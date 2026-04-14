orosz–ukrán háborúUkrajnamozgósítás

A háború kegyetlen üzenete: senki sem bújhat el a mozgósítás elől

Nincs menekvés a mozgósítás elől: aki alkalmas a szolgálatra, azt a háború előbb-utóbb utoléri. Egy ukrán katonatiszt egy podcastban beszélt arról, mire számíthatnak azok, akik megpróbálják elkerülni a bevonulást, és milyen valóság vár rájuk a rendszerben.

Magyar Nemzet
2026. 04. 14. 11:51
Orosz–ukrán háború (Fotó: AFP) Fotó: JOSE COLON Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Aki nem rendelkezik halasztással, mentességgel vagy súlyos egészségügyi problémával, az nem tudja otthon kivárni a háború végét – mondta a katonatiszt. Hozzátette, azonban sok férfi, aki megpróbálja elkerülni a mozgósítást, eltúlozza a kockázatokat, és félelemből cselekszik, mert nincs tisztában a tényleges eljárással. Elmondta: a toborzóközpontba kerülők katonai orvosi vizsgálaton esnek át, és ha súlyos egészségügyi problémájuk van, nem tartják vissza őket – visszakapják a holmijukat, és szabadon távozhatnak.

Egy ukrán katonatiszt szerint nincs kibúvó a mozgósítás alól (Fotó: AFP)
A katonatiszt hozzátette, hogy személyesen is számos ilyen esettel találkozott a területi toborzóközpontokkal való kapcsolattartás során. Ugyanakkor egy másik jelenségre is felhívta a figyelmet: egyes férfiak pánikszerű reakcióira, akik annyira félnek, hogy viselkedésük szerinte már megalázónak hat – írja a Znaj.ua

A harcos hangsúlyozta, hogy a toborzóközpontok munkatársaival kapcsolatos vélekedések gyakran tévhiteken alapulnak. Állítása szerint többségük a hivatalos feladatait végzi, meghatározott tervek alapján dolgozik, és nem egyéni indíttatásból vagy agresszióból cselekszik.

Kiemelte: egy teljes körű háború körülményei között a mozgósítás nem kerülhető el, minden állampolgárnak ki kell vennie a részét a szolgálatból.

Szívesen megtanítok mindent, ami szükséges, mert mindenki harcolni fog. Senki sem tud elbújni a háború elől

– mondta a katona.

Az egyetlen kivételt azok jelentik, akik hivatalos mentességgel vagy halasztással rendelkeznek, és – mint fogalmazott – ők a saját területükön járulnak hozzá az állam működéséhez.

A katona azt is javasolta, hogy az érintettek ne várják meg, amíg rákényszerülnek a döntésre, hanem maguk válasszanak szolgálati egységet.

 Szerinte így jobban kihasználhatják képességeiket, és hatékonyabban vehetnek részt az ország védelmében.

Borítókép: Orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekorbán viktor

Megbukott a baloldal egyik legnagyobb kamuja, kiderült az igazság

Csépányi Balázs avatarja

Ennyit erről.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
