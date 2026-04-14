Aki nem rendelkezik halasztással, mentességgel vagy súlyos egészségügyi problémával, az nem tudja otthon kivárni a háború végét – mondta a katonatiszt. Hozzátette, azonban sok férfi, aki megpróbálja elkerülni a mozgósítást, eltúlozza a kockázatokat, és félelemből cselekszik, mert nincs tisztában a tényleges eljárással. Elmondta: a toborzóközpontba kerülők katonai orvosi vizsgálaton esnek át, és ha súlyos egészségügyi problémájuk van, nem tartják vissza őket – visszakapják a holmijukat, és szabadon távozhatnak.
A háború kegyetlen üzenete: senki sem bújhat el a mozgósítás elől
Nincs menekvés a mozgósítás elől: aki alkalmas a szolgálatra, azt a háború előbb-utóbb utoléri. Egy ukrán katonatiszt egy podcastban beszélt arról, mire számíthatnak azok, akik megpróbálják elkerülni a bevonulást, és milyen valóság vár rájuk a rendszerben.
A katonatiszt hozzátette, hogy személyesen is számos ilyen esettel találkozott a területi toborzóközpontokkal való kapcsolattartás során. Ugyanakkor egy másik jelenségre is felhívta a figyelmet: egyes férfiak pánikszerű reakcióira, akik annyira félnek, hogy viselkedésük szerinte már megalázónak hat – írja a Znaj.ua
A harcos hangsúlyozta, hogy a toborzóközpontok munkatársaival kapcsolatos vélekedések gyakran tévhiteken alapulnak. Állítása szerint többségük a hivatalos feladatait végzi, meghatározott tervek alapján dolgozik, és nem egyéni indíttatásból vagy agresszióból cselekszik.
Kiemelte: egy teljes körű háború körülményei között a mozgósítás nem kerülhető el, minden állampolgárnak ki kell vennie a részét a szolgálatból.
Szívesen megtanítok mindent, ami szükséges, mert mindenki harcolni fog. Senki sem tud elbújni a háború elől
– mondta a katona.
Az egyetlen kivételt azok jelentik, akik hivatalos mentességgel vagy halasztással rendelkeznek, és – mint fogalmazott – ők a saját területükön járulnak hozzá az állam működéséhez.
A katona azt is javasolta, hogy az érintettek ne várják meg, amíg rákényszerülnek a döntésre, hanem maguk válasszanak szolgálati egységet.
Szerinte így jobban kihasználhatják képességeiket, és hatékonyabban vehetnek részt az ország védelmében.
Borítókép: Orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)
