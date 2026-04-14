A háború kegyetlen üzenete: senki sem bújhat el a mozgósítás elől

A katonatiszt hozzátette, hogy személyesen is számos ilyen esettel találkozott a területi toborzóközpontokkal való kapcsolattartás során. Ugyanakkor egy másik jelenségre is felhívta a figyelmet: egyes férfiak pánikszerű reakcióira, akik annyira félnek, hogy viselkedésük szerinte már megalázónak hat – írja a Znaj.ua

A harcos hangsúlyozta, hogy a toborzóközpontok munkatársaival kapcsolatos vélekedések gyakran tévhiteken alapulnak. Állítása szerint többségük a hivatalos feladatait végzi, meghatározott tervek alapján dolgozik, és nem egyéni indíttatásból vagy agresszióból cselekszik.

Kiemelte: egy teljes körű háború körülményei között a mozgósítás nem kerülhető el, minden állampolgárnak ki kell vennie a részét a szolgálatból.

Szívesen megtanítok mindent, ami szükséges, mert mindenki harcolni fog. Senki sem tud elbújni a háború elől

– mondta a katona.