán tartózkodó, illetve járművekben ülő emberek is megsérültek.

A csapás polgári infrastruktúrában és több járműben is károkat okozott. Egy közeli benzinkút is találatot kapott, a helyszínen tűz keletkezett – közölték a mentőszolgálatok – írja a The Kyiv Independent.

Az első rakétacsapást követően Oroszország április 15-re virradó éjszaka további drónokat indított a város irányába.

Ezek a támadások jelentős károkat okoztak egy közigazgatási épületben, valamint egy újonnan épült, kilencemeletes lakóházban. A legutóbbi támadás további három sérültet követelt, egy 29 éves nőt kórházba szállítottak – mondta Hanzsa. 

A csapás nem sokkal azután történt, hogy lejárt az ideiglenes húsvéti tűzszünet, amelyet Vlagyimir Putyin hirdetett meg. Putyin április 9-én jelentette be a fegyvernyugvást, miután korábban elutasította Ukrajna hasonló kezdeményezését.

Az ukrán vezérkar közlése szerint a tűzszünetet az orosz erők 32 óra alatt 10 721 alkalommal megsértették.

Borítókép: Orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
