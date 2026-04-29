Gőzerővel folyik az előkészület a nyárra – ekkor nyithatnak a hazai strandok idén

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. közleménye szerint a köztudatban ma is az él, hogy a strandokon május 1-jén kezdődik a szezon. A tapasztalatok szerint azonban a fürdővendégek megvárják az igazi kánikulát, ami manapság 30 fok feletti hőmérsékletet jelent. Ezért ma már inkább az időjárástól és az ebből adódóan várható vendégforgalomtól függ, mikor kezdődik a strandszezon.
Mondhatni hagyományosan az iskolaév vége jelenti a nyár igazi kezdetét a strandokon országosan is
– tették hozzá.
Elsőként az egész évben üzemelő fürdők kültéri medencéi, strandterületei lesznek használhatók.
- Április van, de a Paskál fürdőben már lekerült a sátor az úszómedencéről, a Palatinuson a télen is üzemelő medencék mellett pedig a Margaréta medencét is birtokba vehetik a vendégek.
- Május közepétől szintén a Palatinuson lesz elérhető az élmény- és a gyerekmedence, majd még május végén a többi medence is Csillaghegytől Pesterzsébetig,
- június közepéig pedig a hullámmedencéket és a csúszdákat is beüzemelik. Ekkor nyitnak a társaság csak nyáron működő strandjai: a Római és a Pünkösdfürdői.
Június 20-án pedig megtartják immár hagyományos strandszezonnyitó partijukat – ezúttal Csillaghegyen –számoltak be.
Ilyen árakkal találkozhatunk a budapesti strandokon
A fővárosi fürdőkben a belépők ára – a költségek emelkedését is követve – átlagosan 5–8 százalékkal emelkedett 2026 elején, hasonló a helyzet a kizárólag nyáron üzemelő strandokkal is, melyeken a szezonnyitástól lesznek érvényesek az idei árak.
A strandfürdőkben változó mértékű, 10–35 százalékos gyermek, nyugdíjas, diák és családi árkedvezményeket is biztosítanak. A négyfős családi jeggyel egy gyermek számára így a belépés ingyenes.
A hazai vendégeiknek érdemes igénybe venni a különböző kedvezményes lehetőségeket, fürdőbérletet, családi belépőt, gyermek-, diák és nyugdíjas jegyet, Zsigmondy-klubkártyát. Kiemelkedő kedvezményeket biztosítanak a Budapest Spa-s bérletek is, amellyel egy alkalommal már 1000-1300 forintos áron is lehet fürdőzni, ráadásul bérlettípustól függően több fürdőbe is lehet vele járni.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!