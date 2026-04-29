fürdőszezontárakBGYHstrandszezon

Gőzerővel folyik az előkészület a nyárra – ekkor nyithatnak a hazai strandok idén

Teljes fordulaton pörög a strandszezon előkészítése, országszerte karbantartások és fejlesztések zajlanak a fürdőkben. Az igazi strandszezon az iskolai szünet kezdetével, június közepén indulhat el igazán. A fővárosi fürdőkben öt–nyolc százalékos, országosan átlagosan 10-15 százalékos jegyáremelést jeleznek a szolgáltatók.

Munkatársunktól
2026. 04. 29. 13:32
Illusztráció Fotó: Bencsik Ádám
A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. közleménye szerint a köztudatban ma is az él, hogy a strandokon május 1-jén kezdődik a szezon. A tapasztalatok szerint azonban a fürdővendégek megvárják az igazi kánikulát, ami manapság 30 fok feletti hőmérsékletet jelent. Ezért ma már inkább az időjárástól és az ebből adódóan várható vendégforgalomtól függ, mikor kezdődik a strandszezon. 

Mondhatni hagyományosan az iskolaév vége jelenti a nyár igazi kezdetét a strandokon országosan is 

– tették hozzá.

Elsőként az egész évben üzemelő fürdők kültéri medencéi, strandterületei lesznek használhatók. 

  • Április van, de a Paskál fürdőben már lekerült a sátor az úszómedencéről, a Palatinuson a télen is üzemelő medencék mellett pedig a Margaréta medencét is birtokba vehetik a vendégek. 
  • Május közepétől szintén a Palatinuson lesz elérhető az élmény- és a gyerekmedence, majd még május végén a többi medence is Csillaghegytől Pesterzsébetig, 
  • június közepéig pedig a hullámmedencéket és a csúszdákat is beüzemelik. Ekkor nyitnak a társaság csak nyáron működő strandjai: a Római és a Pünkösdfürdői. 

Június 20-án pedig megtartják immár hagyományos strandszezonnyitó partijukat – ezúttal Csillaghegyen –számoltak be.

Ilyen árakkal találkozhatunk a budapesti strandokon

A fővárosi fürdőkben a belépők ára – a költségek emelkedését is követve – átlagosan 5–8 százalékkal emelkedett 2026 elején, hasonló a helyzet a kizárólag nyáron üzemelő strandokkal is, melyeken a szezonnyitástól lesznek érvényesek az idei árak. 

A strandfürdőkben változó mértékű, 10–35 százalékos gyermek, nyugdíjas, diák és családi árkedvezményeket is biztosítanak. A négyfős családi jeggyel egy gyermek számára így a belépés ingyenes.

A hazai vendégeiknek érdemes igénybe venni a különböző kedvezményes lehetőségeket, fürdőbérletet, családi belépőt, gyermek-, diák és nyugdíjas jegyet, Zsigmondy-klubkártyát. Kiemelkedő kedvezményeket biztosítanak a Budapest Spa-s bérletek is, amellyel egy alkalommal már 1000-1300 forintos áron is lehet fürdőzni, ráadásul bérlettípustól függően több fürdőbe is lehet vele járni.

Budapest Főváros Közgyűlése múlt évben hozott döntése alapján a társaság kedvezményrendszere kifejezetten a budapestiek, illetve az itt tanuló diákoknak szóló elemekkel bővült. Ilyen a BudapestGO közösségi közlekedési bérlettel rendelkező, Budapesten élő vagy tanuló diákok számára bevezetett ötvenszázalékos diákkedvezmény. A múlt nyár óta igénybe vehető öt alkalmas reggeli bérlet, mely a fővárosiak részére ötven százalék kedvezményt jelent a fürdő nyitása utáni két órában, illetve ötven százalék kedvezménnyel kapható belépő a fürdő zárása előtti két órában is.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

