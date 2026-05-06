A bővítés az egyik legnagyobb európai természetvédelmi intézkedésnek számít a tengerparti területek kereskedelmi használatának korlátozásában. A cél az, hogy megőrizzék azokat a partszakaszokat, amelyekre az elmúlt években a tömegturizmus egyre nagyobb nyomást helyezett.
Hol nyaralunk Görögországban 2026-tól? Ez a szigorú szabály mindent megváltoztat!
Már sosem lesz olyan a görög nyaralás, mint eddig? A magyar turisták egyik kedvenc úti célján mostantól számos helyen tilos lesz a napágy, a napernyő, a beach bár, a hangos zene és még a szervezett strandprogramok is. Görögország drasztikus szigorításokat vezet be a legszebb tengerpartokon, ami alapjaiban írhatja át a nyaralásról megszokott élményt. A hatóságok szerint a túlzott turizmus miatt nincs más megoldás: a világhírű strandokat szigorú természetvédelmi szabályok alá vonják, hogy megmentsék azokat a további túlterheléstől.
Szigorúbb szabályok a strandokon
Az új szabályok szerint a kijelölt strandokon nem lehet napágyakat, napernyőket és hangszórókat használni.
A korlátozások több olyan tevékenységet is érintenek, amelyek a legnépszerűbb üdülőhelyeken eddig megszokottnak számítottak.
Betiltják a szervezett sportprogramokat, a beach bárokat és a legtöbb kereskedelmi tevékenységet. A szállodák emellett többé nem foglalhatnak le partszakaszokat kizárólag a saját vendégeik számára. Egyes strandokon a korábban üzleti célokra használt területeket teljes egészében újra megnyithatják a nagyközönség előtt.
A hatóságok az építkezéseket és a közlekedést is korlátozzák.
Nem lehet burkolt sétányokat, támfalakat és betonmólókat építeni, a járművek pedig nem hajthatnak rá a homokos partszakaszokra. Tilos lesz a tíz főnél nagyobb rendezvények megtartása, és minden hangosított zene használatát is megtiltják.
A görög környezetvédelmi minisztérium szerint a szabályozás célja, hogy hatékony védelmet biztosítson azoknak a strandoknak, amelyek kiemelkedő tájképi, geomorfológiai vagy ökológiai értékkel rendelkeznek, valamint hogy megőrizzék az ott található élőhelyeket és fajokat.
Görögországban évről évre nő a turisták száma, miközben több szigeten a helyi infrastruktúra már nehezen bírja a terhelést.
A Jón-tengeren fekvő Zakynthos szigetét gyakran említik a túlzott turizmus egyik legsúlyosabb példájaként. A látogatók száma az elmúlt években messze meghaladta a helyi lakosság létszámát, miközben évente több millió vendégéjszakát regisztráltak a viszonylag kis népességű szigeten.
Más népszerű úti célokon, például Mykonoson és Santorinin már korábban szezonális díjat vezettek be a tengerjáró hajóval érkező turisták számára, hogy csökkentsék a zsúfoltságot.
A görög kormány szerint a mostani korlátozások egy hosszabb távú stratégia részei, amely egyszerre szolgálja a part menti ökoszisztémák védelmét és a turizmus fenntarthatóságát.
A fokozottan védett strandok között eldugott partszakaszok és világhírű helyek is szerepelnek, például Balos Beach, Elafonisi Beach és Falassarna Beach. A listán több strand található Naxos, Rodosz, Korfu és Lefkada szigetein is.
Borítókép: Kréta szigete (Fotó: AFP)
