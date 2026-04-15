A városban robbanás történt, miközben Ukrajna légereje arról adott ki figyelmeztetést, hogy egy rakéta tart Dnyipró irányába – számolt be az Origo.
Családok haltak meg Dnyipróban a súlyos orosz támadás után + videó
A húsvéti tűzszünet emléke gyorsan szertefoszlott Dnyipróban: egy orosz rakétacsapás öt ember életét követelte, legalább huszonheten megsérültek, miközben a támadás a város civil területeit is súlyosan érintette.
Helyi idő szerint 13.56-kor a Dnyipropetrovszki terület kormányzója, Olekszandr Hanzsa közölte, hogy 21 sérültet kórházba szállítottak, közülük tízen súlyos állapotban vannak. Mintegy egy órával később arról számolt be, hogy egy 40 éves férfi meghalt, így az áldozatok száma ötre emelkedett.
A korábbi beszámolók szerint a sérültek száma a nap folyamán folyamatosan nőtt; a támadás idején utcán tartózkodó, illetve járművekben ülő emberek is megsérültek.
A csapás polgári infrastruktúrában és több járműben is károkat okozott. Egy közeli benzinkút is találatot kapott, a helyszínen tűz keletkezett – közölték a mentőszolgálatok – írja a The Kyiv Independent.
További Külföld híreink
Az első rakétacsapást követően Oroszország április 15-re virradó éjszaka további drónokat indított a város irányába.
Ezek a támadások jelentős károkat okoztak egy közigazgatási épületben, valamint egy újonnan épült, kilencemeletes lakóházban. A legutóbbi támadás további három sérültet követelt, egy 29 éves nőt kórházba szállítottak – mondta Hanzsa.
A csapás nem sokkal azután történt, hogy lejárt az ideiglenes húsvéti tűzszünet, amelyet Vlagyimir Putyin hirdetett meg. Putyin április 9-én jelentette be a fegyvernyugvást, miután korábban elutasította Ukrajna hasonló kezdeményezését.
További Külföld híreink
Az ukrán vezérkar közlése szerint a tűzszünetet az orosz erők 32 óra alatt 10 721 alkalommal megsértették.
Borítókép: Orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!