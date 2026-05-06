görögstrandturizmus

Hol nyaralunk Görögországban 2026-tól? Ez a szigorú szabály mindent megváltoztat!

Már sosem lesz olyan a görög nyaralás, mint eddig? A magyar turisták egyik kedvenc úti célján mostantól számos helyen tilos lesz a napágy, a napernyő, a beach bár, a hangos zene és még a szervezett strandprogramok is. Görögország drasztikus szigorításokat vezet be a legszebb tengerpartokon, ami alapjaiban írhatja át a nyaralásról megszokott élményt. A hatóságok szerint a túlzott turizmus miatt nincs más megoldás: a világhírű strandokat szigorú természetvédelmi szabályok alá vonják, hogy megmentsék azokat a további túlterheléstől.

Magyar Nemzet
2026. 05. 06. 8:56
Kréta szigete Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A bővítés az egyik legnagyobb európai természetvédelmi intézkedésnek számít a tengerparti területek kereskedelmi használatának korlátozásában. A cél az, hogy megőrizzék azokat a partszakaszokat, amelyekre az elmúlt években a tömegturizmus egyre nagyobb nyomást helyezett.


Szigorúbb szabályok a strandokon

Az új szabályok szerint a kijelölt strandokon nem lehet napágyakat, napernyőket és hangszórókat használni.

A korlátozások több olyan tevékenységet is érintenek, amelyek a legnépszerűbb üdülőhelyeken eddig megszokottnak számítottak.

Betiltják a szervezett sportprogramokat, a beach bárokat és a legtöbb kereskedelmi tevékenységet. A szállodák emellett többé nem foglalhatnak le partszakaszokat kizárólag a saját vendégeik számára. Egyes strandokon a korábban üzleti célokra használt területeket teljes egészében újra megnyithatják a nagyközönség előtt.

A hatóságok az építkezéseket és a közlekedést is korlátozzák.

Nem lehet burkolt sétányokat, támfalakat és betonmólókat építeni, a járművek pedig nem hajthatnak rá a homokos partszakaszokra. Tilos lesz a tíz főnél nagyobb rendezvények megtartása, és minden hangosított zene használatát is megtiltják.


A görög környezetvédelmi minisztérium szerint a szabályozás célja, hogy hatékony védelmet biztosítson azoknak a strandoknak, amelyek kiemelkedő tájképi, geomorfológiai vagy ökológiai értékkel rendelkeznek, valamint hogy megőrizzék az ott található élőhelyeket és fajokat.

Görögországban évről évre nő a turisták száma, miközben több szigeten a helyi infrastruktúra már nehezen bírja a terhelést.

A Jón-tengeren fekvő Zakynthos szigetét gyakran említik a túlzott turizmus egyik legsúlyosabb példájaként. A látogatók száma az elmúlt években messze meghaladta a helyi lakosság létszámát, miközben évente több millió vendégéjszakát regisztráltak a viszonylag kis népességű szigeten.

Más népszerű úti célokon, például Mykonoson és Santorinin már korábban szezonális díjat vezettek be a tengerjáró hajóval érkező turisták számára, hogy csökkentsék a zsúfoltságot.

A görög kormány szerint a mostani korlátozások egy hosszabb távú stratégia részei, amely egyszerre szolgálja a part menti ökoszisztémák védelmét és a turizmus fenntarthatóságát.
A fokozottan védett strandok között eldugott partszakaszok és világhírű helyek is szerepelnek, például Balos Beach, Elafonisi Beach és Falassarna Beach. A listán több strand található Naxos, Rodosz, Korfu és Lefkada szigetein is.

Borítókép: Kréta szigete (Fotó: AFP)
 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekkáosz

A káosz küszöbén

Kondor Katalin avatarja

Az EU ma nem jelent mást, mint háborút saját lakosai ellen.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu